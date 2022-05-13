Россия запретила Украине вступать в ЕС

Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике?

Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.

Как пояснил Полянский, это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский. Он указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.

В пятницу эта точка зрения была озвучена уже на уровне главы МИД России Сергея Лаврова. «Украинские коллеги готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», – сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока». «Они (страны Евросоюза – прим. ВЗГЛЯД) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут, по сути дела, выполнять функции его придатка», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, в конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».

«Раньше Россия делала вид, что вступление Украины в Европейский союз – это нормально, а вот вступление в НАТО – это уже плохо. В какой-то мере такой подход был самоуспокоением», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«В последнее время стало совершено очевидно, что Евросоюз является экономической подпоркой Североатлантического альянса», – отметил собеседник. «Абсолютно точно заметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский: страны ЕС являются самыми большими донорами вооружения для украинского режима. Тогда каков должен быть наш интерес в поддержке этой интеграции?» – задается вопросом эксперт.

«Поэтому Россия и изменила свою позицию по возможному вступлению Украины в ЕС. Хотя в принципе это вступление само по себе уже невозможно и никогда не произойдет», – добавил он.

«Изменение позиции Москвы означает ровно то, чем была вызвана специальная военная операция России. С самого начала подчеркивалось, что она обусловлена требованием безопасности. И, соответственно этому, с нашей стороны выдвигались требования о демилитаризации, невступлении в НАТО и тому подобных вещах», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Александр Носович.

«Вступление в Евросоюз из этого списка исключалось, поскольку ЕС не являлся военной организацией. Однако сейчас в ЕС происходят процессы, которые делают его таким же опасным международным институтом, как и Североатлантический альянс», – считает эксперт. «Европейский союз сегодня превращается в антироссийский союз. Там открыто заявляется об усилении военной мощи», – добавил Носович.

«Европейские страны все больше прибегают к увеличению своих военных бюджетов, милитаризации, и это на 100% направлено против России. При таких условиях вступление Украины в ЕС – это то же самое, что вступление в НАТО», – продолжил он.

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«В результате у России есть немало вариантов того, как не допустить вступления Украины в ЕС, здесь речь может идти не только о смене власти или лишения Украины государственности. Как уже неоднократно говорилось, спецоперация будет закончена сразу же, если ключевые требования Москвы будут выполнены Киевом. Но коль эти требования не выполняются, позиция России становится все жестче и жестче», – отметил собеседник.

«И если до 24 февраля наши требования заключались в невступлении Украины в НАТО и признании ею Крыма, то после 24 февраля речь зашла о признании независимости ЛНР и ДНР. Теперь же к этому списку добавилась тема невступления в ЕС. Также в подвешенном состоянии находится вопрос о будущем статусе той же Херсонской области. И если Киев, подстрекаемый Западом, будет отказываться от нормального диалога – опыт Херсонской области распространится на другие регионы страны», – заключил Носович.

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