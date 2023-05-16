Как долго рядом с Украиной в Молдавии сохранится пророссийский анклав

Итоги выборов главы Гагаузии подтвердили прочность пророссийских настроений в этой молдавской автономии. Новый лидер Евгения Гуцул заявила о желании сблизиться с Москвой наперекор антироссийскому курсу молдавской верхушки. Но Москве рано радоваться. Кишинев решил действовать в Гагаузии в мягких перчатках. В последнее время он открыл в автономии множество СМИ, призванных переломить общественное настроение в пользу Запада.

Победитель выборов главы (башкана) Гагаузской автономии Евгения Гуцул сразу после избрания высказалась за укрепление отношений региона с Москвой. «Мы, так скажем, партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами», – сказала Гуцул в понедельник после объявления предварительных результатов второго тура выборов ЦИКом Гагаузии.

В качестве своих первых шагов она обещает открыть представительство региона в Москве, а также провести переговоры о разблокировании экспорта сельхозпродукции в Россию. Эта продукция попала под запрет в августе из-за нарушения карантинных норм. Гуцул также высказалась за восстановление отношений с Кишиневом, испорченные при ее предшественниках.

Как напоминает РБК, за Гуцул агитировали звезды российской эстрады: Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов опубликовали клип с маркой «Шор», в котором исполнили гимн Гагаузии на русском языке. Ратовал за кандидата и лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, заранее называвший Гуцул «будущим башканом».

Кстати, соперником Гуцул во втором туре был другой пророссийский политик, кандидат оппозиционной Партии социалистов Григорий Узун. Так что у прозападных сил на этих выборах не было никаких шансов.

Бывший башканом (главой) Гагаузии в 2006–2015 годах Михаил Формузал в интервью газете ВЗГЛЯД пояснил причины популярности России в автономии. «В Кишиневе более 20 лет у власти демократы и либералы. Очень много говорят про демократию и реформы, про движение в Евросоюз, но жизнь людей становится все хуже. Миграция усиливается. В наших селах – сотни домов с заколоченными окнами. Соответственно, люди ностальгируют по прежним временам», – сказал он.

«Жители Гагаузии помнят, что раньше платили 6 леев за куб газа, когда в Кишиневе у власти были те, кто мог поладить с Россией. А теперь надо платить 30 леев за куб. Как в таких условиях объяснишь человеку пользу от либеральных демократических реформ? Что они улучшают твое качество жизни? Никак!» – восклицает Формузал.

На эту тему

«Люди понимают, у какой страны можно купить энергоресурсы по приемлемой цене, в какой стране находится рынок сбыта продукции Гагаузии. На это понимание и опираются настроения жителей нашей автономии, – полагает Формузал. – Когда мы получаем энергоресурсы по таким приемлемым ценам, то наша продукция, экспорт из Гагаузии – например, вино – становится конкурентоспособным, причем и на Западе, и на Востоке».

При этом отношение к СВО в автономии сложное, признается бывший башкан. «Часть гагаузов живет на Украине, часть – в России, соответственно, гагаузы принимают участие в боях с обеих сторон фронта. Есть потери. А мы и так малый народ, поэтому любые потери для нас особенно болезненны. Поэтому мы хотели бы, что там как можно быстрее наступил мир, чтобы эти два государства поскорее пришли к какому-то общему знаменателю», – надеется Формузал.

В любом случае от нынешнего президента Молдавии Майи Санду в Гагаузии ничего хорошего уже не ждут, добавляет собеседник. «Предложи нам Санду хорошие пенсии, хорошие зарплаты, достойные условия труда, льготный режим налогообложения, расклад голосов на выборах, может, был бы другим. А пока люди ничего хорошего не видят от Кишинева и поэтому крайне негативно к нему относятся», – подчеркнул бывший глава.

Сильная ставка на слабый пол

Гуцул родилась в сентябре 1986 года в гагаузском селе Етулия (Молдавская ССР). На личных страницах в соцсетях Гуцул выступает за права женщин. Однако, как напоминают РИА «Новости», первые посты Гуцул в качестве политического деятеля появились лишь в конце марта. То есть еще пару месяцев назад политика с таким именем в Молдавии никто не знал. Победить этой хрупкой даме, судя по всему, помогли не только песни Киркорова и Стаса Михайлова, но и щедрые предвыборные обещания. Партия «Шор», от которой 36-летняя Гуцул баллотировалась, обещает привлечь в регион в первые же два года башканства своего кандидата 500 млн евро, создать семь тысяч новых рабочих мест, поднять зарплаты в автономии на 30% вне зависимости от решений Кишинева.

Илан Шор, лидер одноименной партии, вообще в последнее время делает ставку на женщин. Поскольку сам он вынужден скрываться за границей, все последние полгода партийные митинги протеста в центре Кишинева созывала его заместитель – Наталья Таубер. Несколько недель назад ее арестовали. Кстати, в отличие от Гуцул, Таубер уже давно была членом парламента, а до прихода в политику прославилась как спортсменка.

По молдавским правилам, итоги выборов еще должна утвердить третья ветвь власти, то есть суд в Комрате, столице автономии, а затем и Конституционный суд Молдавии. Так что формально выиграла Гуцул еще не окончательно. По странному совпадению, как раз на прошлой неделе КС Молдавии начал рассматривать иск о полном запрете «Шора».

Апелляционная палата Комрата проверит законность избрания представителя «Шор», напомнил в понедельник вечером близкий соратник Санду, премьер Молдавии Дорин Речан. «Не знаю, будут ли утверждены выборы в Гагаузии, но все, кто нарушил закон, должны быть наказаны. Нарушений, которые собрали сотрудники полиции и прокуратуры, было много. Они задокументированы, представлены в ЦИК и Апелляционную палату Комрата, которая должна решить, насколько они повлияли на итоги голосования», – цитирует Речана ТАСС.

Даже если результаты выборов утвердят в суде, напомнил в интервью газете ВЗГЛЯД директор информационного портала Laf.md Виталий Гайдаржи (Гагаузия), взаимоотношения Гуцул с правительством Речана будут сложными. Центр проводит политику урезания полномочий, и мало что зависит от башкана и партии, находящейся у власти», – отметил Гайдаржи, добавив, что Молдова строит жесткое унитарное государство.

В свою очередь Формузал предполагает, что Кишинев не станет устраивать скандал и отменять итоги голосования, и Евгении Гуцул позволят вступить в должность.

«По должности она даже будет входить в состав правительства Молдавии, но будет там чисто декоративной фигурой. Она может выступать, возражать, но у нее всего один голос, а в правительстве 21 человек», – напоминает он.

«У Гагаузии нет реальной автономии. Кишинев может контролировать любое наше ведомство в любой момент. Он волен делать все, что захочет.

При этом у Комрата обратного контроля, каких-то «встречных» полномочий нету. Мы можем лишь обозначить проблему, попросить о чем-то, выступить с критикой. Но им все равно. А Васька слушает да ест», – сетует предшественник Гуцул.

Кроме того, Кишинев может ущемить интересы Гагаузии в расходах на капитальном строительстве, то есть на строительство дорог, добавляет он: «Такие методы Кишинев использовал почти при любой власти, в том числе и когда я был башканом. Некоторые премьер-министры на дорожный фонд деньги Комрату вообще не давали».

Гагаузию уведут на Запад мягкой силой

Руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов ранее пересказал «НГ» содержание своей беседы с Майей Санду. Спикер спросил, почему президент не торопится приехать в Гагаузию, на что получил ответ: «Мы знаем, что вы там ждете, когда русские придут».

В окружении Санду в последнее время выбрали коварную тактику – задушить Комрат в объятиях. В автономии открываются прозападные НКО и СМИ, которые пытаются «европеизировать» гагаузов, и на это тратятся десятки миллионов евро ежегодно, поясняет Формузал.

«Такие медийные ресурсы получают миллионы леев в свои бюджеты. Кишинев бросает на это сумасшедшие деньги! Они жестко критикуют пророссийскую позицию, которой придерживается большинство гагаузов, ратуют за вступление в Евросоюз, за европейские ценности. Очень целенаправленно, системно работают – и на русском, и на гагаузском языках. Персонал подобран из местных жителей. В целом они действуют очень успешно. Я прогнозирую, что еще 8–10 лет такой интенсивной работы – и у нас может появиться прозападный башкан», – предупреждает Формузал.

Тем временем в понедельник Илан Шор подверг критике решение Кишинева начать выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также других структур Содружества. Такой выход в понедельник анонсировал еще один соратник Санду, спикер молдавского парламента Игорь Гросу. По мнению Шора, к такому решению правящие круги подтолкнула победа Гуцул. «Я понимаю их фрустрацию и отчаяние, но это не оправдывает мести собственному народу. Поскольку именно это и означает выход из СНГ», – посетовал оппозиционер.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД