Молдавия решила оторвать Гагаузию от России

Кишинев на неделе предпринял ряд недружественных антироссийских действий

Молдавия пошла на очередной виток ухудшения отношений с Москвой. В понедельник она отказала во въезде главе Татарстана Рустаму Минниханову, а в среду объявила персоной нон грата российского дипломата. Это все произошло перед выборами в Гагузии – дружественной России автономии в составе Молдавии. В чем заключается логика таких действий молдавских властей и как на это следует реагировать России?

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан на заседании правительства призвал ограничить перемещение двух сотрудников российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. Он также высказал удовлетворение работой министра иностранных дел Николая Попеску и правоохранительных органов, чьи действия привели к дипломатическому скандалу.

В сложившейся ситуации было принято решение объявить одного дипломата РФ персоной нон грата, еще двое будут лишены аккредитации в международном аэропорту Кишинева. Об этом пишет издание «Коммерсант». Как сообщает пресс-секретарь правительства Даниел Водэ, подобные меры были введены в связи с якобы нарушением представителями России установленных правил поведения.

Позже пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Филип Кожокару сообщил, что Кишинев принял решение выслать сотрудника российского посольства в связи с произошедшим инцидентом. Об этом пишет издание Радио Sputnik.

Кроме того, в среду в МИД страны прибыл посол РФ в Молдавии Олег Васнецов, сообщает РИА «Новости». «Сегодня мы слышали разные словосочетания в адрес этой делегации, я бы сказал нелицеприятные. Также просили дать разъяснения, в чем неподобающее поведение сотрудников, но внятного ответа мы не получили», – цитирует дипломата издание.

Напомним, 17 апреля главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в Молдавию, где он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате. Российскому политику не дали даже спуститься с самолета, вручив документ, обосновывающий подобное решение руководства.

На мероприятие Минниханова пригласил лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров, который также является кандидатом на выборах главы региона 30 апреля. По его словам, отказ во въезде гостю со стороны правительства Молдавии некорректен, поскольку жители этого региона «имеют полное право выбирать экономическое направление, с кем и как им сотрудничать». Об этом пишет РИА «Новости».

«Минниханова не пустили в Молдавию по двум причинам. Во-первых, власти Кишинева негативно относятся к тому, что Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Поэтому приезд любого должностного лица, тем более столь высокого уровня, с их точки зрения становится нежелательным», – сказал молдавский политолог Виталий Андриевский.

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«Во-вторых, 30 апреля в Гагаузии состоятся выборы главы (башкана) региона. Конгресс, на который планировал прибыть Минниханов, проводился одним из кандидатов Виктором Петровым, которого считают пророссийским. Вполне возможно, что Минниханов мог агитировать за своего коллегу. Власти в Кишиневе не могли этого допустить», – подчеркивает эксперт.

«А если учитывать, что сам Петров недавно был с визитом в Татарстане, то его связь с Миннихановым становится слишком явной. Вероятно, сейчас в Кишиневе будут решать, насколько допустимо высылать российских дипломатов. Хотя понятно, что Москва примет ответные меры», – предполагал собеседник еще до решения МИД республики. «В принципе, подобные конфликты в будущем могут возникать чаще, потому что Молдавия взяла курс на полную евроинтеграцию», – акцентирует Андриевский.

Эксперты также напоминают, что население данного региона преимущественно состоит из тюркоязычного народа гагаузов. В связи с этим, данная территория имеет хорошие отношения как с Турцией, так и с Татарстаном. В период распада социалистического блока, жители автономного образования провозгласили независимость, и даже высказывались за то, чтобы остаться в составе СССР.

В этот период отношения Гагаузии с Молдавией приобрели взрывоопасный характер. В октябре 1990 года премьер-министр страны Мирча Друк с целью сорвать выборы в Комрате направил туда автобусы с националистами, которые сопровождали отряды милиции. Началась мобилизация населения, а жители сел активно выходили на оборону своих домов. Над страной нависла угроза гражданской войны.

Однако в 1994 парламент Молдавии принял закон об особом правовом статусе Гагаузии. Регион получил статус автономного территориального образования (АТО) в составе государства. Данное положение территории было окончательно закреплено в конституции страны от 1999 года.

Позже, в 2014 году в Гагаузской автономии состоялся референдум по вопросам внешнеполитического курса Молдавии и отложенного статуса независимости. Как сообщало издание ТАСС, 98,4% жителей проголосовало за интеграцию в ЕврАзЭс (ныне ЕАЭС).

Кроме того, 97,2% высказались против вступления в ЕС. Таким образом, была провозглашена возможность объявить о выходе из состава Молдавии в случае утраты государством независимости. Тем не менее, в Кишиневе результаты референдума не признали, а процедуру волеизъявления народа назвали незаконной.

Отношения центра с регионом до сих пор остаются прохладными: давление на Комрат часто становится предметом обсуждения местных политологов. Вот и в этот раз премьер-министр страны Дорин Речан попытался задеть главу региона Ирину Влах, заявив, что приезд российского политика подтверждает желание территории общаться с «агрессором». Об этом сообщает местное издание «ГагаузИнфо».

Влах ответила коллеге, что сотрудничество Гагаузии с Татарстаном ведется уже 25 лет, восемь из которых Минниханов помогал жителям поставками медицинского оборудования, компьютеров для школ и музыкальных инструментов. По ее мнению, увязывать хорошие отношения с проведением СВО со стороны Речана крайне неуместно.

«Поэтому действия молдавских властей – это откровенно недружественный шаг.

Молдавия находится в интеграционном пространстве СНГ. Несмотря на то, что граждане Молдавии в последнее время все чаще уезжают в ЕС, большая часть населения все равно так или иначе сегодня зарабатывает в России и на связях с Россией», – сказал Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

«Поэтому поведение руководства Молдавии может вызвать ответную реакцию нашей страны, которая негативным образом скажется на экономике республики. Я бы рекомендовал им отрезвить своих политиков и объяснить, что такое общение с Россией неуместно», – отметил парламентарий.

«Что касается несостоявшегося визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Гагаузию, я, конечно, его график не составлял и не могу сказать с кем и по каким вопросам он должен был встречаться. Но, по большому счету, различные встречи во время зарубежных визитов политиков – это элемент нормального, цивилизованного общения. Однако, нынешняя власть Молдавии решила идти по пути варваров и получит на это ответы Москвы», – резюмирует Климов.