ЕП принял резолюцию в поддержку статуса кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии

Петр Толстой: Британия по-хамски повела себя в отношении российских делегатов ПА ОБСЕ

«Отказ Британии в визах российским парламентариям может привести к разрушению всей архитектуры безопасности в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее стало известно, что Лондон отказал в визах членам российской делегации для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

«У Лондона позиция такая: он принял решение о санкциях в отношении всех членов Государственной думы и Совета Федерации, и в соответствии с этим решением Британия не выдаст никакие визы членам российской делегации, которые должны были участвовать в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Точно такое же решение Лондон принял в отношении наших коллег из Белоруссии», – пояснил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

Что касается сообщений о том, что проблемы с визами для российских парламентариев возникли из-за того, что британские власти якобы отдают приоритет обработке заявлений от украинских беженцев, то собеседник назвал эту информацию «ерундой». «Никакие беженцы тут абсолютно ни при чем, и на решение Лондона это никак не повлияло. Британия свою позицию открыто обозначила в весьма хамской форме в письме руководству ОБСЕ и продублировала в письмах в адрес всех делегаций Ассамблеи», – сообщил депутат.

Собеседник добавил: руководитель российской делегации уже направил всем парламентариям Ассамблеи письмо, в котором объяснил позицию Москвы по спецоперации на Украине и по решению Лондона о невыдаче виз. «Позиция очень простая и понятная: если в наше отсутствие ПА ОБСЕ будет принимать какие-либо резолюции, постановления, касающиеся России и интересов нашей страны, то для нас они будут юридически ничтожны. То есть не будут иметь решительно никакого значения для России», – указал Толстой.

Кроме того, по словам депутата, Россия оставляет за собой право выхода из Ассамблеи, если какие-либо ее решения будут направлены против интересов РФ. «Впрочем, если ПА ОБСЕ примет решение о приостановлении членства России, это будет означать разрыв со стороны Европы диалога по безопасности. То есть – это не просто прекращение обсуждения прав человека, как в случае с Советом Европы, а разрушение руками ОБСЕ той системы безопасности, которая сложилась на континенте после подписания Хельсинских соглашений в 1975 году», – подчеркнул Толстой.

«Россия не навязывается ПА ОБСЕ, но если Европа будет пытаться аннулировать фундаментальные соглашения по безопасности в регионе, то на европейском руководстве и будет лежать вся ответственность за последствия этого разрыва – какими бы они не были», – резюмировал Толстой.

В среду стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.

Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи. Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».

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