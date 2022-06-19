Украине назвали условия отзыва статуса кандидата в ЕС

В Еврокомиссии перечислили несколько условий, отказ от исполнения которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Так, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, передает РИА «Новости».

«Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», – заявили в Еврокомиссии.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.

Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».

Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.

При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывают серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.

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