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    Владимир Можегов Владимир Можегов На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Не надо придумывать новое украинство

    Историю Украины и украиноведение нужно вымести поганой метлой из школ и вузов. Их надо заменить обычным краеведением, благодаря которому люди будут знать свой регион и чувствовать его неразрывную связь с остальной Россией. А вот что делать с украинским языком и литературой?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Победа России в СВО станет крушением западного миропорядка

    Коллективный Запад бросил в поддержку майданного режима огромное количество оружия, денег, было введено множество санкций против России, и тут Киев проиграет. После этого уже никто не скажет, что Запад непобедим.

    7 комментариев
    13 марта 2024, 16:55 • Новости дня

    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию

    Экономист Юшков: Поставки российского газа в Гагаузию требую решения многих технических проблем

    Юшков: Кишинев не пойдет на транзит российского газа в Гагаузию
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Гагаузия является частью Молдавии, а значит, льготные условия поставок российского газа в этот регион с точки зрения Кишинева могут навредить суверенитету страны. Администрация Майи Санду будет всеми силами препятствовать осуществлению этой инициативы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Игорь Юшков. Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам.

    «Поставка газа на льготных условиях в Гагаузию ставит перед Россией целый ряд технических вопросов. В первую очередь стоит подумать над способом доставки энергоносителей в этот регион. Сейчас у нас имеется газопровод, проходящий по территории Украины и Молдавии. Однако в этом случае мы сталкиваемся с необходимостью достижения договоренностей с Кишиневом», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Не думаю, что Москве удастся уговорить администрацию Санду на осуществление транзита газа в Гагаузию. Важно понимать, что речь идет о регионе в составе суверенного государства. Успешная реализация инициативы Евгении Гуцул может спровоцировать рост центробежных сил в Молдавии, субъекты которой поймут, что можно вести дела в обход Кишинева», – уточняет собеседник.

    «Однако сохраняется возможность поставок с юга, через «Турецкий поток». В этом случае газ пойдет через Румынию. Однако нам придется вступить в переговоры с ЕС. Данная практика также не выглядит слишком простой. К тому же запрос Гагаузии на российские энергоресурсы продиктован экономическими интересами», – подчеркивает эксперт.

    «Задача не просто поставить газ, но обеспечить ему низкую стоимость. Маршрут через Анкару окажется более сложным, что обязательно скажется на конечной цене продукта. Обеспечить необходимую льготу будет достаточно трудно. Кроме того, действовать наверняка придется через местных частных предпринимателей», – акцентирует он.

    «Сделку нужно будет оформлять через контракт между региональной компанией и Газпромом. Это снизит политические риски для Гагаузии и в какой-то степени облегчит возможность реализации инициативы. Однако правительство Молдавии приложит максимум усилий для дискредитации этого соглашения», – считает собеседник.

    «Газовые поставки в регион будут освещаться Кишиневом в ключе предательства национальных интересов. Вполне возможно, что к давлению на регион подключится и Евросоюз. Таким образом, вопрос поставок газа в Гагаузию сопряжен с целым рядом проблем, решение которых потребует изобретательности и находчивости», – резюмирует Юшков.

    Ранее в Гагаузии сообщили об обсуждении с Россией прямых поставок газа в автономию по сниженным ценам. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул. Она подчеркнула, что в настоящее время идет согласование тарифа, а также уточнение юридических и практических тонкостей экспорта. По ее словам, в данном вопросе между сторонами имеются полное понимание и поддержка.

    Кроме того, обсуждается преференциальный режим для импорта на рынки РФ сельхозпродукции из автономии. Гуцул уточнила, что прямо сейчас прорабатываются конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам. «Наши экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

    Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции – дополнительные средства к зарплате. Речь идет об использовании местными жителями платежной системы «Мир».

    Она уточнила, что власти Молдавии блокируют оказание спонсорской помощи гражданам региона. Гуцул упомянула и планы о встрече с лидерами оппозиции государства. В частности, осуществляются приготовления для совместных мероприятий с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной в Молдавии «Шор» Иланом Шором и руководством «Возрождения».

    Ранее Гуцул заявила, что абсолютное большинство жителей страны восприняли ее встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением.

