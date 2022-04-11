Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие

В городах Германии прошли акции в поддержку России

В ряде городов Германии в воскресенье, 10 апреля, прошли акции в поддержку российской специальной военной операции на Украине.

Организаторы акции во Франкфурте-на-Майне планировали автопробег аналогичный тому, что прошел в Берлине неделей ранее и вызвал широкий резонанс в Германии. Однако городские власти, в отличие от администрации Штутгарта или Ганновера, движение автоколонны не согласовали, а разрешили только проведение обычной демонстрации, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Акция на площади перед Старой оперой Франкфурта проходила под названием «Против разжигания розни и дискриминации русскоговорящих граждан/против войны – за мир».

Ради «сохранения общественной безопасности и порядка» участникам запретили выкрикивать лозунги и приносить плакаты, поддерживающие действия России. Власти объяснили это тем, что данное собрание может «преуменьшать страдания людей на Украине».

На демонстрацию, по оценкам полиции, вышли около 800 участников. Еще примерно 300 человек пришли туда же с украинскими флагами, выступая против акции в поддержку России. Во избежание столкновений сотрудники полиции, приехавшие в этот день во Франкфурт из разных городов земли Гессен, встали живым кордоном между пророссийскими и проукраинскими участниками акции.

Власти Франкфурта запретили любую демонстрацию георгиевской ленточки и букв Z и V, поэтому участники акции в поддержку российской спецоперации пришли с российскими и советскими флагами, флагами Донецкой народной республики и Новороссии, а также имперским черно-желто-белым флагом и с символикой ВДВ. На акции были флаги и других стран: Германии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Белоруссии. Участники демонстрации надели казацкие папахи, толстовки с надписью «Saebis», советские шапки-ушанки и пилотки.

«Я пришел сюда, чтобы поддержать Россию. Я против фашизма, нацизма, и она с этим борется. Да, я, как и любой нормальный человек, не хочу войны, но в этой ситуации молчать нельзя – восемь лет назад травили русское население, женщин насиловали, детей убивали. Я не хочу этого», – приводит DW слова одного из участников франкфуртской демонстрации по имени Сергей.

На акции во Франкфурте поучаствовал и популярный блогер Сергей Фильберт – его аккаунт «Голос Германии» в сети Youtube имеет полмиллиона подписчиков. В ответ тем украинцам, которые во время разговора с DW скандировали «Буча», Фильберт предложил им «сначала скандировать «2 мая», имея в виду трагедию с сожженным Домом профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Издание сообщает, что акции в поддержку России в тот день прошли и в других городах Германии, в частности, в Ганновере, Штутгарте и Оснабрюке.

Напомним, в начале апреля автопробег с участием порядка 900 человек прошел в Берлине. Он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей Германии, при этом на многих машинах были российские флаги.

Добавим также, что после начала российской военной операции на Украине в Германии были зарегистрированы сотни преступлений против выходцев из России.

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