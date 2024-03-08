Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.2 комментария
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию из России
Возвратившуюся из России главу Гагаузии в аэропорту Кишинева встретили сотни людей
Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию из России, ее ждали с цветами родственники и соратники, она беспрепятственно вышла из аэропорта Кишинева.
Встречающие в беседе с корреспондентом ТАСС высказали обеспокоенность заявлением исполняющего обязанности генерального прокурора Молдавии Иона Мунтяну, который пообещал направить в суд уголовное дело против Гуцул.
В здании аэропорта также замечены подразделения спецназа молдавской полиции. Между тем, Гуцул беспрепятственно пересекла границу в аэропорту Кишинева, и вышла из здания.
Ранее Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. По ее словам, с российским лидером она обсуждала ситуацию в Молдавии.
Сообщалось, что власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузии по возвращении из России. Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на попытки запугивания.