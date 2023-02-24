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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014 году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Кто пытается превратить Приднестровье в горячую точку

Вашингтону надо взвесить все «за» и «против» в вопросе Приднестровья Hannah WagnerDPA/ТАСС
Несколько дней подряд в Сети распространяется информация о скоплении сил ВСУ на границе с Приднестровьем. В Минобороны России предупреждают о готовящейся провокации. Какова вероятность эскалации? И кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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В СВО сражаются и монархисты, и анархисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы. Подробности...
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Год назад наступила история

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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    Вашингтону надо взвесить все «за» и «против» в вопросе Приднестровья
    		   24 февраля 2023, 19:37
    Фото: Hannah WagnerDPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Несколько дней подряд в Сети распространяется информация о скоплении сил ВСУ на границе с Приднестровьем. В Минобороны России предупреждают о готовящейся провокации. Какова вероятность эскалации? И кто заинтересован в «разжигании» непризнанного государства?

    В Минобороны России заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР), которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление ВС России с территории Приднестровья.

    В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.

    Там отметили, что реализация провокации несет риски для российского миротворческого контингента, а также предупредили, что ВС России готовы адекватно отреагировать на угрозу. К слову, это уже не первое сообщение об опасности.

    Так, в российском военном ведомстве сообщали, что ВСУ могут осуществить нападение с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в России террористической организацией). Предположительно, целью атаки могут стать гигантские военные склады в населенном пункте Колбасна, которые охраняются силами приднестровской милиции и российскими миротворцами.

    Ранее в Сети появилась информация о скоплении украинских войск на границе между Одесской областью и Приднестровьем. Как сообщает экс-депутат одесского горсовета, историк и политолог Александр Васильев, «мой источник, непосредственно наблюдающий за ситуацией, уже несколько дней сообщает о резком увеличении перемещений ВСУ в районе границы». «А источники из Кишинева советуют ждать оттуда громких новостей», – добавил Васильев.

    В ответ на происходящее в российском МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья. Там предупредили, что любые действия, представляющие угрозу безопасности, будут рассматриваться как нападение на Россию. Кроме того, Москва предостерегает НАТО, США и Киев от авантюрных шагов на фоне скопления войск и техники украинских подразделений возле украинско-приднестровской границы и выступает за решение вопроса дипломатическим путем.

    Напомним, ранее Украина официально заявляла о своих амбициях насчет ПМР. Так, еще в апреле прошлого года в офисе Зеленского говорили о готовности захватить регион, стоит лишь Кишиневу об этом попросить. Тогда газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем может обернуться подобная попытка Киева.

    В экспертном сообществе отмечают, что амбиции президента Украины никуда не делись. «Если бы решение принимал офис Зеленского, провокация была бы неизбежна. Ему необходима маленькая и сокрушительная победа хотя бы над частью российских войск. И захват Приднестровья ему на руку. Но решения в основном принимают в Вашингтоне, ВСУ без отмашки вряд ли решатся напасть», – сказал экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба

    «Вместе с тем, мы видим заявления нового премьера Молдавии. Вместо того, чтобы бороться с бедностью в стране, он решил заняться «демилитаризацией Приднестровья». И я не удивлюсь, если Майя Санду ездила в Варшаву договориться с Джо Байденом обо всех тонкостях провокации. Возможно, этот сценарий временно отложен в стол», – продолжил политик.

    «Надеюсь, в случае эскалации Приднестровье не останется в одиночестве.

    Дело даже не в том, что здесь находятся склады с боеприпасами и охраняющие их миротворцы. Здесь живет огромное количество людей с российскими паспортами

    и которые просто поддерживают Москву», – указывает собеседник.

    «В такой ситуации возникает опасность: миротворческих сил явно недостаточно для того, чтобы противостоять ВСУ и НАТО одновременно. Перебросить дополнительный контингент тоже затруднительно, учитывая наше географическое положение. Поэтому нашим ополченцам в случае эскалации будет очень непросто. Но, надеюсь, Москва что-то придумает», – акцентировал Щерба.

    «Украина может зайти в Молдавию (Кишинев считает Приднестровье территорией республики – прим. газеты ВЗГЛЯД) только в том случае, если санкцию на это даст правительство страны. Вопрос лишь в том, готов ли Кишинев пригласить ВСУ «в гости». Если встанет вопрос о передаче складов в Колбасне украинцам, то сперва надо определиться, стоит ли овчинка выделки. Состояние этих складов нам неизвестно», – в свою очередь полагает молдавский политолог Виталий Андриевский.

    «Сейчас Россия движется вперед. Если мы увидим удачное наступление Москвы, Кишинев может всерьез обеспокоиться возможной утратой Приднестровья и дать ВСУ «зеленый свет» на пересечение границы», – уточняет эксперт.

    «Не секрет, что на территории Приднестровской Молдавской республики (ПМР) дислоцируется российский миротворческий контингент, причем в полном соответствии с международным правом. Одна из задач контингента – защита местных жителей и складов в Колбасне», – добавляет Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

    «Мне представляется сомнительной силовая провокация со стороны Украины. Более того, в офисе Зеленского понимают, что в случае вторжения они не смогут быстро провести операцию. Если же провокация все-таки состоится, она может обернуться сценарием «08.08.08», когда грузинская армия напала на российских миротворцев, что привело к операции по принуждению Тбилиси к миру», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, с точки зрения Кишинева Приднестровье является частью Молдавии. Таким образом, любая провокация ВСУ будет расцениваться как нападение на республику, даже с учетом того, что Зеленский спелся с Санду. Военный сценарий также развяжет руки ВС России, давая основания для расширения зоны СВО на Николаевскую и Одесскую области и организацию сухопутного коридора к Приднестровью», – полагает он.

    «Возможно, в офисах Зеленского и Санду этого не осознают, но для Запада картина выглядит совершенно очевидной. Если они пойдут по пути эскалации конфликта, значит, Украина им не нужна», – заключил Алексей Мартынов.

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