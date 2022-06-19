Украине назвали условия отзыва статуса кандидата в ЕС

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19 июня, воскресенье | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган на саммите НАТО выступит с обвинениями в адрес Швеции и Финляндии
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украине назвали условия отзыва статуса кандидата в ЕС
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В Еврокомиссии перечислили несколько условий, отказ от исполнения которых может привести к лишению Украины статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Так, киевские власти должны провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, передает РИА «Новости».
«Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», – заявили в Еврокомиссии.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. СМИ писали, что принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС.
Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился в «агрессивного, воинствующего игрока». По словам главы внешнеполитического ведомства, вызывают серьезные сомнения безобидность желания украинских властей присоединиться к нему.
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Французы увидели намек для ЕС в заявлениях Путина на ПМЭФ
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Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление президента России Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума, уделив внимание вопросу вступления Украины в Евросоюз.
«Мы ничего не имеем против: это суверенное решение любой страны присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения принимать в свои члены новые государства или нет», – сказал накануне Путин, напомнив, что ЕС не является военным либо оборонительным союзом, передает РИА «Новости».
Один из читателей под ником Insight2000 указал, что необходимо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины.
«За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», – считает Insight2000.
«А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!..» – заметил MICHEL BOUCHARDY.
«Присоединить Украину к Европе – значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», – уверен Ludwig3.
«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», – поддержал его anonyme 38572.
Ранее Путин заявил, что Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины.
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Рогозин заявил о движении западной космонавтики к войне
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Мир западной космонавтики развернулся в сторону войны, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что Lockheed Martin, Boeing, SpaceX и другие частные компании занимаются сбором информации для вооруженных сил Украины, позволяя ВСУ «пользоваться облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
SpaceX «оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование», которое распределено по подразделениям ВСУ и нацбатов, заявил гендиректор Роскосмоса. Оно «принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», сказал Рогозин.
В ответ на вопрос о том, могут ли российские спутники наблюдать за территорией Украины, Рогозин заявил: «Конечно». По его словам, можно «определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается» ли он, «как оно восстанавливается и много другое».
Напомним, спутниковая группировка Starlink (проект Илона Маска) фактически стала частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. После начала специальной операции на Украине и обрывочных данных о проблемах у американских военных со спутниковой связью компания SpaceX заявила, что в кратчайшие сроки поставит Киеву комплекты Starlink.
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В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения
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Литва является флагманом разрушения международного права, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Косачев, оценивая «начинающуюся блокаду Калининградской области со стороны Литвы», отметил в Telegram, что Литва «нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов», которые затрагивают как ее обязательства, так и обязательства ЕС.
Он напомнил, что в рамках не денонсированного пока Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года стороны обязались «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров». Кроме того, «свобода транзита – один из краеугольных принципов» ВТО. Косачев указал, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года «устанавливает свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита». Также свобода транзита «закреплена во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», заявил он.
По словам Косачева, «такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». «Аналогично – воздушное пространство», – добавил он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом транзита через Литву окажется до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и другие важные товары.
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Жена Зеленского пожаловалась на капризы мужа
Президент Украины Владимир Зеленский не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру, заявила The Guardian его супруга Елена Зеленская.
«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье – он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», – приводит Ura.ru слова Зеленской.
По ее словам, чтобы муж померил температуру, ей приходится закатывать истерику. Она также утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но, не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского.
МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
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Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания.
По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Стало известно, кто стал новым командиром нацбатальона «Азов»
Новым командиром нацбатальона «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) на Украине назначен Никита Надточий с позывным «Раз-Два», сообщил экс-командир батальона Максим Жорин.
«По словам Жорина, миссия нового командира – собрать и подготовить полк для продолжения выполнения боевых задач», говорится в сообщении в Telegram-канале «Постовой».
Ранее подразделение «Азова» в Сумской области возглавил Денис Сокур.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать. В списке имен оказался глава центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин.
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ВС России уничтожили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами М777
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Вооруженные силы России во время спецоперации на Украине высокоточным оружием в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожили технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, снабжавшие военных на Донбассе, а также сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24.
