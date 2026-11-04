По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Жители Киева перекрыли дорогу в Академгородок из-за отключений электричества
Жители Киева перекрыли дорогу в Академгородок из-за отключений света
В Киеве жители перекрыли проезд к Академгородку, протестуя против длительных отключений электричества, сообщают украинские СМИ.
Люди жалуются, что уже пятые сутки остаются без стабильной подачи электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский 24-й канал.
Подобная акция проходит на севере Киева в районе Оболони и около станции метро «Житомирская».
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил о крайне сложной ситуации с электроснабжением в городе из-за повреждения объектов местного энергоузла, а также вырабатывающих мощностей и сети передачи электроэнергии по всей Украине. В городе продолжаются перебои в работе электротранспорта и водоснабжении.
Ранее украинские эксперты и политики предупреждали о сложной зиме. Энергетический эксперт Юрий Корольчук прогнозировал отключения электричества до 20 часов в сутки.
Депутат Рады Соломия Бобровская советовала выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Сергей Бескрестнов – приобретать генераторы и запасаться бензином.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Киеве жители Святошинского района перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений электроэнергии.
Экстренные отключения света в украинской столице затянулись более чем на сутки.
Детсады Киева призвали не приводить детей зимой из-за отключений света.