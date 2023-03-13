Власти и протестующие в Молдавии пошли на обострение конфликта

Ситуация в Молдавии продолжает обостряться с каждым днем. Полиция объявила об арестах и допросах 10 групп лиц, которые организовывали акции протеста. Среди полицейских появились говорящие на английском люди в гражданском, было объявлено также о начале учений и передвижении военной техники. Не отстают и протестующие – в понедельник они перекрыли трассы по всей стране.

Полиция Молдавии заявила о раскрытии «пророссийской агентурной сети», члены которой прибыли в республику «с очень конкретной целью», а именно – «ослабить правительство», сообщил в понедельник РБК. В частности, задачей заброшенных в республику агентов Москвы было дестабилизировать обстановку в молдавской столице. Поводом должна была якобы стать намеченная на выходные демонстрация партии «Шор». Ее участники собирались требовать от правительства оплатить зимние счета за отопление и электричество, другим лозунгом была отставка президента Майи Санду.

По версии, которую рассказал немецкому журналу Spiegel шеф полиции Виорел Чернэуцану, сотрудник полиции под прикрытием внедрился в группу, членам которой пообещали до 10 тыс. долларов за «дестабилизацию ситуации» во время протестов. Всего, утверждает представитель полиции, были организованы десять групп численностью от пяти до десяти человек, все они проходили специальную подготовку. По словам Чернэуцану, после рейдов в субботу вечером 25 человек подверглись допросу и семеро – аресту. Кстати, в тот же день пограничная полиция отчиталась, что не пустила в страну иностранца, которого заподозрила в принадлежности к ЧВК «Вагнер». Как сообщило РИА Новости, это произошло в Международном аэропорту Кишинева.

Всего же, как отчиталась в понедельник полиция, на воскресной манифестации были задержаны 77 человек, 24 из которых оказались несовершеннолетними. «Задержанные нарушили общественный порядок, блокировали дорожное движение, проявили агрессию и насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов», – сообщили в полиции и добавили, что у некоторых задержанных обнаружили ножи.

В свою очередь организаторы шествия сами винят полицию в насилии. Возглавлявшая колонну протестующих депутат парламента, зампред партии «Шор» Марина Таубер заявила, что во время уличной акции ее ударил лично Чернэуцану, на которого она теперь подаст в суд. Манифестанты, по словам Таубер, задокументировали и другие незаконные действия полиции, в частности, стражи порядка применяли физическую силу против вышедших на протест пожилых людей.

Власти увидели за спиной у демонстрантов руку Москвы. «Чтобы было понятно: то, что происходило в центре столицы, – это не протест. Нужно прямо сказать: это была неудачная попытка России дестабилизировать Молдову», – заявил руководитель администрации Санду Андрей Спыну, которого цитирует «Коммерсант».

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«Власти путаются в показаниях. Сперва они объявили про целую сеть из «10 групп», а в итоге Чернэуцану говорит, что задержано всего 25 человек, – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя. – Если это были «российские диверсанты», то почему из них остались под арестом только семеро? А остальных отпустили. При этом и семерых нам не показали – ни имен, ни фамилий, ни откуда они взялись. Поэтому мы склонны предполагать, что все это – утка. Она понадобилась для того, чтобы поддержать сказку президента Санду, страшилку – о том, что Москва готовит дестабилизацию».

Кстати, на воскресном митинге протеста были засняты на видео «титушки», представлялись полицейскими и при этом говорили между собой и по рации на английском и румынском языках, добавил Цырдя.

«Вчера был достаточно массовый протест, причем полиция вела себя агрессивно. Были непонятные люди в масках, одетые в гражданское, которые не показывали удостоверений, не представлялись. Несколько из них говорили на английском, что смотрится подозрительно для сотрудника полиции и молдавских спецслужб», – подтверждает кишиневский политолог, председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Это молдавская традиция. Любая власть, которая приходит к экономическому коллапсу, сразу начинает искать «руку Москвы», чтобы свалить на нее вину. Это простое отвлечение внимания и, скорее, направлено на внешнюю аудиторию, на коллективный Запад. Мол, нас хотят свергнуть злые русские, потому что только мы можем сохранить тут европейские ценности, – иронизирует Тулянцев. – На самом деле, все наоборот.

Деятельность Санду привела к тому, что репутация Евросоюза в Молдавии сильно пострадала, популярность идеи евроинтеграции снизилась.

Это показывают данные опубликованного в понедельник опроса, проведенного по заказу Фонда Фридриха Эберта».

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, участники воскресного митинга обвиняли власти в неспособности справиться с многократным ростом цен на газ, электричество, продукты, коммунальные платежи, с рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам года. В ходе шествия произошли столкновения с полицией. Протестующие не смогли прорвать линию полицейского кордона, когда пытались пройти к зданию правительства, против них был выставлен спецназ. На акцию собралось несколько тысяч человек. Еще примерно две тысячи демонстрантов не смогли попасть в Кишинев, поскольку автобусы с манифестантами полиция остановила на подступах к столице. Демонстранты в итоге устроили стихийное перекрытие автомобильных трасс, ведущих в Кишинев.

В начале февраля на фоне аналогичных протестов в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица. Как писала газета ВЗГЛЯД, после ее отставки Санду заявила об опасности государственного переворота. Новым премьером она предложила назначить своего советника по национальной безопасности Дорина Речана. При этом Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционных сил, в том числе партию «Шор», подтвердив, что получила от украинского коллеги Зеленского некий «российский план» по смене власти в Молдавии.

Почти две трети молдаван отрицательно оценивают деятельность Санду. Таковы данные представленного в понедельник опроса, проведенного консалтинговой компанией Magenta consulting по заказу немецкого Фонда Фридриха Эберта. Как показал опрос, 63% граждан негативно воспринимают деятельность президента – 44% из них «очень недовольны», сообщили социологи. В опросе принял участие 1421 респондент из разных районов республики, кроме непризнанного Приднестровья.

Похоже, что власти раздосадованы таким раскладом общественных настроений. Но винят во всем не себя, а зарубежную пропаганду – в понедельник объявлено, что при правительстве появится Центр по борьбе с дезинформацией. Как сообщила депутат Лилиана Николаеску-Онофрей, приоритетов у центра будет два: «правдивая информация от первоисточников, которая может быть предоставлена публике», и «выявление дезинформации и борьба с ней». Вероятно, власти пришли к выводу, что обычные СМИ, симпатизирующие Санду, не справляются с такой задачей.

Стоит напомнить: в Молдавии недавно были закрыты ведущие телеканалы, предоставлявшие слово оппозиции. Редакции обвинили в том, что те не освещали конфликт на Украине так, как того хотела власть. Кроме того, в последнее время были взяты под стражу десятки оппозиционных активистов. Уголовные дела заведены против руководителей Партии социалистов и партии «Шор».

«Идут мощнейшие митинги. Все силовики – спецслужбы, полиция и так далее – все сейчас сосредоточены на этой теме. В последние дни ежедневно проходят обыски и аресты – в том числе и оппозиционеров из партии «Шор», связанных с организацией митингов. Но я уверен, что когда уличные акции удастся подавить, то власти займутся арестами и оппозиционных депутатов парламента», – предрекает Цырдя. При этом, по его мнению, лицом протестов постепенно становится 36-летняя Марина Таубер, – до ухода в политику она занималась теннисом и даже возглавляла Федерацию тенниса республики. «Таубер довольно харизматична. Она стала быстро набирать авторитет», – отмечает депутат.

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«Шор» намерена продолжать уличную активность. «Мы не отстанем, пока власть не оплатит в полном объеме счета за газ, тепло и электричество за три зимних месяца, – пообещал в своем Telegram-канале лидер одноименной партии Илан Шор. – Если вы не в состоянии это сделать, уходите в отставку!» Оппозиционер напомнил, что страны Запада вообще-то выделили Кишиневу деньги на преодоление энергетического кризиса.

«За нашими протестами нет никого, кроме народа», – заверил Шор, который, как уже сообщалось, находится за границей, поскольку в Молдавии ему грозит арест по уголовному обвинению. «Поэтому я призываю Санду не пытаться спихнуть свою глупую политику и антинародное действие, которое она каждый день делает против людей, на Россию, на диверсантов или кого-то еще», – добавил председатель партии.

Вечером в понедельник «Шор» исполнила свою угрозу, перекрыв несколько дорог в Молдавии. В частности, остановилось движение по бульвару Траян в столичном районе Ботаника. «Сегодня мы заблокировали на 30–40 минут дороги практически по всей стране. Таким способом мы хотим привлечь внимание правительства. Мы не остановимся, пока требование об оплате счетов, под которым подписались свыше 700 тыс. граждан, не будет выполнено. Если правительство не может этого сделать, то пусть уходит в отставку», – потребовала Таубер.

Генеральный комиссариат полиции пригрозил привлечь к ответственности участников акций партии «Шор» за блокирование дорог.

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