Высокоточными ракетами было поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В результате авианалетов удалось уничтожить 160 украинских солдат, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», пять боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, восемь орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска ЛНР.
За сутки сбито восемь украинских беспилотников, в том числе ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона. Также удалось уничтожить четыре украинские баллистические ракеты «Точка-У».
Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала мнение экспертов о замысле командования ВСУ при обстрелах Донецка.
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Российский полковник назвал сроки сдачи в плен боевиков с «Азота»
Украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Недели две-три туда не подвозят ничего. Это не «Азовсталь», где они делали месячные запасы. Патроны кончаются, снаряды кончаются. Думаю, агония наступит в ближайшие четыре-пять дней», – цитирует Ura.ru Матвийчука.
Эксперт добавил, что в окружении украинские военные очень ограничены в ресурсах. «Это показывает степень их противодействия. Они уже не так поливают из автоматов, пулеметов, как раньше. Экономят боеприпасы. Те, что советского производства, пополнить не получится, заводы уничтожены. А то, что подкидывает НАТО, – это крохи. Поставили, например, гаубицы и дали всего 100 тыс. снарядов. Нормальный бой требует расхода приблизительно 6,5-7 тысяч. Мы расходуем по 50-60 тыс. снарядов за бой», – отметил он.
Матвийчук считает, что за счет военных, которые заперты на заводе, Киев пытается получить больше оружия и денег, а националисты, которые там засели, пытаются повторить сценарий «Азовстали». «Сражающаяся Украина – это бренд, который очень хорошо продается. Давайте деньги, давайте оружие, мы будем сражаться сколько нужно. Мы боремся до последнего. Нас не сломить. Мы все защитники», – объяснил полковник в отставке.
Военный эксперт раскрыл, какая участь ждет тех, кто скрывается на «Азоте». «Там очень много наемников. По различным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и поляки, и англичане, и американцы. Они не знают, что делать. В плен – осудят, они военные преступники. У кого на руках военный документ, что они служат в ВСУ, худо-бедно приравняют к военнопленным и будут обращаться с ними согласно Женевской конвенции. Они боятся, потому что у них на глазах уже осуждены три наемника, которые были в Мариуполе», – подчеркнул Матвийчук.
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Джонсон признал усталость от Украины в мире
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Великобритания продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон по возвращении из Киева.
«Очень важно совершать поездки на Украину, особенно в критические моменты. Мы обеспокоены тем, что небольшая усталость от Украины начинает проявляться по всему миру, но нужно понимать, что украинцы серьезно страдают, в том числе на востоке», – передает ТАСС слова Джонсона.
По его словам, российская армия продвигается вперед дюйм за дюймом. Партнерам Киева необходимо демонстрировать, что Украина может победить и победит, заявил политик.
Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства Борис Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере.
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В Крыму определили судьбу автосервиса, который отказался помочь военным
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Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных с символикой «Z», построена незаконно и будет снесена, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ранее в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Константинов заявил, что произошедшее послужит хорошим уроком горе-предпринимателю. «Пользуется благами гражданина великой державы – пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить – насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», – подчеркнул он.
Глава парламента также посоветовал предпринимателю, если тот симпатизирует Украине, уехать из России. «Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями – большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», – подчеркнул глава парламента.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Посол ЛНР сообщил о мощном взрыве в районе Северодонецка
В районе Северодонецка поднимается оранжевый столб дыма, «похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой», сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Между тем, о мощном взрыве в Северодонецке сообщили и местные СМИ.
«Мощный взрыв прогремел в ЛНР в районе Северодонецка, издалека виден «гриб» розового дыма»,– сообщает Луганскинформцентр (ЛИЦ), передает ТАСС.
Агентство публикует видео, на котором виден уходящий в небо розовый «гриб». Как сообщается, место взрыва расположено «в стороне Северодонецка».
Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
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Один из командиров «Айдара» сдался в плен у Северодонецка
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В Метелкино в плен сдались боевики украинского националистического батальона «Айдар», сообщил источник в Народной милиции ЛНР.
