Гагаузия удерживает Молдавию от превращения в Украину

Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Гагаузии

Tекст: Евгений Поздняков

В Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей поставок. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточнила, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

При этом между Комратом (столица Гагаузской автономии) и Кишиневом имеются существенные разногласия по поводу видения политического будущего страны. Особенно ярко это проявилось на прошлой неделе, когда президент государства Майя Санду встретилась с Эммануэлем Макроном, а Евгения Гуцул посетила Сочи, где провела переговоры с Владимиром Путиным.

В беседе с Макроном Санду затронула тему отношений с РФ. Она обвинила Россию в энергетическом шантаже, поддержке протестов, кибератаках и даже в попытке организации переворота. В итоговом коммюнике, опубликованном на сайте Елисейского дворца, Париж подтвердил поддержку независимости и суверенитета Молдавии. Также Кишинев и Париж подписали договоры сотрудничестве в сфере обороны и экономики.

В свою очередь Гуцул в своем Telegram-канале сообщала, что в ходе встречи Владимир Путин пообещал оказать поддержку региону и его народу в отстаивании законных прав, полномочий и позиций на международной арене. Кроме того, лидеры предметно обсудили геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится Комрат.

Несмотря на то что многие жители страны восприняли поездку Гуцул в Сочи с воодушевлением, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о возможности привлечения политиков, посетивших Россию, к ответственности. Об этом сообщают РИА «Новости». По его мнению, приезд на территорию РФ может быть расценен как действие против республики.

Все это происходит на фоне подготовки к президентским выборам в Молдавии, которые состоятся в ноябре этого года. Голосование рискует превратиться в конфликт между сторонниками интеграции с Россией и евроатлантистами. При этом рейтинги Санду колеблются в районе 30%, из-за чего она усилила давление на оппозицию, Приднестровье и Гагаузию.

Еще в мае 2023 года Кишинев активно работал на подавление политической карьеры Евгении Гуцул – на тот момент кандидата на пост башкана (главы) Гагаузии. Данное событие вызвало широкий общественный резонанс, а экс-депутат Молдавии от автономии Василий Нековчев после произошедшего назвал Майу Санду «врагом номер один для Гагаузии».

До этого, в апреле, главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в Молдавию, где он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в Комрате. Эксперты отмечали, что Кишинев мог испугаться возможности якобы вмешательства России в электоральные процедуры на территории автономии.

Гагаузия не одинока в своей беде. Давление Молдавии продолжает нарастать и в отношении непризнанного Приднестровья. В ответ на многочисленные ограничения, принятые в отношении Тирасполя, местные парламентарии подписали декларацию об обращении за помощью к России. В документе сообщается, что республика столкнулась с беспрецедентной экономической блокадой.

В экспертном сообществе отмечают, что особую жестокость действиям Кишинева придает тот факт, что оба региона практически окружены Украиной и Молдавией. Это делает их крайне уязвимыми, поэтому налаживание связей с Москвой становится для них единственным выходом, способным противостоять политическому и экономическому давлению со стороны Санду.

На этот процесс накладываются и особенности геополитических реалий.

В преддверии выборов в Европарламент на континенте резко возросла активность Эммануэля Макрона, который не только рассуждает о вводе войск на Украину, но и пытается стать для Молдавии главным военно-политическим партнером. Все это делается в рамках противодействия Москве.

В ответ на это большая часть Молдавии, которая настроена на хорошие отношения с Россией, пытается изыскать способы развития сотрудничества с Москвой – особенно в сфере экономики. И наиболее ярко в этом вопросе себя проявляет Евгения Гуцул – лидер тюркоязычного, но при этом православного народа Гагаузии. Фактически сегодня именно гагаузы пытаются сбалансировать внешний курс Молдавии таким образом, чтобы республика не превратилась в еще одну Украину.

«Самый сложный вопрос в помощи Гагаузии – это поставка газа на льготных условиях. Перед Россией целый ряд технических вопросов. В первую очередь стоит подумать над способом доставки энергоносителей в этот регион. Сейчас у нас имеется газопровод, проходящий по территории Украины и Молдавии. Однако в этом случае мы сталкиваемся с необходимостью достижения договоренностей с Кишиневом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Не думаю, что Москве удастся уговорить администрацию Санду на осуществление транзита газа в Гагаузию.

Сохраняется возможность поставок с юга, через «Турецкий поток». В этом случае газ пойдет через Румынию. Но нам придется вступить в переговоры с ЕС. Данная практика также не выглядит простой. Таким образом, вопрос поставок газа в Гагаузию сопряжен с целым рядом проблем, решение которых потребует изобретательности и находчивости», – подчеркивает эксперт.

Возможные поставки газа в регион стоит рассматривать в трех направлениях, сказал Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР. «Первое – экономическое. Российские энергоносители однозначно дешевле и выгоднее для жителей и предприятий региона. Второе – техническое. Необходимо проработать возможности для доставки товара по наименьшему маршруту с минимальными издержками. Это трудно, но возможно», – сказал он.

«Третье – политическое. Дело в том, что инфраструктура для доставки энергоресурсов в Гагаузию и Приднестровье находится под контролем Молдавии. Политики Кишинева намерены использовать ее в качестве инструмента давления на регионы, выступающие против взятого курса на евроинтеграцию», – подчеркивает собеседник.

«Ориентация на Брюссель не нравится значительной части жителей страны. Но руководство государства пытается выдать свое однобокое мнение за точку зрения всего населения. Ниточки, раскрывающие причины этого поведения, ведут на Запад», – отмечает эксперт. По его мнению,

«Гуцул выражает мнение населения своего региона, положительно относящегося к России».

«Однако власти Молдовы будут стараться запугать несогласных. Также стоит ожидать репрессий в отношении отдельных личностей. Кроме того, давление Кишинева примет форму сокращения финансирования региона, а также задержек заработных плат. Санду активно готовится к предстоящим выборам и стремится насадить страх на всех жителей, кто выступает против ее политики», – отмечает Щерба.

При этом сама Евгения Гуцул представляет собой яркую альтернативу текущего политического пути Молдавии, считает политолог Александр Носович. «Разумеется, администрации Майи Санду не нравится тот факт, что в стране имеются лидеры, способные говорить о важности и необходимости сближения с Россией», – указывает он.

«Наличие подобных политиков, открыто высказывающих мнение значительной части населения Молдавии, ставит под угрозу европоцентричный подход действующего руководства. Оказание давления на главу своевольного региона в этом плане выглядит ожидаемым шагом со стороны президента», – акцентирует собеседник.

«Разумеется, нажим со стороны центра вынуждает Гагаузию искать параллельные пути самообеспечения. Москва, наряду с Анкарой, становится одним из наиболее подходящих союзников для Комрата. Автономия имеет глубокие культурные связи с нашей страной, да и многие местные граждане относятся к России с симпатией», – подчеркивает эксперт.

«На этом фоне нам стоит продолжать поддержку Гагаузии. Возможно, не все инициативы, о которых заявила Евгения Гуцул, найдут пути к практической реализации, однако сам процесс их обсуждения здесь играет гораздо более важную роль. Уверен, точная программа партнерства со временем выстроится и будет планомерно осуществляться», – уточняет он.

«При этом очень важно выстраивать логику межрегионального взаимодействия. Для снижения политических рисков стоит выстраивать наши отношения на основе взаимодействия Гагаузии с тюркоязычными регионами нашей страны. Отмечу, что оно должно носить не только экономический, но и социокультурный характер», – резюмирует Носович.