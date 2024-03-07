Оппозиционер Шор сообщил о планах властей Молдавии арестовать главу Гагаузии

Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.2 комментария
Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.2 комментария
Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.17 комментариев
Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.28 комментариев
По его мнению, певица сейчас находится в трудной ситуации, ее уровень жизни сильно упал после отъезда за границу, она живет хуже, чем в России. «Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у нее за три дня до, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь — сейчас лучше всего жить здесь», – сообщает Life.
Он заявил, что Пугачева не хотела уезжать из России, но ей пришлось это сделать из-за супруга Максима Галкина (признан иностранным агентом – прим. ВЗГЛЯД), чтобы сохранить семью.
Ранее Галкина не пустили на Бали в Индонезии. До этого концерт артиста был отменен в Таиланде.
Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны
«При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.
«Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.
«Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.
«Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.
Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.
Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.
Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.
Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.
В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.
Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.
Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Генерал Зарудницкий: Конфликт на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе
Вероятность втягивания России в новые военные конфликты, по оценке генерала, возрастает. Запад, отметил он, ставит своей целью «стратегическое поражение» России, передает RT.
Зарудницкий призвал повысить требования к системе военной безопасности нашей страны.
Он также выразил уверенность, что окончание боевых действий на Украине не будет означать завершения конфронтации России и Запада.
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков отмечал, что на Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США.
Protothema: Кортеж Зеленского в Одессе попал под ракетный удар
Как пишет издание Protothema, в момент атаки кортеж Зеленского находился в 150 метрах от греческой делегации, никто не пострадал.
Источник в правительстве Греции сообщил изданию, что греческая миссия по главе с Мицотакисом не испытывает проблем с безопасностью в Одессе.
Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв.
«Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.
«Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.
Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.
Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.
CNN: Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа Зеленского и Мицотакиса
По его информации, участники кортежа почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма, передает ТАСС.
Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил CNN, что ни Зеленский, ни Мицотакис не пострадали.
В Минобороны России сообщили ранее, что ВС нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута.
СМИ сообщали, что Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.
RTVI: Около 21 млн россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли деньги в Соцфонд
Так, претендовать на соцвыплаты могут только те россияне, которые получали официально оформленную зарплату на основном месте работы, передает «Лента.ру».
По мнению экспертов, не перечисляющие деньги в Соцфонд граждане занимаются в основном натуральным хозяйством или воспитывают детей. Уточняется, что в 2022 году перечислили средства только 59 млн россиян, при этом еще 4 млн человек к этому времени числились самозанятыми. Официально безработными числились около 500 тыс. граждан.
Отмечается, что аналитики связали разницу между суммарным числом трудоспособного населения и официальной численностью занятых в том числе с размерами теневой экономики, в которой задействованы как минимум 14,5 млн россиян.
Ранее россиянам объяснили причины отказа в выплате страховой пенсии.
Полянский: У CNN появилась правдивая информация о ситуации в Часовом Яре
Полянский на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) отметил, что правдивая информация у CNN появляется редко. Он подчеркнул, что единственной надеждой для ВСУ в Часове Яре являются американские деньги и американское оружие, передает ТАСС.
«Местные жители не хотят этого и ждут прихода России», – сказал дипломат, отметив, что дома мирных жителей сейчас в этом городе используются «ордами режима Зе» (президента Украины Владимира Зеленского).
Пользователи Х уже заметили изменения в том, как CNN освещает события на Украине. Они высказали предположения, что американскому телеканалу, который стал показывать, как ВСУ обстреливают украинских граждан, дали указание «начать отпускать Украину».
1 марта сообщалось, что российские войска взяли под огневой контроль часть дороги снабжения у Часова Яра.
Экс-глава сербской спецслужбы Вулин заподозрил Бербок в копировании речи деда-нациста
«Поскольку дед-нацист «защищал» Европу от СССР, неудивительно, что его внучка «защищает» Европу от сербов и русских, даже когда на нее не нападают», – отметил Вулин, его слова приводятся в опубликованном заявлении «Движения социалистов», передает ТАСС.
Слова Бербок о том, что «сердце Европы сейчас бьется в Киеве» по аналогии с тем, как оно «билось в Сараево» во время конфликта в Боснии и Герцеговине при распаде Югославии, указывают на то, что «сербам нет места в ЕС, как и россиянам», заявил Вулин.
Он также отметил, что неясно, писала ли Бербок свое заявление самостоятельно или заимствовала речь своего деда-нациста, награжденного в 1944 году орденом «За военные заслуги».
Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок Вальдемар был офицером вермахта. Сама Бербок заявила, что ей не было известно содержание этих документов.
Сумма иска Газпрома к польским Europol Gaz и Orlen превысила 930 млн долларов
Так, истец просит взыскать с ответчиков 710 млн долларов и 886 млн польских злотых (более 224 млн долларов), передает ТАСС.
При этом среди ответчиков значатся Ernst and Young Global Limited и Earnst and Young sp z oo Corporate Finance.
Заседание суда назначено на 10 апреля.
Напомним, в апреле прошлого года в Варшаве заявили о готовности досрочно отказаться от импорта российского газа за счет расширения своей газотранспортной системы.
После чего уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях.
В этой связи Газпром остановил поставки топлива польским компаниям Gaz-System и PGNiG. А вскоре после этого в Газпроме сообщили, что Варшава стала перекупать российский газ у Германии – и реверсом доставлять его по газопроводу «Ямал – Европа».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Польша планирует построить газовую империю за счет грабежа России после национализации российских газовых активов на своей территории.
Российский посол в Британии заявил о присутствии британских военных на Украине
«Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – приводит слова Келина ТАСС.
Он уточнил, что британские инструкторы также готовят силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.
Кроме того, «предельно ясно», что британцы участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».
«Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – подчеркнул Келин.
При этом посол считает, что Великобритания не имеет оснований для того, чтобы разрывать дипломатические отношения с Россией.
«Для такого радикального шага нет оснований. Наши страны не находятся в состоянии войны, официальный Лондон сам акцентирует заинтересованность в сохранении дипломатических связей и посольств», – отметил российский дипломат.
Ранее сообщалось, что в Лондоне признали присутствие на Украине британских военных. Представитель премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ.
МИД: Послу США заявлено, что вмешательство в дела России будут жестко пресекаться
В заявлении в Telegram-канале МИД России говорится, что Трейси была уведомлена о признании нежелательными в России трех американских НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования», которые реализуют программы антироссийской направленности и занимаются рекрутингом «агентов влияния».
Американскому дипломату вручили ноту с требованием к США прекратить любое содействие деятельности указанных НКО. В обратном случае это будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.
В МИД предупредили, что попытки вмешиваться во внутренние дела России могут привести к выдворению сотрудников американского посольства в статусе persona non grata.
Эксперты ранее объяснили, как Запад пытается помешать выборам в России.
Военкор Татаринов заявил о ликвидации суперснайпера ВСУ Основенко в зоне спецоперации
В своем Telegram-канале он указал, что снайпер служил в 241-й бригаде теробороны. По его словам, российские военные ликвидировали Основенко в населенном пункте Ивановское.
Ранее сообщалось о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Станислава Павловича.
Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».
Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.
«Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.
Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.