Источник ТАСС сообщил, что «вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино» – поселка, который примыкает к Северодонецку. По словам источника, «сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона».
Позднее источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщил, что среди тех, кто сдался в плен, есть «один из командиров батальона». Как пояснил источник, «сейчас выясняется, насколько он высокопоставленный».
Кроме того, источник сообщил, что «идут бои за соседнее с Метелкино село Сиротино». В субботу были «прилеты» российских ракет по позициям боевиков в этом селе, что позволило силам ЛНР развить наступление. сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобожден населенный пункт Метелкино. Его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию завода «Азот» в Северодонецке мирных жителей, которых могут использовать в качестве живого щита. Комендант Северодонецка Виктор Дубина сообщил, что силы Луганской народной республики ведут переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате, о возможной сдаче в плен.
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Захарова объяснила, почему посольствам Украины не доверяют дипломатию
Украинские посольства в Германии, Франции и Италии занимаются не дипломатией, а вербовкой наемников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наверное, им поэтому и не доверяют дипломатическую работу больше», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».
Захарова прокомментировала визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину. По ее мнению, переговоры в Киеве были «частью шоу, частью внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо».
Как пояснила Захарова, в таком визите не было необходимости – «есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее». По ее словам, не было нужды «объединяться, садиться в какие-то разукрашенные занавески, вагоны, куда-то ехать».
Во-первых, как пояснила Захарова, есть закрытая видеосвязь. Во-вторых – «спецпредставитель, человек, который доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам и делает это без пафоса». «Прилетает, улетает, никто даже не замечает и понятия не имеет, с какой миссией человек находился в той или иной стране», – заявила она.
Напомним, в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подвергся критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.
Спецслужбы Украины заплатили по 25 долларов актерам за антироссийские видео
Украинские спецслужбы наняли свыше 40 актеров для съемок постановочных антироссийских сюжетов о ситуации в Николаеве, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев сообщил, что украинские спецслужбы в Николаеве снимают «видеосюжеты о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных сил России частных домовладениях и оставшихся без крова местных жителях». Сообщается, что «в постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов», передает РИА «Новости».
Генерал-полковник подчеркнул, что такие «фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации». Он заявил, что российские войска «исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».
При этом в самом Николаеве украинские националисты «оборудовали огневые позиции на нижних и верхних этажах жилых домов». Как сообщил Мизинцев, «на крыше одного из зданий размещена зенитная установка». «Местные жители насильно удерживаются в указанных жилых домах», – говорится в сообщении.
Кроме того, боевики оборудовали опорный пункт в школе в Одессе, а также огневые точки в детском саду в Краматорске, заминировав подходы к зданию, причем местных жителей об этом не предупредили.
18 июня в Николаев прибыл президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Напомним, Мизинцев сообщал, что националисты разместили артиллерию, установки реактивных систем залпового огня и бронетехнику на территории двух школ города Николаева.
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Джонсон обратился к Западу в связи с конфликтом на Украине
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Конфликт на Украине может оказаться длительным, Запад должен подготовиться к финансированию «живучести украинского государства», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон считает, что Россия «прибегает к кампании на истощение», страны Запада «должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью», которая позволит ей «пережить» конфликт и «победить», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Запад, по словам премьера, должен обеспечить «живучесть украинского государства». Украинские власти должны «выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию», все это «потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых» Западу следует «планировать на годы вперед».
Джонсон призвал продолжить поставки вооружений на Украину и подготовку ее военнослужащих в европейских странах. По плану Великобритании, можно будет готовить до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Также необходимо разработать альтернативные сухопутные маршруты доставки украинского зерна, заявил Джонсон
Он считает, что все это «усилит позиции украинских друзей», позволяя закончить конфликт на «предложенных Зеленским условиях». Успех российской спецоперации на Украине не сделает Европу более безопасным местом, считает Джонсон. Он видит в высказываниях президента России Владимира Путина об императоре Петре I пути к «широкой экспансии».
Напомним, Путин, встречаясь с молодыми предпринимателями, сказал, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции.
Джонсон посетил Киев и подвергся в Великобритании критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.
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