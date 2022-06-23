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23 июня, четверг | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», – написал он в Twitter, передает ТАСС.
Лидеры стран Евросоюза сообщили, что готовы предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сообщил Шарль Мишель.
Ранее премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Евросоюз – Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
До этого Европейский парламент принял резолюцию, поддержав предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
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«Уралвагонзавод» поблагодарил Францию за поставленные на Украину САУ «Цезарь»
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех попросил передать слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь», отметив, что техника «пригодится в хозяйстве».
Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС. В своем посте Кастельно пишет, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – оставил комментарий концерн.
САУ «Цезарь» имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Ранее президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц «Цезарь». Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18.
Также Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.
Премьер Болгарии обвинил в своей отставке посла России
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Премьер Болгарии Кирил Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству возложил ответственность за это на трех политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову.
Петков назвал бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, Бойко Борисова, возглавляющего партию ГЕРБ, депутаты которой выдвинули вотум недоверия, а также Слави Трифонова, чья партия «Есть такой народ» (ЕТН) ранее вышла из правительственной коалиции.
«Это была честь для меня – возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание Novinite.
По информации радиостанции BNR, Петков также отметил, что, находясь у власти, хотел защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».
Накануне народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.
Украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции
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На Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно, пишут СМИ.
Foreign Policy со ссылкой на источники заявляет, что на Украине возник раскол по вопросу использования БПЛА между фронтовыми летчиками и начальником штаба. Чиновники как на Украине, так и в США опасаются, что «передовые» системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также полагают, что американские БПЛА не «переживут» больше пары миссий. Как заявил украинский летчик, на Украине «очень опасно использовать такие дорогие беспилотники из-за противовоздушной обороны противника». По его словам, «здесь не Афганистан».
При этом украинские войска ограничили использование и турецких беспилотников. Это объясняется тем, что из-за российской системы ПВО те стали «почти бесполезными». Как пишет издание, Bayraktar TB2 украинцы сейчас применяют только в редких специальных операциях и для атак, передает ТАСС.
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева
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В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской народной республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В каждой из рот данного батальона – не более 15–20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий.
В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 5% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364-х районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское ДНР. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено: восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка, а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в районах Новопокровское, Галициновка, Артемовск, Часов-Яр, Крутая Балка, Авдеевка, Новоселовка и в районе Клебан-Быкского водохранилища, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.
Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий ДНР, Горское, Окнино Луганской народной республики и Новая Сбурьевка Херсонской области.
Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Пески Ратьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в районах Донецк, Макеевка, Горловка, Камышеваха ДНР, Червоное, Изюм, Сухая Каменка Харьковской области и над островом Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве.
В ЛНР назвали сроки полной блокировки Лисичанска и Северодонецка
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До полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка в Луганской народной республике осталось три-четыре дня, максимум неделя, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Буквально, я думаю, еще порядка, три-четыре дня, максимум неделю, и Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы», – сказал Киселев в эфире «Первого канала», сообщает РИА «Новости».
По его словам, единственная возможность для украинских солдат, находящихся в этих городах, остаться в живых – сдаться войскам союзных сил России и ЛНР.
Как передает корреспондент агентства, после окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север.
Бои идут уже в деревнях Волчеяровка, Мирная Долина и Белая Гора. Подразделения республики подошли близко к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится к юго-западу от города, рядом с деревней Волчеяровка.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что «если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ».
Милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
ЕС пересмотрит санкционные директивы, чтобы не устраивать блокаду Калининграда
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Европейский союз не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
«Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что Литва, введя ограничения на сухопутный транзит, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, о блокаде речи не шло. Ранее сообщалось, что Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
В ЛНР назвали сроки массовой сдачи «айдаровцев» с «Азота»
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Массовая сдача в плен боевиков нацбатальона «Айдар», засевших на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, может произойти уже сегодня, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник.
«Ожидаем сдачу в плен айдаровцев с завода «Азот». Скорее всего, к вечеру это может случиться», – сказал собеседник ТАСС.
Напомним, на северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Между тем в ЛНР в четверг сообщали, что населенный пункт Золотое-2 взят союзными войсками, также союзные силы вошли в Золотое-1.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
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Минобороны показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации
Министерство обороны опубликовало видео работы состава специального поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.
«Поезд имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Единственная дорога из Северска в Лисичанск перешла под контроль ЛНР
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Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», – написал он в Telegram-канале.
Об этом также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции республики. «Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – пояснил он.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Пьяный мужчина бросил в детей гранату в Днепре
В Днепре (Днепропетровске) мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры гранату, пострадал ребенок, сообщили СМИ.
Ребенка забрали в больницу. По неофициальной информации, мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ. Взрыв также повредил припаркованные автомобили, передает УНИАН.
По данным следствия, 54-летний мужчина бросил гранату с седьмого этажа. Во время обыска в его квартире обнаружили еще две гранаты и патроны, передает ТСН.
