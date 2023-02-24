В Приднестровье оценили риски провокации со стороны ВСУ

Политолог Дудаков: Байден в Варшаве усилил ястребиную риторику по Украине

Своим варшавским выступлением президент США Джо Байден в очередной раз указал на неготовность Запада к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер посетил Польшу и выступил с речью в Варшаве.

«Главный посыл выступления американского президента Джо Байдена в Польше состоит в том, что он продолжает усиливать свою ястребиную риторику в отношении конфликта на Украине. Он дает понять, что не собирается сдаваться и идти на мирные переговоры», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Выступление американского лидера носило в большей степени медийный и пиаровский характер. Байдену нужно было приехать в Европу, чтобы подтвердить евроатлантическое сплочение против России и за Украину», – отметил собеседник.

«Кроме того, важным посылом этого визита стал внутриполитический аспект Соединенных Штатов – выборы главы государства и участие в них Байдена. Он пытается показать себя президентом военного времени, а с риторикой миротворца выступать ему было бы невыгодно», – акцентировал он.

«Очевидно, что как минимум до конца года на Западе не будут готовы к каким-либо мирным переговорам с Россией. Этот посыл также подтвердил Байден. Сейчас они возлагают надежды на весенне-летнее наступление ВСУ, к которому как раз и приурочены поставки западного оружия и техники», – отмечает эксперт.

«В Варшаве американский президент говорил о том, что будет расследовать якобы имеющие место военные преступления России. Не забыл и о тезисе про усиление санкционного давления на Москву», – рассуждает политолог.

«Байден также попытался обвинить Россию в усугублении продовольственного кризиса в мире. Это, конечно, попытка воздействовать на общественное мнение в странах за пределами западного мира, где очень болезненным стал рост цен на продукты. Впрочем, большинство стран мира винят в этом не Москву, а западные санкции, мешающие глобальной торговле зерном и удобрениями», – добавил он.

«Таким образом, можно констатировать, что ничего существенно нового не было, мы это все прекрасно знали и понимали. Поэтому выступление преследовало исключительно медийный эффект», – подытожил Дудаков.

Как отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в эфире «Соловьев Live», речь Байдена была подготовлена заранее в Вашингтоне и не претерпела даже минимальных правок. Ее авторство принадлежит аппарату Тони Блинкена, который в Варшаве отсутствовал. «Это была речь того самого Байдена, который прямо участвовал в агрессии НАТО в отношении Югославии», – акцентировал он.

«Пассаж в речи президента США о том, что по всей Америке развеваются украинские флаги, крайне непонятен. Где он это видел ? Я внимательно слежу за американским телевидением и блогосферой и могу сказать, что тема Украины вызывает там крайнее раздражение», – отметил политолог.

«Сам визит в Восточную Европу дался Байдену нелегко. Слова «демократия», «достоинство», «честность», «добро» произносились с каким-то криком. Он как будто пытался вколотить в нас эти слова. Но выглядело это ужасно», – добавил Дробницкий.

«Подготовленная заранее польская речь Байдена была крайне неинтересной. Однако мы лишний раз убедились в том, что с действующей администрацией США никакого диалога быть не может», – резюмировал он.

Накануне в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни.

Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на то, что речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов. Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавил собеседник.

«Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.

Днем ранее Байден также посетил Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему американцы расценили поездку на Украину как предательство.

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