Глава Гагаузии рассказала о реакции молдаван на встречу с Путиным

Глава Гагаузии заявила, что жители Молдавии с воодушевлением восприняли ее встречу с Путиным

Tекст: Вера Басилая

Гуцул заявила, что молдавские власти ищут способ наказать ее за встречу с Путиным. По ее словам, от них можно ждать любой сценарий развития в отношении автономии республики, передает ТАСС.

Она также отметила, что есть предпосылки к тому, что в любой момент могут быть разные провокационные уголовные преследования со стороны действующей власти в Молдавии.

Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По ее словам, с российским лидером она обсуждала ситуацию в Молдавии.

Сообщалось, что власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии по возвращении из России. Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания.

Глава Гагаузии беспрепятственно пересекла границу в аэропорту Кишинева и вернулась на Родину.