Боррель подтвердил стремление ЕС «выиграть войну» на Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».

«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», – сказал Боррель в понедельник по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – добавил политик.

Напомним, по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.

Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил ЕС об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.

Кроме того, в понедельник Боррель сообщил, что обсудит с главами МИД Евросоюза итоги своей поездки в Киев. «Мы стали там свидетелями жесткой агрессии против гражданского населения… Мы также обсудим, как мы можем лучше поддержать Украину и Международный уголовный суд», – сказал он.

Боррель добавил, что в ЕС ожидают усиления боевых действий на Украине в ближайшее время и рассматривают усиление военной поддержки Киева.

«Санкции всегда на повестке. Обсуждение Украины всегда предусматривает обсуждение эффективности наших санкций... Очередной пакет был утвержден, и, конечно, министры будут обсуждать дальнейшие шаги», – приводит его слова РИА «Новости».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.