Премьер Албании посоветовал Киеву не питать иллюзий по поводу статуса кандидата в ЕС

Премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Евросоюз – Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.

«Северная Македония – кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо – предоставить статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет», – передает РИА «Новости» его слова.

Также Рама указал на позицию официальной Софии, которая блокирует начало переговоров о вступлении в ЕС Тираны и Скопье, назвав ее «позором».

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, поддержав предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.