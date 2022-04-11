«Калибры» уничтожили поставленный Украине из Европы дивизион С-300

Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного из Европы, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепр уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», – цитирует его ТАСС.

По словам официального представителя Минобороны России, в результате были поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.

8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней.

Конашенков также сообщил, что ПВО ВС России в ходе спецоперации сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25.

Кроме того, ВС России ударом высокоточного оружия уничтожили в Донбассе девять танков, пять самоходных артустановок «Акация», пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и более 60 националистов. Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки – радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

«Всего с начала проведения специальной военной операции [Вооруженными силами России] уничтожены: 129 самолетов [вооруженных сил Украины], 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники», – сказал он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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