Взгляд
13 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
Разделы

Рубль попал в уникальную ситуацию

Российская валюта признана лучшей в мире Виталий Тимкив/РИА Новости
Российская валюта названа лучшей в мире за последнее время – а все потому, что рубль существенно укрепляется. Казалось бы, крупнейшие санкции Запада должны были обрушить курс российской национальной валюты, но все происходит ровно наоборот. Специалисты называют происходящее «крайне необычной ситуацией», но каким же образом она сложилась? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия запретила Украине вступать в ЕС

Москва выдвинула к Украине новое требование REUTERS/Valentyn Ogirenko
Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике? Подробности...
Перейти в раздел…

Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
Перейти в раздел…

В борьбе с Россией США сметают основы миропорядка

Бесконтрольное распространение ПЗРК стало одним из многих примеров разрушения Западом мирового порядка Ryan Carpenter/United States Marine
«Главной угрозой мировому порядку» называют теперь Россию в руководстве Евросоюза – и не только там. Такие оценки звучат из-за происходящего на Украине, однако в реальности множество примеров тому, как совсем другие страны и куда более жесткими инструментами уничтожали все то, что сохраняло мировую стабильность долгие годы. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Интеллектуальный класс застигли врасплох

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нам показывали – хотя бы на примере российских спортсменов, которых методично лишали флага, уже завоеванных медалей – так будет с каждым. С ученым, с художником, с певцом, да хоть с дрессировщиком диких животных. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Россия – военная империя

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Возрождение воинского духа традиционной империи происходит сегодня в России. Именно в этом и суть нынешней военной операции, в которой Россия, противопоставив себя целому миру, смирившемуся с тиранией, мучительно нащупывает свои вечные смыслы. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Зачем финнам и шведам клетка НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В России скандинавские страны традиционно воспринимались в качестве некоего оплота здравомыслия и способности не поддаваться коллективным истерикам Запада, но эти времена прошли. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Еще один шаг к развалу Великобритании

Россию выдавливают с Балкан

Остров Змеиный стал символом позора Украины

Перейти в раздел…

Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
Подробности...

В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
Подробности...

В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет
Кому из маршалов Победы вы симпатизируете больше всего?
  • Георгий Жуков

  • Александр Василевский

  • Иван Конев

  • Леонид Говоров

  • Константин Рокоссовский

  • Родион Малиновский

  • Федор Толбухин

  • Кирилл Мерецков
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
  • Вышлет из страны

  • Потребует извинений

  • Будет терпеть оскорбления
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Турция предъявила претензии Финляндии и Швеции
    Путин указал Шольцу на террористические методы боевиков на «Азовстали» В ДНР оценили заявление Киева об эвакуации украинских военных с «Азовстали» Кремль отреагировал на польский призыв «искоренить русский мир» Медведев назвал десять глобальных последствий антироссийских санкций
    Силы ЛНР освободили крупный химический завод «Заря» в Рубежном Заявлено о большом успехе визитов Лаврова в Алжир и Оман В ООН потребовали «разблокировать» вывоз пшеницы с Украины Британия ввела санкции против Алины Кабаевой
    Российские военные начали применять беспилотник «Орлан-10» для уничтожения бронетехники ВСУ Павлин перебил Лаврова (видео) Признание независимости Косова отозвали четыре страны В Ницце задержали четырех украинцев за захват принадлежащей россиянам виллы

    северная Европа


    Латвия объявила Балтийское море территорией НАТО

    подготовка к зиме


    Эксперт оценил угрозы ЕС отобрать подземные газохранилища Газпрома

    Россия – США


    Стало известно о планах обменять Виктора Бута на американскую спортсменку

    Видео

    Российская валюта


    Рубль попал в уникальную ситуацию

    «серая зона»


    Как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки

    правила запада


    В борьбе с Россией США сметают основы миропорядка

    новые вызовы


    НАТО расшатывает Балтику

    остров Змеиный


    Россия устроила ВСУ «показательную порку» вблизи Одессы

    без компромиссов


    Геворг Мирзаян: Москву напрасно винят в разрушении единого европейского дома

    побочки спецоперации


    Игорь Мальцев: Спецоперация избавила Россию от временщиков

    новые партнеры


    Вадим Трухачёв: России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

    на ваш взгляд


    Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?

