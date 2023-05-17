|
|
Молдавские силовики вывезли бюллетени из здания суда в Гагаузии
Победившая на выборах главы Гагаузии Гуцул обвинила президента Молдавии Санду в краже бюллетеней
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
Подконтрольные Кишиневу силовики прорвались в здание суда в Комрате и вывезли оттуда бюллетени избирателей, сообщила Евгения Гуцул, которая одержала победу на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии.
Гуцул заявила в Telegram, что президента Молдавии Майи Санду «руками силовиков украла бюллетени избирателей». По словам Гуцул, силовики «помогли сотрудникам антикоррупционной прокуратуры прорваться в здание суда и вынести бюллетени». «Позор! Президенту и всем ее помощникам, что идут против народа и его воли», – говорится в сообщении.
На видеозаписи полицейский спецназ, прорываясь через толпу митингующих местных жителей, выносит из здания коробки, грузит в машину и увозит. Жители кричат в адрес силовиков: «Позор! Фашисты!», – передает ТАСС.
Народное собрание обратились к властям Молдавии с требованием прекратить давление на Гагаузию и проголосовало за созыв 27 мая съезда депутатов и мэров населенных пунктов автономии.
Напомним, Народное собрание Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул. Санду заявила о нарушениях на выборах в Гагаузии. Конституционный суд Молдавии начал рассматривать иск о полном запрете «Шора».
В Москве на спортплощадке взрослые заступились за детей, которых выгоняли мигранты
Активисты «Русской общины» заступились в Москве за детей, которых мигранты из Средней Азии выгоняли со спортплощадки
|
|
В Обручевском районе Москвы активисты «Русской общины» провели воспитательную беседу с мигрантами из Средней Азии, которые угрозами вынудили детей покинуть спортивную площадку.
Активисты «Русской общины» рассказали в своем Telegram-канале, что накануне в Обручевском районе Москвы недалеко от станции метро «Калужская» толпа мигрантов – «работники управляющих компаний и бордюрозаменяльщики» – угрозами вынудила детей покинуть спортивную площадку, помешав подросткам играть в футбол. Вызов полиции приезжих гастарбайтеров нисколько не смутил.
Как отметили активисты «Русской общины», пострадавшие от притеснений местные школьники были примерно десятилетнего возраста и никак не могли противостоять тридцатилетним мигрантам, в результате были вынуждены покинуть свою спортплощадку, однако записали видео с инцидентом и обратились за помощью к тренеру. Активисты «Русской общины» прибыли на место и провели с мигрантами воспитательную беседу, объяснив им, что они находятся в России в гостях, а местные дети здесь – у себя дома.
Активисты обратились ко всем москвичам, которые столкнулись с подобными проблемами, с призывом сообщать о притеснениях со стороны мигрантов в отношении детей и отметив, что в каждом районе столицы есть чат в Telegram, куда можно направить просьбу о помощи.
В минувшее воскресенье глава СК России Александр Бастрыкин на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума сообщил о фактах групповых нападений мигрантов с целью унижения русских. Он также сообщил о росте числа совершаемых мигрантами преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений.
Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве
Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»
|
|
Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр».
Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны».
Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар.
Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма.
Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot.
В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета».
Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве
Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны.
Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве.
Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены.
Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».
В МИД не исключили присоединения Центральной Азии к санкциям Запада
Замглавы МИД Галузин: Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России
|
|
Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к санкциям Запада против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Галузин отметил позиции России и стран Центральной Азии по нелегитимности односторонних экономических ограничений совпадают, однако, несмотря на это, центральноазиатские государства не хотят брать на себя риски и дают понять, что готовы следовать санкционной политике Запада, передает ТАСС.
Россия никому не диктует внешне- и внутриполитический курс, подчеркнул дипломат, уточнив, что речь идет о ситуациях, когда не нарушаются взаимные обязательства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Он выразил уверенность, что в государства Центральной Азии это хорошо видят и понимают, ведь искусственное разрушение связей с Россией, по словам дипломата, способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций.
Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.
Напомним, в апреле США пригрозили Казахстану вторичными санкциями за помощь России в уходе от рестрикций Запада.
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ
Российские танкисты в подбитом танке 10 часов отбивались от ВСУ и вернулись к своим
Танкисты ВС России смогли удержаться в подбитом танке 10 часов подряд, отстреливаясь от украинских военных, и прорваться к своим, сообщил командир танка – начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов.
Машина Баганова наступала на опорный пункт ВСУ одной из первых, танк подорвался на фугасе, она осталась отрезанной от основных войск. Об этом старший лейтенант рассказал в ролике, опубликованном Минобороны в своем Telegram-канале.
Военнослужащий пояснил, что 10 часов вел бой, и только с наступлением темноты смог выбраться к своим. По дороге он заблудился и «пробежался по украинским окопам», вытащил весь экипаж.
Баганов добавил, что российские военные только под конец поняли, что сидят не в своем окопе.
Машина за это время получила 10 попаданий из противотанкового гранатомета с короткой дистанции, но броня смогла их выдержать.
В США признали попадание в систему ПВО Patriot на Украине в результате удара ВС России
Одна из установленных на территории Украины систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения после ракетного удара, нанесенного ВС России, сообщает телеканал CNN.
Удар был нанесен в понедельник вечером, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.
CNN заявляет, что система ПВО получила повреждения, но не была полностью уничтожена. Сейчас США оценивают урон, чтобы понять, необходимо ли полностью выводить ее из эксплуатации или можно отремонтировать.
Местонахождение поврежденной системы ПВО не называлось.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении высокоточных ударов по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также по местам хранения боеприпасов, вооружения и техники. Сообщалось, что все цели были поражены.
В Киеве позже отказались комментировать сообщения об уничтожении комплекса Patriot.
Найден неизвестный прогноз Жириновского о России в 2025 году
Вице-спикер Госдумы Чернышов нашел неизвестный прогноз Жириновского о будущем России с 2025 по 2040 год
|
|
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашел еще один прогноз первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.
В своем Telegram-канале он опубликовал записи Жириновского, в котором тот говорит, что в 2025 году необходимо ожидать объединение русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040 году.
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
Ранее о пророчестве Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Также Дегтярев опубликовал «предсказание» о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом. «НАТО не нужна Украина, – говорил он в 2006 году, обращаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, – ей нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так географически расположены между Брюсселем и Пекином», – процитировал Дегтярев Жириновского.
В Киеве отказались комментировать уничтожение ЗРК Patriot «Кинжалом»
Представитель ВВС Игнат не стал комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Он сослался на то, что не будет комментировать российские источники, передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны РФ. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве.
Медведев ответил Макрону на слова о «поражении» России
Зампредседателя Совбеза Медведев напомнил президенту Франции Макрону, что страны Запада просыпаются с мыслями о России
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом проигрыше» Москвы, напомнив, что в настоящее время все страны Запада ложатся спать и просыпаются с мыслями о России.
Так, в Twitter Медведев напомнил, что еще в 2022 году НАТО «лениво прогонял» Россию, когда речь заходила о гарантиях безопасности. «А теперь все государства – члены НАТО ложатся спать ночью и просыпаются утром с мыслями о России», – добавил зампредседателя Совбеза, передает ТАСС.
Медведев также ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Зампредседателя Совбеза указал, что Европе, которая «обслуживает интересы США» в ущерб собственной экономике, не стоит рассуждать о «вассальной зависимости».
Ученого СО РАН заподозрили в госизмене
Ученого СО РАН Валерия Звегинцева заподозрили в госизмене
|
|
Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев арестован по подозрению в госизмене. Его коллеги обратились к российским органам власти с открытым письмом с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.
Согласно письму, опубликованному на сайте ИТПМ СО РАН, за последний год по подозрению в госизмене были арестованы трое выдающихся ученых-аэродинамиков института – Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев.
Источник ТАСС в СО РАН сообщил, что Звегинцев был задержан около трех недель назад и в настоящее время находится под домашним арестом. В госизмене ученого заподозрили из-за публикации в иранском журнале, посвященной газовой динамике. При этом перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.
В открытом письме сотрудники ИТПМ СО РАН обратились к российским органам власти, представителям научного сообщества и промышленных организаций с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку.
«Наши коллеги … известны блестящими научными результатами. Их компетенции и профессиональная репутация позволяли им найти высокооплачиваемую и престижную работу за границей, но они не покинули Родину. … Они оставались верны интересам страны, прошли с нашим институтом тяжелейшие времена девяностых, помогли сохранить науку в Новосибирске», – говорится в письме.
В обращении также подчеркивается, что материалы подозреваемых ученых неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения обнаружены не были.
«Мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. … Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования», – указали авторы письма, напомнив, что отсутствие публикаций и выступлений на конференциях приведет к резкому падению уровня исследований.
Генерал ВСУ в отставке назвал главную ошибку Зеленского
Генерал ВСУ в отставке Кривонос заявил об ошибочной оценке Зеленским армии России
Украинский президент Владимир Зеленский недооценил российскую армию, заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телевидению.
В 2022 году президент Украины объявлял о том, что ВСУ смогли «сломать хребет» российской армии, но прошло уже больше года, а ВС России продолжают боевые действия, заявил Кривонос в эфире «Фабрики новостей», передает РИА «Новости».
Главной ошибкой украинского лидера в ходе конфликта стала неверная оценка состояния российских Вооруженных сил, это привело к неудачам ВСУ.
Также Кривонос заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон неправ, заявляя о геополитическом поражении России. По мнению генерала, в ходе подобных исторических событий нельзя верить политическим заявлениям, они не отражают действительность.
Возле места подрыва «Северных потоков» зафиксировали подземные толчки
В районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» зафиксированы толчки неизвестного происхождения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus).
Агентство отмечает, что поначалу сейсмологи расценили толчки как землетрясение, но после дополнительного анализа данных эта возможность была исключена, передает РИА «Новости».
По мнению сейсмологов, это могли быть волны акустического давления от каких-либо событий в атмосфере.
Напомним, после взрывов на «Северных потоках» появилась статья американского журналиста Сеймура Херша. В ней он сообщил со ссылкой на источник, что взрывчатку установили водолазы США во время учений НАТО.
Жену Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
Супругу экс-канцлера Германии Шредера уволили после посещения российского посольства 9 мая
|
|
Супруга бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ён Ким-Шредер лишилась работы в компании NRW.Global Business, после того как с мужем посетила торжественный прием в российском посольстве в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Представитель Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур заявил, что Ким-Шредер была освобождена от должности в компании NRW.Global Business без предварительного уведомления. В NRW.Global Business супруга бывшего канцлера работала в качестве представителя в Южной Корее, пишет газета Bild.
В компании заявили, что неоднократно предупреждали Ким-Шредер о недопустимости делать публичные высказывания по политически деликатным темам, в частности, в отношении событий на Украине, передает ТАСС.
9 мая в российском посольстве в Германии прошел торжественный прием по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие в том числе бывший канцлер Германии Герхард Шредер и его супруга Со Ён Ким-Шредер.
Американский генерал объяснил долгую подготовку Украины к контрнаступлению
Генерал США Хертлинг: Киев откладывает контрнаступление из-за сложности и высоких рисков
Вооруженные силы Украины откладывают обещанное контрнаступление из-за сложности предстоящей операции и высоких рисков, пишет в The Washington Post генерал-лейтенант США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Марк Хертлинг.
По словам генерала, украинского контрнаступления стоит ожидать в ближайшее время, однако точную дату назвать невозможно. «Это может начаться в течение нескольких дней или недель. Те, кто размышляет о том, когда именно может произойти атака, должны понимать сложную задачу, стоящую перед украинскими войсками», – пишет экс-главком в колонке для The Washington Post.
Хертлинг подчеркнул, что для наступления требуется большое количество сил, большая маневренная ловкость и длинные, надежные линии снабжения. «Ничего подобного в таком масштабе ВСУ еще не проводили», – добавил он.
Ранее британский генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что Украине нужно провести целую серию успешных контрнаступлений, чтобы добиться целей, на это может уйти несколько лет.
Авиаэксперт: 50 истребителей F-16 не помогут ВСУ захватить преимущество в небе Украины
|
|
Передача F-16 ВСУ существенно не отразится на ходе конфликта. В рядах противника почти не осталось обученных пилотов, базами для ремонта подобных самолетов они тоже практически не располагают. К тому же наши ПВО успешно работают по воздушным целям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее стало известно, что ВСУ хотят получить 50 истребителей F-16 от западных стран.
«По техническим характеристикам F-16 ничем не превосходит российские истребители. Однако важно понимать, что в настоящее время самолет выступает преимущественно в качестве носителя определенных снарядов. Таким образом, куда большее значение имеют особенности тех ракет, которыми будут оснащены машины», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Теоретически ценность подобных поставок возрастает в связи с новостями о получении ВСУ британских ракет Storm Shadow. Однако паниковать не стоит: за последний год российские системы ПВО зарекомендовали себя крайне положительно. Мы сбиваем самолеты противника регулярно и эффективно. Не думаю, что F-16 в этом плане окажется более опасным», – отмечает эксперт.
«Однако возникает вопрос, кто сядет за штурвал 50 машин. На Украине ощущается сильная нехватка профессиональных пилотов. Сейчас некоторые представители ВСУ проходят подготовку в странах НАТО, но за полгода воспитать асов не получится. Конечно, часть из них все же получат доступ к F-16, но, очевидно, что натовские летчики также поднимутся в воздух», – акцентирует собеседник.
«Конечно, 50 самолетов – это достаточно много. Однако не думаю, что они сумеют кардинально поменять обстановку. Во-первых, для доминирования в небе у противника должно быть численное преимущество в сравнении с нами. Сложно сказать, сколько машин задействуем мы, но полсотни моделей вряд ли позволят ВСУ почувствовать себя в большинстве», – подчеркивает Гусаров.
«Во-вторых, в отношении авиации вопросы обслуживания техники играют куда более важную роль, чем ее количество. Украина не располагает необходимыми базами для ремонта F-16. Создать их в столь сжатые сроки практически нереально. В этом плане передача советских моделей ВСУ выглядела более логичной», – считает эксперт.
«Конечно, рядом есть Польша, и теоретически возможен сценарий, когда самолеты будут перенаправляться в Варшаву для обслуживания и дозаправки. Но подобные промежуточные «подскоки» все равно снижают эффективность применения авиации», – отмечает собеседник.
Резюмируя, Гусаров выказал уверенность в том, что противник при помощи западных машин попытается отодвинуть линию боевого соприкосновения в сторону границ РФ до 2022 года. Также, по мнению эксперта, ВСУ будут осуществлять удары по военным объектам, которые находятся не только на фронте, но и в тылу.
Ранее издание Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Украины Юрия Сака сообщило, что ВСУ рассчитывают получить от 40 до 50 истребителей F-16 от западных стран. Сак уточнил, что из указанных самолетов украинское командование намерено сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба, потому что на данный момент стране «нечем остановить» российские самолеты.
Он добавил, что противовоздушная оборона Украины не будет полной без истребителей F-16, и отметил, что президент страны Владимир Зеленский хотел бы сделать вопрос поставок истребителей главным на саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, а также на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.
Советник главы Минобороны Украины также пояснил, что хотя Италия, Франция, Британия и Германия не имеют в распоряжении F-16, которые они могут предложить ВСУ, однако страны намеренны призвать к поставкам США и Турцию.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов уже сейчас начать обучение украинских пилотов. По его словам, Франция может делать это совместно с некоторыми другими европейскими странами, которые выразили такую готовность. Он отметил, что с США еще ведутся дискуссии. При этом Макрон не подтвердил, что страна готова поставлять Украине военные самолеты, отметив, что это остается теоретическими разговорами.
Напомним, в апреле заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года для того, чтобы поставить Украине F-16, если будет принято соответствующее решение. В свою очередь военный аналитик Майкл Пек говорил, что украинские аэродромы уничтожат до прибытия на них американских истребителей F-16, если решение о передаче будет принято. Он также отмечал, что для использования F-16 нужно привести старые украинские взлетно-посадочные полосы «в достаточно чистое» состояние, удлинить их и устранить риск попадания посторонних предметов в двигатели.
Ранее один из летчиков ВКС России, принимающий сейчас участие в СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники. «Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен». О том, как нашим военным удалось выбить лучший украинских пилотов, газета ВЗГЛЯД писала ранее.