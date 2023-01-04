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Санду назвала срок вступления Молдавии в ЕС
Президент Молдавии Санду заявила, что страна вступит в ЕС до конца десятилетия
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Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы, до конца этого десятилетия, заявила молдавский президент Майя Санду.
Молдавский лидер заявила, что страна вступит в Евросоюз до конца этого десятилетия. По ее словам, это случится, если все граждане приложат усилия, и будут работать каждый на своем месте, передает РИА «Новости».
Санду пообещала, что жители Молдавии сполна ощутят на себе преимущества от европейской интеграции.
Напомним, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года предоставили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в ЕС.
В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях.
Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве
Саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, ведется подготовительная работа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что произошел разговор Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые обсудили будущий саммит, передает РИА «Новости».
В офисе Зеленского пояснили, что стороны обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу.
Ранее стало известно о планах Японии пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме.
Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России
Внук экс-президента Франции генерала де Голля заявил о давней подготовке Западом заговора против России
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Количество и глубина антироссийских санкций говорят о том, что Запад заранее планировал заговор против России, рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-Российский диалог» Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.
По его словам, введенные санкции являются «самой настоящей экономической войной», от которой США однозначно приобретают выгоду. Более того, Де Голль отметил, что в экономическом и финансовом кризисе вины России нет, так как россияне «просто защищаются от 11 тыс. санкций и крайнего девятого пакета», что, по его мнению, «вполне законно и естественно», передает «Лента.ру» со ссылкой на издание AgoraVox.
Кроме того, Де Голль раскритиковал действия Запада по замораживанию российских активов и добавил, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Ранее в Бельгии признали, что антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада.
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Боррель признал неспособность ЕС конкурировать с США
Глава дипломатии ЕС Боррель признал неспособность Евросоюза конкурировать с США в субсидировании компаний
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Евросоюз не обладает возможностями США по выделению государственных субсидий компаниям и не хочет вступать в экономическую борьбу с Соединенными Штатами из-за последствий для мировой экономики, сообщил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу с США в области выделения государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. Он также признал, что у ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями, которыми обладают США. Кроме того, он отметил, что принятие политики, аналогичной США, на уровне входящих в ЕС государств, может фрагментировать внутренний рынок Евросоюза. По словам Борреля, ЕС ведет активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах по этому ключевому вопросу, передает РИА «Новости».
Как отметил глава дипломатии Евросоюза, принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) основан на философии, совершенно отличной от той, которую утвердили в ЕС. В частности, этот закон не предусматривает выплат со стороны базирующихся в США компаний за выбросы углерода и при этом предполагает важные государственные субсидии организациям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле. По словам Борреля, этот подход наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идет вразрез с правилами ВТО.
Напомним, в конце декабря зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предрек распад ЕС, создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов и последующая война этого образования с Францией.
Захарова высмеяла призыв ввести «ментальный карантин» для русской культуры в Литве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы ввести ментальный карантин на русскую культуру в Литве.
Захарова обратила внимание на заявление министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, который поддержал идею ввести «ментальный карантин» для русской культуры.
«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать – вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры. Кайрис заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.
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В Литве предложили ввести мораторий на русскую культуру
Министр культуры Литвы Кайрис призвал объявить бойкот русской культуре
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить мораторий на русскую культуру из-за действий России на Украине.
Министр заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений, передает ТАСС.
Он также прокомментировал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры, что станет еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям. Литовский министр заявил, что Ткаченко не призывает уничтожать книги или музыкальные записи, но предлагает сделать намеренную паузу в отношении российской культуры.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.
Польша закупила в США 116 танков Abrams
Польша дополнительно купила у США 116 танков Abrams
Польша закупила у США дополнительно 116 танков Abrams, первые экземпляры поступят в страну в этом году, сообщает министерство национальной обороны республики.
Сообщается, что договор с США заключен на поставку 116 танков M1A1 Abrams, которые будут приспособлены к требованиям вооруженных сил Польши, а также сопутствующей техники, передает РИА «Новости».
