Спецназ Санду подготовил почву для отмены итогов выборов в Гагаузии

Кишинев запустил силовой сценарий для непокорной автономии

Полицейский спецназ ночью вывез из здания ЦИКа Гагаузии все избирательные бюллетени. Похоже, это первый шаг к тому, чтобы аннулировать результаты выборов, на которых главой автономии была избрана пророссийский кандидат Евгения Гуцул. Однако в Кишиневе еще колеблются по этому поводу. И, как ни странно, от резких движений президента Майю Санду в данном случае может удержать Запад. Какие у него для этого резоны?

Премьер Молдавии Дорин Речан в среду заявил, что ставит под сомнение возможность сотрудничать с Евгенией Гуцул – новым руководителем Гагаузской автономии, которая теперь автоматически должна стать членом молдавского кабинета министров. При этом Речан, судя по его выступлению, на ходу присвоил себе новые полномочия – самостоятельно определять, какие избранники народа отражают интересы народа, а какие – нет. Премьер также намерен лично определять, у кого чуждая народу повестка, а у кого – не чуждая.

«Я хотел бы напомнить всем жителям Гагаузии, что правительство продолжит оказывать государственные услуги населению автономии, мы будем работать с мэрами, со всеми теми, кто избран представлять их интересы», – сказал Речан. «Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии. Правовая система станет вмешиваться всякий раз, когда будет другая повестка дня, чуждая интересам граждан», – сказал глава правительства.

Впрочем, понимая, что ситуация на юге Молдавии накаляется, Речан пригласил на встречу Ирину Влах, уходящего главу автономии, заодно с руководителями других регионов – «чтобы наладить эффективный диалог».

Ночной десант за бюллетенями

Обстановка обострилась после того, как ЦИК Гагаузии во вторник объявил окончательные итоги выборов главы этой автономии, на которых победила оппозиционерка из партии «Шор» Евгения Гуцул. Поздно вечером в здание ЦИКа в городе Комрате прибыли сотрудники полиции, которые попытались изъять избирательные бюллетени.

Президент Молдавии Майя Санду ранее уже заявляла, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. А Конституционный суд Молдавии еще до голосования на прошлой неделе начал рассматривать иск о полном запрете «Шора».

Ночной рейд полиции возмутил жителей Комрата – возле ЦИКа начался стихийный митинг, участники которого поначалу не позволяли полиции вынести документы из здания. В митинге приняли участие депутаты Народного собрания автономии.

Избранная главой автономии (башканом) Евгения Гуцул распространила видеозапись, на которой видно, как полицейский спецназ выносит из здания коробки, прорываясь через толпу. Преодолев сопротивление демонстрантов, силовики грузят коробки в микроавтобус и уезжают. Звучат крики «Позор!» и «Фашисты!» «Майя Санду руками силовиков украла бюллетени наших избирателей! Силовики помогли сотрудникам антикоррупционной прокуратуры прорваться в здание суда и вынести бюллетени», – написала Гуцул в Telegram-канале. «Позор! Президенту и всем ее помощникам, что идут против народа и его воли», – добавила политик.

Действующий башкан Ирина Влах призвала Санду прекратить давление на Гагаузию. «Мы уже даже привыкли к враждебному отношению со стороны Санду к гагаузам и Гагаузской автономии. Но сегодня центральная власть опустилась еще ниже. Открытому давлению подверглись избирательные органы нашей автономии», – цитировал Влах портал «Гагаузинфо».

Какова вероятность отмены итогов выборов

Директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский призывает кабинет Речана вести переговоры с Комратом.

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«На мой взгляд, нарушения были, и довольно серьезные. Мне лично звонили некоторые кандидаты на пост башкана и говорили, что «у меня нет никаких шансов, всё тут скуплено». Но никто из них потом не захотел подавать официальные жалобы. Из Гагаузии очень многие жители уехали на заработки за границу, но по неформальной традиции за них там продолжают голосовать родственники. Кроме того, в списках может быть и много умерших – все-таки пандемия недавно прошлась. Но тут кандидаты не виноваты. Наказывать надо ЦИК», – рассуждает политолог.

«Видимо, с этой целью власть и изъяла документацию – она хочет найти доказательства нарушений и выложить их на стол на переговорах с Комратом. Но главное, чтобы центр не обвиняли в злоупотреблении силой. Пусть правительство сядет и вместе с башканом и Народным собранием проверит все обвинения», – говорит Андриевский газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, вероятность того, что избрание Евгении Гуцул будет аннулировано, 51 на 49. «Если бы все зависело от правительства Речана, я бы сказал, что отменят с вероятностью в 90%. Ведь настрой у власти именно такой. Однако может начаться игра со стороны Запада. Западные дипломаты скажут: давайте пока не будем раскручивать ситуацию в этой пророссийской автономии, давайте немного успокоимся и вообще подождем, чем закончится конфликт на Украине. И Санду, безусловно, прислушается к такому мнению», – предупреждает Андриевский.

Государство опять «захватили»

Тем временем оппозиционные силы в Кишиневе подвергли власть жесткой критике за вмешательство в гагаузские выборы. «Партия социалистов подготовила проект постановления парламента об узурпации власти со стороны Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности», – сказал ТАСС исполнительный секретарь партии, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Додон напомнил, что подобный прецедент был в 2019 году, когда у власти в стране находился Владимир Плахотнюк. Чтобы его сместить, Партия социалистов объединилась с блоком, в который входила тогда и нынешняя правящая Партия действия и солидарности. «Парламент тогда принял постановление «о захваченном государстве», и Плахотнюк бежал из страны. Теперь ситуация с узурпацией власти повторяется, но уже со стороны Санду», – возмутился Додон.

Другая оппозиционная сила – Партия коммунистов – возложила на Запад ответственность за кризис. «Решительно осуждаем действия правящего режима, отказывающего гагаузскому народу в праве на свой выбор», – указано в заявлении компартии. «Мы прекрасно понимаем, что любое самое провокационное, самое безумное действие власти согласовано с западными партнерами», – добавили в партии.

В Компартии напомнили другой прецедент – в 1990 году Гагаузия была такой же горячей точкой Молдавии, как и Приднестровье, где позднее вспыхнула война.

Стоит пояснить: автономия была образована в 1994 году, когда парламент Молдавии принял закон о предоставлении особого правового статуса районам компактного проживания гагаузов. Это позволило мирным путем урегулировать проблему, возникшую еще в конце 1980-х годов, когда на волне борьбы за национальное самоопределение гагаузы провозгласили свою республику. Кишинев объявил ее незаконной, и в ноябре 1990 года на подавление независимости отправились вооруженные добровольцы под руководством премьер-министра Мирчи Друка. Предотвратили кровопролитие внутренние войска МВД, направленные туда президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Санду вернула Гагаузию в советское время

«Фактически мы вернулись к событиям 1990 года, когда центральная власть проигнорировала желание местного населения создать автономию. Сегодня Майя Санду пытается аннулировать итоги прошедших выборов. Это может привести к тягчайшим последствиям», – сказал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД Василий Нейковчен, экс-депутат парламента Молдавии и бывший сотрудник аппарата Народного собрания автономии.

По словам бывшего депутата, в Гагаузии возмущены обвинениями в «пророссийском настрое», которые звучат из Кишинева в адрес Гуцул. «Она занимает адекватную позицию равноправного диалога с Москвой, Анкарой и Брюсселем. Это то, в чем нуждается наш регион», – считает Нейковчен.

«Сейчас мы все ожидаем съезда депутатов Гагаузии всех уровней, который пройдет 27 мая. На нем могут быть приняты самые радикальные решения, вплоть до реализации положений референдума о внешнем самоопределении 2014 года. Это повлечет за собой полный разрыв отношений с Кишиневом», – прогнозирует собеседник.

«Диалог Комрата и Кишинева безнадежно испорчен. Разорваны отношения между парламентами Гагаузии и Молдавии. Местным жителям не нравятся попытки центра каким-либо образом повлиять на итоги голосования. Санду здесь популярностью никогда не пользовалась: на выборах президента в регионе ее поддержали лишь две тысячи человек», – рассказывает собеседник.

«Она превратилась во врага номер один для Гагаузии. Думаю, в регионе мы ее больше не увидим, по крайней мере, до окончания мандата. Комрат отдаляется от Кишинева, и центральная власть сделала для этого все возможное. На фоне этого Евгения Гуцул мгновенно приобрела ошеломительную поддержку населения», – отмечает экс-депутат.

Впрочем, Нейковчен признает, что Гуцул объявили башканом, «не дожидаясь решения судебных инстанций» – с некоторым нарушением процедуры. По Уставу заседание Народного собрания, на котором новый башкан вступает в должность, проводится лишь после того, как Апелляционная палата Комрата (судебная инстанция) объявляет выборы состоявшимися, а победившего кандидата – избранным главой. Однако Народное собрание утвердило решение ЦИК об избрании Гуцул уже во вторник – на экстренном заседании, которое решено было созвать «в связи с эскалацией напряженности в регионе». Что касается Апелляционной палаты, то она должна собраться на заседание лишь 22 мая.

Впрочем, такое отступление от процедуры вряд ли могло послужить поводом для ареста бюллетеней. Во всяком случае, участники ночного рейда из спецназа объяснили работникам ЦИКа свои действия тем, что в полиции заведены уголовные дела по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях.

Поведение кишиневских силовиков резко осудили в Москве.

«Молдавские власти обязаны уважать выбор жителей автономии, которые сказали однозначное «нет» курсу на разрыв связей с Россией»,

– отметила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «продемонстрированное жителями Гагаузии неприятие чуждой им русофобской и неолиберальной повестки вызвало у официального Кишинева нескрываемое разочарование». «Звучат призывы к аннулированию результатов выборов, дерусификации, румынизации автономии», – констатировала она. «Президент Молдавии Майя Санду договорилась до того, что результаты выборов в Гагаузии таковы, потому что все там говорят на русском языке», – возмутилась Захарова. Она подтвердила готовность к дальнейшему развитию связей «с традиционно дружественной России Гагаузией».

Как писала в понедельник газета ВЗГЛЯД, итоги выборов главы Гагаузии подтвердили прочность пророссийских настроений в этой молдавской автономии. Новый лидер Евгения Гуцул заявила о желании сблизиться с Москвой наперекор антироссийскому курсу молдавской верхушки.

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