Как следует из видео, граната упала рядом с группой детей.
Напомним, ситуация с распространением оружия на Украине стала опасной после евромайдана 2014 года. С тех пор в разных городах страны, даже тех, что находились далеко от линии соприкосновения сторон в Донбассе, неоднократно гибли люди от взрывов гранат – из-за неосторожного обращения с ними или в результате бытовых конфликтов. Когда Россия начала специальную операцию на Украине, украинские власти принялись раздавать оружие всем желающим.
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Зеленский решил сделать высшее образование на Украине доступным только после армии
Армию Украины ждет реформа, которая не исключает нового подхода к призыву по примеру Израиля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Также президент уточнил, что рассматривается вариант, когда годные к службе сначала идут в армию, а уже потом получают высшее образование.
«Это одна из моделей, которые рассматриваются в реформе безопасности, которую мы готовим на фундаменте Вооруженных сил Украины и МВД. Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», – приводит слова президента ТАСС.
Он подчеркнул, что система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих «уже не будут как раньше». Подход изменят и для студенчества.
При этом Зеленский не уточнил, подразумевают ли изменения «по израильской модели» призыв женщин.
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Бабушка британского наемника призвала Лондон к переговорам с Москвой
Великобритания должна обсудить с Россией судьбу британца Эйдена Эслина, приговоренного в ДНР к смертной казни, заявила его бабушка Памела Холл.
Как сказала Холл, она «не может удержаться от мысли о том, что между Соединенным Королевством и Россией должен быть налажен контакт». Холл сообщила, что Эслин в среду утром говорил по телефону с матерью и рассказал, что его могут казнить. По словам наемника, «представители ДНР сказали ему, что на связь не выходил никто из Соединенного Королевства, и что он будет казнен». Холл рассчитывает, что глава британского кабмина Борис Джонсон поднимал тему осужденных британцев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
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В ЛНР заявили о взятии Золотого-2
Населенный пункт Золотое-2 взят войсками ЛНР и ВС России, также союзные силы вошли в Золотое-1, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Буквально перед вашим эфиром мне уже пришло сообщение, что взят населенный пункт Золотое-2, и наши силы вошли уже в Золотое-1. То есть темпы колоссальные», – заявил Марочко в эфире «Первого канала», передает РИА «Новости».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду.
Кроме того, для ВСУ закрыта трасса Бахмут – Лисичанск, силы ЛНР взяли ее под огневой контроль.
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что до полного блокирования городов Лисичанска и Северодонецка осталось три-четыре дня.
Также сообщалось, что милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
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Посол ЛНР: После взятия Лисичанска дышать станет значительно легче
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«Если движение наших войск с юга в сторону Лисичанска продолжится в том же темпе, то потребуется совсем немного времени, чтобы блокировать расположенную там группировку ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее войска ЛНР взяли под огневой контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск.
«В Лисичанске сейчас сформирована группировка из 5–7 тыс. боевиков. Причем в последнюю неделю она активно пополнялась. Судя по тому, что говорят местные жители, туда перебросили иностранных наемников. По крайней мере, население слышало иностранную речь среди прибывших», – рассказал ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «Лисичанск является стратегическим центром, поскольку он и Привольнянский плацдарм находятся на возвышенности и оттуда постоянно идут обстрелы». «Сейчас наши войска активно идут с юга. Там уже взяты в кольцо Горское и Золотое. И удалось взять по огневой контроль трассу на Северск. Это была основная дорога, по которой противник делал переброски войск, боеприпасов и техники. Дорога очень активно использовалась – оттуда велась основная ротация, туда же выезжало на совещание командование ВСУ», – пояснил собеседник.
Теперь, уверен посол, «должно произойти существенное ослабление группировки противника». «Главная задача – взятие Лисичанска и снятие угрозы постоянных обстрелов по треугольнику Северодонецк – Лисичанск – Рубежное. Как только будет решена проблема Лисичанска, дышать станет значительно легче», – рассказал Мирошник.
Собеседник также рассказал, что после взятия Лисичанска союзным войскам удастся «выкурить группировку противника, засевшую на «Азоте». «Они не представляют серьезной военной угрозы, но и выйти не могут из-за непрекращающихся обстрелов», – уточнил дипломат.
«Эта операция идет достаточно быстрыми темпами за счет активного движения наших войск с юга. Уже началось продвижение в сторону Лисичанского НПЗ, где также наблюдается концентрация украинских военных. Если все это продлится в таком же темпе, то понадобится совсем немного времени, чтобы блокировать группировку ВСУ под Лисичанском», – заключил Мирошник.
Ранее милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, теперь 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
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Киев признал потерю двух населенных пунктов к югу от Лисичанска
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Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее города Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое, где силы ЛНР и ДНР, действующие при поддержке Вооруженных сил России, ведут операции по окружению группировок украинских войск.
«На Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка», – заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штупун в ходе брифинга, передает ТАСС.
Поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка находятся в Попаснянском районе ЛНР.
Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
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