Кроме танков, в логистический пакет входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Также предполагается обучение и подготовка инструкторов, экипажей и технического персонала.
Польские военные уточнили, что закупленные танки поступят на вооружение 18-й механизированной дивизии, расположенной на востоке страны.
Ранее Госдеп США одобрил возможность продажи польскому руководству основных боевых танков M1A1 Abrams и оборудования для них на сумму 3,75 млрд долларов.
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В Сети возмутились обещанием главы Еврокомиссии помогать Зеленскому
В Сети резко отреагировали на обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помогать Зеленскому
Пользователи Twitter (заблокирован в России) отчитали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен за обещания помогать Киеву, указав на проблемы с голод и холод в Европе из-за Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсетях, что позвонила украинскому президенту Владимиру Зеленскому и пообещала помогать Украине «генераторами, лампочками, убежищами, а также школьными автобусами», а также заявила, что Евросоюз скоро начнет распределять восемнадцатимиллиардный пакет поддержки ежемесячными траншами, передает РИА «Новости».
Пользователи Twitter (заблокирован в России) выразили свое недовольство обещаниями фон дер Ляйен, они считают, что поддержка Зеленского осуществляется ЕС за счет благополучия населения европейских стран.
«Некоторые мои соседи по улице уже голодают и замерзают. Как думаете, может, им зарегистрироваться как украинцам, чтобы тоже получить генератор?» – возмутился MBunkens.
«Вы осознаете, что Украина уже проиграла, а Запад просто откладывает ее конец, жертвуя все большим количеством самих украинцев?» – написал пользователь DarkPilled.
«Вы отлично превращаете ЕС в силу для разжигателей войны. Я (да и другие, думаю) предпочел бы, чтобы вы искали мира и пытались сохранять жизни. Украинцев, русских, да хоть марсиан, это неважно», – считает CasteloVoador.
«Отметили с ними день рождения Степана Бандеры?» – спросил со злостью GabeZZOZZ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
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Financial Times указала на угрозу для Киева из-за разногласий с Орбаном
Financial Times отметила необходимость для ЕС получить согласие Венгрии на поддержку Украины
В странах Евросоюза опасаются, что любой вопрос, требующий единогласного согласия членов ЕС, включая дальнейшую помощь Украине, может оказаться «заложником» Венгрии, заявил журналист Мартон Дунай.
Дунай указал, что мнение главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине зависит от готовности Брюсселя выделить средства из фондов ЕС на миллиарды евро, передает РЕН ТВ со ссылкой на Financial Times.
Подчеркивается, что Венгрия не отказалась от крепких взаимоотношений с Россией и при этом с Украиной у нее есть разногласия. Так, Венгрия возмущена притеснением венгров на Украине, в связи с чем препятствует сближению Украины с НАТО. На встрече глав МИД стран НАТО Венгрия заявила, что против присутствия украинского министра Дмитрия Кулебы на официальных заседаниях.
По словам журналиста, связи между ЕС и Венгрией тоже находятся на низком уровне. Тем временем Венгрия «обращается к русским, которые тепло принимают» венгерскую сторону и «посылают газ».
Напомним, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье.
В Польше признали неоднозначность присоединения Хорватии к еврозоне
Представитель законодательной власти Польши Босак заявил об утрате Хорватией суверенитета вследствие перехода на евро
Политики Польши сочли переход Хорватии на валюту евро шагом к утрате суверенитета, выразил мнение заместитель главы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак.
В своем Twitter (запрещен в России) он отметил, что теперь власти Хорватии лишены «возможности проводить денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок», передает РИА «Новости».
Босак подчеркнул, что отказ от собственной валюты подвел страну под власть центрального банка из Франкфурта-на-Майне.
Как заметил бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что валюта евро была бы для его страны лучшим решением, чем нынешнее финансовое руководство, отметив, что предпочитает, чтобы за безопасность польской валюты отвечал Совет Европейского Центрального банка, чем глава Национального банка Польши Адам Глапиньский.
Напомним, Хорватия перешла на евро с 1 января 2023 года. Это первое расширение еврозоны с тех пор, как к ней присоединилась Литва в 2015 году.
ЕС призвал КНДР к полной и необратимой денуклеаризации
Представитель Евросоюза призвал КНДР к полной, необратимой и проверяемой денуклеаризации
Евросоюз призывает КНДР предпринять шаги в направлении полной, необратимой и поддающейся проверке денуклеаризации, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.
В своем заявлении представитель Евросоюза призвал КНДР предпринять заслуживающие доверия шаги в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. В этом же заявлении ЕС призвал Пхеньян прекратить увеличивать военную напряженность посредством запуска ракет и беспилотников, передает РИА «Новости».
Накануне глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые технически способны нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12».
Европарламент начал процедуру лишения неприкосновенности замешанных в коррупции депутатов
Европараламент начал процедуру лишения неприкосновенности заподозренных в коррупции депутатов
Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета. Ранее их обвинили в коррупции правоохранительные органы Бельгии.
Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов. Приняты первые меры процедурного характера, запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения, передает ТАСС.
Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.
ЕС не подтвердил проведение саммита Евросоюз – Украина в Киеве
Евросовет пока не может подтвердить, что саммит ЕС – Украина, назначенный на 3 февраля, пройдет в Киеве, заявил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.
Лейтс на вопрос о возможности проведения саммита ЕС – Украина в Киеве заявил, что пока не может подтвердить местоположение встречи, но дДата и формат остаются без изменений, передает РИА «Новости».
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что саммит пройдет в Киеве 3 февраля.
В МИД заявили о стремлении Косово взять курс на эскалацию при поддержке Запада
МИД: Косово берет курс на эскалацию при поддержке США и ЕС
Лидеры непризнанного Косово взяли курс на эскалацию, страны Запада обязаны убедить Приштину отказаться от воинственных планов и начать выполнять свои обязательства, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По его словам, косовские «власти» опираются на открытую и скрытую поддержку со стороны западных кураторов. Все, кто оказывает влияние на действия косовских лидеров, должны заставить Приштину начать поиск политического решения конфликта, передает РИА «Новости».
Грушко подчеркнул, что ЕС и США обязаны заставить Приштину отказаться от воинственных планов и начать выполнять все наложенные на себя обязательства.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности временно, это – отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы.
Латвия отказалась возобновлять лицензию «Дождя»
Глава нацсовета Латвии Аболиньш заявил, что «Дождю» не вернут лицензию
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Возвращение лицензии на вещание в Латвии «Дождю»*(признан иноагентом в России) невозможно, телеканал серьезно нарушил закон, в стране надо усилить телевещание на латышском языке, заявил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш.
Аболиньш в эфире Латвийского радио заявил, что никакие разговоры о возвращении лицензии невозможны, поскольку телеканал «Дождь»*(признан иноагентом в России) нарушил закон, поддержка русскоязычных СМИ в Латвии нецелесообразна, необходимо укреплять содержание на латышском языке, передает РИА «Новости».
По его словам, в Латвии зарегистрировано 252 средства массовой информации, на латышском языке доступны только 42.
«То есть мы сегодня живем в информационном пространстве, где абсолютно тотально доминирует русский язык, и это после запрета в латвийском информационном пространстве 121 СМИ, связанного с Россией. Год назад доминирование русских СМИ было еще больше», – заявил Аболиньш.
Накануне Аболиньш заявил, что принято решение аннулировать лицензию на вещание в стране телеканала «Дождь». Ранее он был оштрафован на 10 тыс. евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали «нашей».
Напомним, вещание «Дождя» запретили в Латвии после нескольких нарушений, с точки зрения латвийских властей, со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.
Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь» визы после лишения СМИ лицензии.
Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС
В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС в начале года из-за теплой погоды
Хранилища газа в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
При этом точных цифр он не привел, но обозначил последнюю зафиксированную цифру в 83%. «Это очень хороший показатель на этот период года. Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен», – передает РИА «Новости» слова Макфи.
Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе.