Главе Татарстана отказали во въезде в Молдавию

Главе Татарстана Минниханову отказали во въезде в Молдавию

Главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в Молдавию, где он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате, сообщил один из организаторов мероприятия депутат парламента Молдавии Александр Суходольский

По его словам, Минниханову было выслано официальное приглашение на конгресс, при этом главе Татартсана даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева, где вручили документ, обосновывающий отказ во въезде, передает ТАСС.

Молдавский президент Майя Санду ранее сообщала, что страна станет частью ЕС до конца этого десятилетия.