    Россия запретила Украине вступать в ЕС

    Москва выдвинула к Украине новое требование
    		   13 мая 2022, 14:50
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Дарья Волкова

    Российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось. Если раньше Москва не возражала против евроинтеграции Киева, то теперь подобные стремления воспринимаются аналогично желанию Украины вступить в НАТО. Чем вызвано это изменение и что оно означает на практике?

    Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с момента переговоров в Стамбуле российское отношение к возможному вступлению Украины в ЕС изменилось, сейчас позиция Москвы по этому вопросу стала ближе к позиции по членству Украины в НАТО.

    Как пояснил Полянский, это произошло «после заявления господина Борреля», который сказал, что «война должна быть выиграна на поле боя», пояснил Полянский. Он указал, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.

    В пятницу эта точка зрения была озвучена уже на уровне главы МИД России Сергея Лаврова. «Украинские коллеги готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза», – сказал Лавров.

    Глава МИД отметил, что «безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока». «Они (страны Евросоюза – прим. ВЗГЛЯД) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут, по сути дела, выполнять функции его придатка», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    Напомним, в конце марта в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Тогда Москва заявила, что «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз». Однако в апреле глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».

    «Раньше Россия делала вид, что вступление Украины в Европейский союз – это нормально, а вот вступление в НАТО – это уже плохо. В какой-то мере такой подход был самоуспокоением», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «В последнее время стало совершено очевидно, что Евросоюз является экономической подпоркой Североатлантического альянса», – отметил собеседник. «Абсолютно точно заметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский: страны ЕС являются самыми большими донорами вооружения для украинского режима. Тогда каков должен быть наш интерес в поддержке этой интеграции?» – задается вопросом эксперт.

    «Поэтому Россия и изменила свою позицию по возможному вступлению Украины в ЕС. Хотя в принципе это вступление само по себе уже невозможно и никогда не произойдет», – добавил он.

    «Изменение позиции Москвы означает ровно то, чем была вызвана специальная военная операция России. С самого начала подчеркивалось, что она обусловлена требованием безопасности. И, соответственно этому, с нашей стороны выдвигались требования о демилитаризации, невступлении в НАТО и тому подобных вещах», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог-международник Александр Носович.

    «Вступление в Евросоюз из этого списка исключалось, поскольку ЕС не являлся военной организацией. Однако сейчас в ЕС происходят процессы, которые делают его таким же опасным международным институтом, как и Североатлантический альянс», – считает эксперт. «Европейский союз сегодня превращается в антироссийский союз. Там открыто заявляется об усилении военной мощи», – добавил Носович.

    «Европейские страны все больше прибегают к увеличению своих военных бюджетов, милитаризации, и это на 100% направлено против России. При таких условиях вступление Украины в ЕС – это то же самое, что вступление в НАТО», – продолжил он.

    «В результате у России есть немало вариантов того, как не допустить вступления Украины в ЕС, здесь речь может идти не только о смене власти или лишения Украины государственности. Как уже неоднократно говорилось, спецоперация будет закончена сразу же, если ключевые требования Москвы будут выполнены Киевом. Но коль эти требования не выполняются, позиция России становится все жестче и жестче», – отметил собеседник.

    «И если до 24 февраля наши требования заключались в невступлении Украины в НАТО и признании ею Крыма, то после 24 февраля речь зашла о признании независимости ЛНР и ДНР. Теперь же к этому списку добавилась тема невступления в ЕС. Также в подвешенном состоянии находится вопрос о будущем статусе той же Херсонской области. И если Киев, подстрекаемый Западом, будет отказываться от нормального диалога – опыт Херсонской области распространится на другие регионы страны», – заключил Носович.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •