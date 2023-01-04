Санду назвала срок вступления Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Санду заявила, что страна вступит в ЕС до конца десятилетия

Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия, заявила молдавский президент Майя Санду.

Молдавский лидер заявила, что страна вступит в Евросоюз до конца этого десятилетия. По ее словам, это случится, если все граждане приложат усилия, и будут работать каждый на своем месте, передает РИА «Новости».

Санду пообещала, что жители Молдавии сполна ощутят на себе преимущества от европейской интеграции.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС.

В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях.