Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими»

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины являются из ряда вон выходящими и существенно меняют правила игры, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

«Когда глава дипломатии страны ли, организации ли какой-то, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит [слова] о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление», – передает его слова ТАСС.

«То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это на самом деле меняет существенно правила игры, так сказать. Потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация», – добавил Лавров.

Он отметил, что заявления Борреля свидетельствует о том, что из Киева делают плацдарм для окончательного подавления России.

«Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США, в этот нет никаких сомнений, стали проводить после начала нашей специальной военной операции, политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, извините за недипломатичные выражения, и которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям не расширять НАТО, вопреки заявлениям, что мы больше не противники, ну и многое другое», – заявил глава МИД.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.

Напомним, по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.

Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».