    11 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин

    Спикер МИД России Захарова раскрыла «лживую параллель» со Второй мировой войной эстонского МИД

    Захарова раскрыла «лживую параллель» эстонского МИД об авианалете на Таллин
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Эстонии «в антироссийском угаре» решил сделать очередной выпад в адрес России и русских, проведя при этом «лживую параллель» со Второй мировой войной, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она прокомментировала сообщение внешнеполитического ведомства Эстонии в соцсети о 80-й годовщине авианалета советской (МИД Эстонии пишет «русской») авиации на позиции фашистов в оккупированном Таллине.

    Так, эстонский МИД заявил, что налет осуществлялся с одной-единственной целью – якобы «русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине».

    Захарова заметила: ни для кого не секрет, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами, при этом она подчеркнула, что «степени их маниакальной русофобии позавидовал бы сам Геббельс».

    Дипломат пояснила, что вырванное фальсификаторами из контекста событие являлось частью операции советских войск по освобождению Прибалтики от нацистов.

    «Естественно, ни по каким гражданским и культурным объектам Советская армия ударов не наносила – целью становились только военные цели», – указала она.

    По словам представителя МИД, Прибалтика имела для Гитлера стратегическое значение, откуда в Германию шло продовольствие, также обеспечивалась связь с Северной Европой. В этой связи Захарова напомнила, что авиаударам советских ВВС подверглись прежде всего штаб-квартиры гестапо, абвера, средства ПВО, морской арсенал, пороховые склады и узлы связи.

    «Возможно, что для клана Каллас и потомков эстонских коллаборантов – это и есть святыни или культурные объекты, но для всех остальных, нормальных людей – законные военные цели», – сыронизировала она.

    Кроме того, Захарова подметила «лживую параллель» по фотографии, на которой якобы были запечатлены последствия действий СССР.

    «Фото сделано в августе 1941 года при отходе Балтийского флота, где разрушения были причинены не советскими войсками, а наступающими немецко-фашистскими захватчиками», – заметила она.

    Кроме того, дипломат напомнила, что во время освобождения Таллина в 1944 году Красную армию повсеместно встречали дружественно, как освободителей, невзирая на многолетнюю фашистскую пропаганду. «Некоторые местные жители рисковали своей жизнью, помогая советским воинам. Нельзя забывать и то, что в этой освободительной операции самое активное участие принимали эстонцы – бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса РККА. Настоящие патриоты своей Родины, не чета нынешним», – резюмировала она.

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    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

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    11 марта 2024, 20:28 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Молдавии

    Посол России Васнецов вызван в МИД Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Васнецова после сообщений об открытии в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах президента РФ, заявили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

    В молдавском МИД пояснили, что Васнецову выразят протест в связи с решением открыть избирательные участки в Приднестровском регионе Молдавии, передает ТАСС.

    СМИ сообщали, что в Приднестровье собираются открыть шесть участков для голосования на выборах президента России. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии намерены препятствовать открытию на территории ПМР избирательных участков для голосования на выборах президента России.

    Москва обращалась к Кишиневу с просьбой открыть избирательные участки для голосования, которое пройдет с 15 по 17 марта, но власти Молдавии разрешили открыть только один на территории посольства России.

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    12 марта 2024, 03:41 • Новости дня
    Украинский беспилотник поджег нефтебазу в Орле

    РИА «Новости»: Нефтебаза в Орле загорелась после атаки украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар начался на нефтебазе в Орле после того, как в резервуар с нефтепродуктами врезался украинский беспилотник.

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся на нефтебазе в Орле после удара украинского беспилотника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Предварительно, беспилотник ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», – приводит агентство слова собеседника.

    Площадь пожара и объем горящей емкости уточняются.

    В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле произошло «падение БПЛА».

    «Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания», – написал Клычков в своем Telegram-канале

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    12 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»

    Минобороны: Пресечена попытка ВСУ ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У»

    ПВО пресекла попытку ВСУ ударить по Белгороду из РСЗО и комплекса «Точка-У»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО пресекла попытку украинской армии ударить по территории России из РСЗО RM-70 «Вампир» и комплекса «Точка-У», сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что украинские военные около 7.30 предприняли попытку ударить по российской территории.

    Кроме того, ПВО сбила над территорией Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У».

    Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников.

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    10 марта 2024, 23:53 • Новости дня
    Названа причина смерти диктора Светланы Моргуновой

    Диктор ЦТ Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила ее подруга

    Названа причина смерти диктора Светланы Моргуновой
    @ Антон Тушин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба, сообщила близкая подруга Моргуновой Вера Мусатова.

    «Это сегодня случилось утром. Причина смерти – отрыв тромба», – передает слова Мусатовой ТАСС.

    Племянник Моргуновой, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов сообщил, что артистку планируют похоронить на Троекуровском кладбище во вторник, 12 марта, однако точное время и место похорон будет объявлено позднее.

    Ранее сообщалось, что диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85-м году жизни.

    Она работала на телевидении с 1961 года, вела различные передачи, в том числе была соведущей программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».


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    13 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: ВСУ атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде
    @ t.me/v_v_demidov

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что один беспилотник врезался в многоквартирный дом, также есть незначительные повреждения окон в двух соседних образовательных учреждениях.

    В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.

    Гладков отметил, что второй дрон совершил падение в реку. Обошлось без последствий.

    Тем временем число уничтоженных с ночи в Воронежской области беспилотников достигло 40.

    Губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет, однако режим авиационной опасности в регионе сохраняется.

    Российские средства ПВО прошлой ночью и утром среды, 13 марта, перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотников, которые пытались совершить террористические атаки на российской территории.

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    11 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт Артамонов: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину

    Военный эксперт: «Круговой обмен» Кэмерона может быть способом передачи ракет Taurus на Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Ракета Taurus способна поражать цель на расстоянии около 500 км. Получение этих боеприпасов серьезно бы усилило ВСУ, поэтому предложение Дэвида Кэмерона может быть прикрытием для передачи Украине немецких вооружений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в Германии поддержали идею Британии о «круговом обмене» боеприпасами для офиса Зеленского.

    «Taurus и Storm Shadow, равно как и французский SCALP, отличаются незначительно. Однако боевая часть немецкой ракеты немного тяжелее из-за большего числа поражающих элементов. Она может составлять до 450 кг в зависимости от модификации. Блок наведения и система навигации по спутникам у боеприпасов идентичная», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Официально заявленная дальность Taurus составляет около 500 км, но может быть и выше. В данном случае следует помнить, что при передаче британских и французских ракет Украине их радиус поражения занижали. Так обычно делают при экспорте», – отмечает собеседник.

    «Еще одним важным отличием Taurus от других европейцев является возможность запуска с земли. Однако бомбардировщик в качестве носителя все же предпочтительней, поскольку так, опять же, увеличивается дальность. Любопытно, что в ФРГ уже заявили, что эта ракета может быть приспособлена под семейство самолетов Су, стоящих на вооружении Украины», – подчеркивает он.

    «Предполагаю, что обмен, предложенный Кэмероном, может быть способом передачи Taurus офису Зеленского. Кроме того, эти ракеты сейчас переделывают под F-16. Поэтому в скором времени может снова подняться вопрос о поставке данных самолетов ВСУ. В таком случае вооружат их немецким оружием, а за штурвалом, с большой долей вероятности, будут сидеть иностранные летчики», – резюмирует Артамонов.

    Ранее в Германии поддержали идею Британии о покупке немецких ракет Taurus Лондоном и последующей передачи боеприпасов Storm Shadow ВСУ. Об этом в эфире телеканала ARD заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, схожие «круговые обмены» вооружением уже происходили до этого.

    Данную инициативу предложил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. В своем интервью изданию Sueddeutsche Zeitung он подчеркнул, что Лондон готов посодействовать Берлину в вопросе поставок офису Зеленского дальнобойных ракет. Он подчеркнул, что страна должна «рассмотреть все варианты», в том числе и отправку Украине ракет Storm Shadows в обмен на немецкие Taurus.

    По его словам, наиболее важным приоритетом для Британии является оказание «максимального эффекта» помощи ВСУ. Однако более подробно высказаться на эту тему он отказался. При этом Кэмерон отметил, что не считает передачу ракет офису Зеленского обострением конфликта, ведь это решение служит укреплению обороны страны.

    Любопытно, что еще недавно канцлер Германии Олаф Шольц высказывался против передачи Taurus офису Зеленского. «Мы не должны быть связаны с местами размещения или с целями, которые будут достигнуты при помощи этих ракет. Я удивлен, что некоторые люди не понимают: ряд наших действий может привести к нашему участию в войне», – заявлял он изданию Tagesschau.

    Канцлер также говорил о недопустимости следования ФРГ по пути Лондона и Парижа. «То, чего добиваются британцы и французы в плане контроля и сопровождения целей, невозможно в Германии», – цитировало слова Шольца издание Bild. Его высказывание лидеры других западных стран встретили крайне негативно, поскольку оно якобы раскрывало разведывательные тайны партнеров ВСУ.

    Ситуация усугубилась после обнародования расшифровки разговора немецких военных о планировании нанесения удара по Крымскому мосту. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему ФРГ сделала неправильные выводы из произошедшего. Правительство страны не стремится опровергать содержание беседы своих военных, но заявляет, что обсуждаемое было лишь одним из вариантов возможных сценариев.

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    11 марта 2024, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Китайская инициатива по ЯО напрямую противоречит ядерной доктрине России

    Политолог Бордачев: Инициатива КНР об отказе стран «ядерного клуба» от нанесения первого удара обречена на провал

    Эксперт: Китайская инициатива по ЯО напрямую противоречит ядерной доктрине России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Предложение КНР серьезно ограничивает суверенитет держав «ядерного клуба». Ни одно государство не сочтет нужным пойти навстречу Пекину, тем более что сам Китай в настоящий момент работает над усилением своего арсенала. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Китай призвал страны «ядерного клуба» заключить договор об отказе применения стратегического вооружения первыми.

    «Предложенная Китаем инициатива напрямую противоречит ядерной доктрине России. Напомню, наша страна оставляет за собой право на нанесение первого удара в случае, если действия противника создают прямую угрозу существованию РФ. Данная опасность может возникнуть даже в условиях использования обычных средств вооружения», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Интересно, что Пекин выносит данное предложение на суд международной общественности в условиях, когда он сам активно наращивает арсенал ядерных вооружений. Думаю, КНР преследуют одну единственную цель: еще раз подчеркнуть свою приверженность к созиданию и разрешению имеющихся конфликтов мирными способами», – отмечает он.

    «Отмечу, что перспективы инициативы крайне печальны. Ни одна страна ядерного клуба не пойдет на столь масштабное ограничение собственного суверенитета. Скорее всего, идея, высказанная Китаем, станет лишь новым поводом для обсуждения имеющихся проблем глобальной безопасности. Однако реализовать ее на практике будет невозможно», – резюмирует Бордачев.

    Ранее Китай призвал страны «ядерного клуба» заключить договор об отказе применения стратегического вооружения первыми. Об этом сообщает РБК. В ответ на инициативу КНР в МИД России подчеркнули, что любые предложения в сфере о международной безопасности надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий».

    При этом в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Москва всегда внимательно и с уважением относится к идеям Пекина. Страны до сих пор сохраняют курс на дальнейшее поступательное развитие двусторонних отношений, носящих характер всеобъемлющего и стратегического партнерства.

    Кроме того, в МИД отметили, что Россия всегда отдавала безусловный приоритет мерам, которые ставят своей целью ослабление конфронтации между странами, обладающими данным видом вооружений, и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.

    Напомним, еще в октябре прошлого года в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин сообщил об отсутствии намерений вносить изменения в действующую ядерную доктрину РФ.

    Он напомнил, что Москва оставляет за собой право на использование данного вида вооружений в двух случаях. «Первый – это применение в отношении нас, то есть это в ответ, на встречном ударе, так называемый», – подчеркивал президент. Вторым является угроза существования Российскому государству.

    «Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», – указывал глава государства. Тем не менее уже тогда он отмечал, что замечает намерения других государств вернуться к испытанию ядерного оружия.

    Позже Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, зачем Москва решилась на данный шаг.

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    13 марта 2024, 11:28 • Новости дня
    Власти Гагаузии попросили у России прямые поставки газа по сниженным ценам
    Власти Гагаузии попросили у России прямые поставки газа по сниженным ценам
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что обсуждает с руководством России прямые поставки газа в автономию по сниженным ценам.

    «Для жителей автономии вопрос дешевого газа очень важен, поэтому я обратилась к России с просьбой, чтобы мы могли получать газ напрямую от Газпрома по сниженному тарифу. Сейчас мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу», – цитирует ее ТАСС.

    Кроме того, по ее словам, обсуждается преференциальный режим для импорта сельхозпродукции из автономии. Россия, как сообщила Гуцул, намерена открыть свой рынок для компаний из Гагаузии. «Прямо сейчас мы обсуждаем и прорабатываем с нашими российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу, пошлинам и так далее. Пока могу сказать, что гагаузские экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы», – отметила она.

    Также Гуцул сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой дать возможность удаленно открывать счета жителям Гагаузии, чтобы пенсионеры могли получать назначенные надбавки, а врачи, учителя, работники полиции из Гагаузии – надбавки к зарплате. Речь идет о счетах в платежной системе «Мир», уточнила она.

    Спонсорская помощь для жителей автономии блокируются правительством Молдавии, указала она.

    Гуцул рассказала, что по итогам своих переговоров в России собирается встретиться с лидерами молдавской оппозиции. В частности, готовятся встречи с лидерами Партии коммунистов и Партии социалистов, бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также главой запрещенной в Молдавии партии «Шор» Иланом Шором и руководством партии «Возрождение».

    Ранее Гуцул заявила, что молдавская оппозиция и абсолютное большинство жителей страны восприняли ее встречу с президентом России Владимиром Путиным с воодушевлением.

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    12 марта 2024, 04:30 • Новости дня
    В Раде назвали три условия нормализации отношений Украины и Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия назвал прекращение авиасообщения с Россией одним из условивй нормализации отношений между Грузией и Украиной.

    «Если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план... Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», – написал Арахамия в своем Telegram-канале.

    По его словам, план включает три пункта, среди которых освобождение из тюрьмы «нашего гражданина» Михаила Саакашвили и прекращение прямого авиасообщения с Россией, «чего требует сам грузинский народ».

    Также Арахамия призвал Грузию «прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций».

    Заявление главы фракции «Слуга народа» стало ответом на обеспокоенность Тбилиси украино-грузинскими отношениями. В заявлении грузинского кабмина указывается, что 1 марта 2022 года власти Украины отозвали из Грузии посла после того, как грузинская сторона отказалась вводить санкции против России и отправлять добровольцев на Украину.

    В документе отмечается, что высокие посты в правительстве Украины по-прежнему занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления в Грузии.

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    12 марта 2024, 06:27 • Новости дня
    В ДНР задержан подозреваемый в сотрудничестве с СБУ житель Мариуполя

    В ДНР задержан подозреваемый в сотрудничестве с Службой безопасности Украины житель Мариуполя

    Tекст: Денис Тельманов

    Жителя Мариуполя задержан по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

    «В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии в Мариуполе», – передает ТАСС сообщение управления ФСБ  по региону. 

    Отмечается, что следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

    Ранее сообщалось, что впервые в истории под стражу заключен гражданин Южной Кореи по делу о шпионаже.

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    12 марта 2024, 04:22 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородской области

    Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область, сбросив четыре взрывных устройства на линии электропередач

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник повредил линии электропередач в Белгородском районе Белгородской области, сбросив на них четыре взрывных устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов», – написал Главков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что электричества нет в селах Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка.

    По словам губернатора, аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

    Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле атаке беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса.


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    12 марта 2024, 02:32 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Губернатор Старовойт сообщил, что ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией региона.

    «В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

    Он напомнил жителям правила безопасности при обнаружении обломков беспилотников: «не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться!».

    Старовой также призвал сообщать о находке по телефону 112.

    Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями.

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    13 марта 2024, 16:12 • Новости дня
    Командование ВСУ признало вероятность продвижения российских военных

    Командование ВСУ признало вероятность продвижения ВС России на отдельных направлениях

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

    Он указал, что поработал «в двух бригадах, где постепенно усложняется обстановка и есть угроза продвижения вражеских подразделений в глубину наших боевых порядков», передает ТАСС.

    Сырский признал, что по всей линии боевого соприкосновения «оперативная обстановка остается сложной».

    Кроме того, по его словам, российские военные продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку.

    Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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