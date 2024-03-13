Власти Гагаузии попросили у России прямые поставки газа по сниженным ценам

Tекст: Ольга Никитина

«Для жителей автономии вопрос дешевого газа очень важен, поэтому я обратилась к России с просьбой, чтобы мы могли получать газ напрямую от Газпрома по сниженному тарифу. Сейчас мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу», – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, по ее словам, обсуждается преференциальный режим для импорта сельхозпродукции из автономии. Россия, как сообщила Гуцул, намерена открыть свой рынок для компаний из Гагаузии. «Прямо сейчас мы обсуждаем и прорабатываем с нашими российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу, пошлинам и так далее. Пока могу сказать, что гагаузские экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции из Гагаузии – надбавки к зарплате. Речь идет о счетах в платежной системе «Мир», уточнила она.

Спонсорская помощь для жителей автономии блокируются правительством Молдавии, указала она.

Гуцул рассказала, что по итогам своих переговоров в России собирается встретиться с лидерами молдавской оппозиции. В частности, готовятся встречи с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной в Молдавии партии «Шор» Иланом Шором и руководством партии «Возрождение».

Ранее Гуцул заявила, что молдавская оппозиция и абсолютное большинство жителей страны восприняли ее встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением.