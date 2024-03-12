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Глава Гагаузии рассказала о реакции молдаван на встречу с Путиным
Глава Гагаузии заявила, что жители Молдавии с воодушевлением восприняли ее встречу с Путиным
Молдавская оппозиция и абсолютное большинство жителей страны восприняли встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в эфире канала «Россия-24».
Гуцул заявила, что молдавские власти ищут способ наказать ее за встречу с Путиным. По ее словам, от них можно ждать любой сценарий развития в отношении автономии республики, передает ТАСС.
Она также отметила, что есть предпосылки к тому, что в любой момент могут быть разные провокационные уголовные преследования со стороны действующей власти в Молдавии.
Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По ее словам, с российским лидером она обсуждала ситуацию в Молдавии.
Сообщалось, что власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии по возвращении из России. Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания.
Глава Гагаузии беспрепятственно пересекла границу в аэропорту Кишинева и вернулась на Родину.