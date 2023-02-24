Россия обвинила Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье

Минобороны РФ: Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику

Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление ВС России с территории Приднестровья, заявили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.

В Минобороны России подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. В российском ведомстве предупредили, что ВС РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.

Накануне Минобороны РФ предупредило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в России террористической организацией).