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В Приднестровье оценили риски провокации со стороны ВСУ
Политик ПМР Щерба: Решение о провокации будет принимать Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский напрямую заинтересован в проведении провокации в Приднестровье. Но и Кишинев, очевидно, понимает свои интересы. Решающее слово, судя по всему, остается за Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба, комментируя сообщения о готовящейся провокации со стороны ВСУ.
«Если бы решение о вторжении принимал офис Зеленского, то провокация была бы неизбежной. Очевидно, что ему необходима маленькая и сокрушительная победа хотя бы над частью российских войск. И захват Приднестровья ему на руку. Но в силу того, что решения в основном принимают в Вашингтоне, ВСУ без отмашки оттуда вряд ли решатся напасть», – сказал экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба
«Вместе с тем мы видим заявления нового премьера Молдавии. Вместо того, чтобы бороться с бедностью в стране, он решил заняться «демилитаризацией Приднестровья». И я не удивлюсь, если Майя Санду ездила в Варшаву договориться с Джо Байденом обо всех тонкостях провокации. Возможно, этот сценарий временно отложен в стол», – продолжил политик.
«Надеюсь, в случае эскалации Приднестровье не останется в одиночестве. Дело даже не в том, что здесь находятся склады с боеприпасами и охраняющие их миротворцы. Здесь живет огромное количество людей с российскими паспортами и которые просто поддерживают Москву», – указывает собеседник.
«В такой ситуации возникает опасность: миротворческих сил явно недостаточно для того, чтобы противостоять ВСУ и НАТО одновременно. Перебросить дополнительный контингент тоже затруднительно, учитывая наше географическое положение. Поэтому нашим ополченцам в случае эскалации будет очень непросто. Но, надеюсь, Москва что-то придумает», – заключил Щерба.
Ранее в российском МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья. В ведомстве добавили, что ни у кого не должно быть сомнений в адекватном ответе ВС России, если последует провокация в Приднестровье, говорится в сообщении на сайте министерства.
В заявлении сказано, что российские силы обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.
Также в МИД предупредили, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться как нападение на Россию. Кроме того, Москва предостерегает НАТО, США и Киев от авантюрных шагов на фоне скопления войск и техники украинских подразделений возле украинско-приднестровской границы.
Минобороны РФ также сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.
В Минобороны России подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. Днем ранее в военном ведомстве сообщали, что для провокации ВСУ намерены привлечь националистическое формирование «Азов» (признано в России террористической организацией).
Вместе с тем в Молдавии назвали предупреждения российских военных психологической операцией. Однако, как заявил госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа, в Кишиневе не станут игнорировать подобные заявления и проявят бдительность
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Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине
Вашингтон желает ознакомиться с планом Пекина по урегулированию на Украине, но это должно быть нечто большее, чем прекращение огня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США ожидают предложения от Китая, что именно те предложат по переговорам, предполагается, что об этом будет объявлено 24 февраля, заявила Нуланд в интервью Washington Post, передает ТАСС.
При этом США выступают против того, чтобы этот план и другие подобные инициативы предусматривали «циничное прекращение огня», поскольку это пошло бы только на пользу России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал обязательно выслушать, что предложит китайская сторона для урегулирования конфликта на Украине, поскольку в обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям.
Экс-советник Трампа восхитился словами Путина о Западе
Экс-советник Трампа Флинн: Восхищает, что Путин говорит о Боге и семье – ценностях, которые разрушает Запад
Президент России Владимир Путин поддерживает ценности, которые на Западе пытаются разрушить, заявил бывший советник президента США времен администрации Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн.
Флинн на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил восхищение тем, что российский лидер говорит о Боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает, передает РИА «Новости».
Во вторник Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, затронул вопрос духовного разложения западного общества, отметив, что страны Запада занимаются разрушением семьи, культурной и национальной идентичности, извращениями и издевательствами над детьми, вплоть до педофилии. Западные элиты «сходят с ума», сказал президент, подчеркнув, что Россия обязана защититься от подобных тенденций, в том числе защитить своих детей.
В США назвали свидетельства провала попыток Запада изолировать Россию
Washington Post: Попытки Запада изолировать Россию провалились
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Спустя год после начала специальной военной операции (СВО) на Украине раскол в международном сообществе между сторонниками России и теми, кто поддерживает Запад, только углубился, пишет американская газета The Washington Post.
В статье The Washington Post говорится, что Россия «использует разочарование в США для завоевания симпатий на Глобальном Юге». Конфликт на Украине, по оценке автора публикации, «обнажил глубокий глобальный раскол и пределы влияния США на быстро меняющийся мировой порядок». Издание указывает, что попытка Запада изолировать Россию провалилась и тому есть множество свидетельств, передает ТАСС.
В частности, пишет WP, на прошлой неделе Индия объявила, что объем ее торговли с Россией вырос на 400% с начала СВО. Кроме того, издание напоминает, что российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за последние шесть недель радушно приняли в девяти странах Африки и Ближнего Востока. Особенно WP отмечает, что глава МИД ЮАР Наледи Пандор назвал встречу с Лавровым замечательной, а Россию и ЮАР – друзьями.
По данным аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), две трети населения мира проживают в странах, отказавшихся осуждать российскую политику. Санкции в отношении России ввели только 33 государства, они же и направляют военную помощь Украине.
Автор статьи предположил, что связано это с «историческими претензиями» к Западу – «колониализмом, высокомерием», а также тем, что Запад не направляет такое же количество ресурсов, как в помощь Киеву, на разрешение конфликтов и борьбу с нарушениями прав человека в других частях мира.
Россия и Китай сближаются с развивающимися странами, используя разочарованность ими в США и Европе и предоставляя альтернативу гегемонии Запада, продолжает газета. Ключевыми полями сражений за сердца и умы автор публикации называет Ближний Восток, Африку и Азию. В меньшей степени, по его оценке, это относится к странам Латинской Америки, «чьи судьбы географически более тесно связаны с Соединенными Штатами».
Как отмечал ранее глава МИД Сергей Лавров, даже недруги России вынуждены признать, что попытки изолировать нашу страну провалились.
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Медведев: Россию порвут на части в случае остановки СВО
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Если Россия, «не добившись победы», остановит специальную военную операцию, ее порвут на части, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом, по его словам, боевые действия закончатся, если США прекратят поставки оружия киевскому режиму.
В своем Telegram-канале Медведев сравнил два выступления, прозвучавших накануне: послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором в том числе было объявлено о приостановке участия нашей страны в СНВ-3, и выступление президента США Джо Байдена «перед толпой поляков».
Медведев назвал решение Путина по ДСНВ назревшим и неизбежным. По его словам, к этому подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране. Зампред СБ России отметил, что решение российского лидера будет иметь огромный резонанс в мире в целом и в США в частности, ведь до сих пор американский истеблишмент рассуждал так: «Мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова».
Зампред Совета безопасности России назвал это грубой ошибкой американцев, которая «хуже, чем преступление». «Ошибка, порожденная их mania grandiosa. Их ощущением своего превосходства и безнаказанности», – подчеркнул он.
Медведев указал, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Он напомнил, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное.
Он процитировал президента Путина: «Победить Россию на поле боя невозможно», – и отметил, что приостановка СНВ-3 связана именно с этим.
Медведев посоветовал потерявшим связь с реальностью американским элитам подумать, чего они добились. «Понаблюдаем и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии. Их СЯС обычно не включали в баланс ядерных боеголовок и носителей при подготовке соглашений между США и СССР (Россией), а давно пора это сделать», – добавил он.
В тот же день Байден, продолжил Медведев, обратился к российскому народу, выступая «перед толпой поляков». Речь американского лидера прозвучала «в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». Байден, как отметил Медведев, нагромоздил высоких слов о том, как важно защищать демократию, и о том, что США не собираются нападать на Россию, что, по оценке зампреда Совбеза России, выглядело нечестно и нелепо.
«Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства? Почему граждане России должны верить лидеру США, которые развязали больше всех войн в XX и XXI веках, но упрекают нас в агрессивности? Лицу, которое направляет все свои слабеющие интеллектуальные возможности на то, чтобы Россия потерпела «стратегическое поражение», – отметил он.
«И еще. Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: «Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины». Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, России не будет – ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.
В МИД России ранее заявили, что дальнейшая судьба Договора по сокращению наступательных вооружений, приостановку действия которого инициировал российский лидер Владимир Путин, будет целиком зависеть от США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия решила приостановить действие ДСНВ и как на это решение отреагируют США.
Украина собралась устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
Минобороны узнало о планах Украины устроить вооруженную провокацию против Приднестровья
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Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в России террористической организацией), сообщило российское Минобороны.
Провокацию осуществят подразделения Вооруженных сил Украины. Киев хочет инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья, чтобы получить повод для вторжения. Для этого украинских диверсантов собираются переодеть в форму военнослужащих Вооруженных сил России, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Министерство заверило, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой. Военное ведомство «готово к реагированию на любые изменения обстановки».
Напомним, после того как стало известно, что Украина концентрирует войска на границе с Молдавией, высказывались опасения, что Молдавия может позволить Украине получить контроль над складами в приднестровской Колбасне, потому что в Кишиневе опасаются успеха российской спецоперации.
Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.
По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.
Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне
Небензя потребовал компенсацию от устроивших взрывы «Северных потоков» стран
Небензя потребовал наказать виновных в диверсии на «Северных потоках» и компенсировать ущерб пострадавшим государствам
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Страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ организации.
Небензя подчеркнул, что нет сомнений ни в том, кто взорвал трубопроводы, ни в мотивах, ни в способе – «это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах». По его словам, с такими уликами за защиту «наших американских коллег» не взялся бы ни один адвокат, «а в вердикте жюри присяжных сомнений бы не было», передает РИА «Новости».
Оценивая первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии, Небензя сказал, что западные эксперты, похоже «не заинтересованы в объективном международном расследовании», это «усиливает подозрения». Обсуждения по тексту проекта резолюции продолжаются.
Он подверг критике «те, с позволения сказать, расследования», которые ведут Дания, Швеция и Германия. Небензя указал, что расследования «не просто не транспарентны», а проводятся с целью «замести следы и выгородить старшего американского брата». Россию «к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», отметил он.
«День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества», – сказал Небензя.
Чтобы предотвратить это, нужно найти и наказать виновных в подрыве «Северных потоков», заявил он. Страны, которые несут ответственность за случившееся, должны «компенсировать пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом», сказал дипломат.
Россия распространила в Совбезе и Генассамблее ООН обращение Госдумы с запросом на проведение расследования диверсии, а также ноты российских посольств в адрес внешнеполитических ведомств Германии, Дании, Норвегии, Швеции и США.
Небензя также отметил, что репутация американского журналиста Сеймура Херша позволяет не сомневаться в том, что он говорит правду о произошедшем на трубопроводах. Дипломат заявил: «Мы узнали не только о том, что это сделали США, но и как они это сделали при соучастии союзника по НАТО – Норвегии».
Напомним, Херш со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Россия представила проект резолюции Совбеза ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсии.
Рябков призвал не верить сообщению CNN о «неудачном» испытании российской МБР
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Американский телеканал CNN – полностью дискредитировавшее себя СМИ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя сообщение о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты, произошедшем накануне визита президента США Джо Байдена в Киев.
Рябков сказал, что программа испытательных пусков не является вопросом, который стоит комментировать. Вся достойная публичного освещения информация предоставляется Министерством обороны, приводит его слова РИА «Новости».
В последнее время, продолжил Рябков, в публичном пространстве возникает множество ситуаций провокационного характера, когда осуществляются внешне правдоподобные, а на самом деле не имеющие ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы. Целью таких провокаций является проверка реакции официальных кругов в той или стране, в данном случае – в России, сказал замминистра иностранных дел.
Всему, что появляется в СМИ, доверять нельзя, указал он. «Тем более если источником выступает CNN – полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», – добавил Рябков.
О недостоверности сообщений канала CNN написало ранее агентство Bloomberg. По данным источника агентства, Россия не проводила испытаний МБР в период, пока Байден находился в Киеве.
Китай отказался верить США на слово в ситуации вокруг «Северных потоков»
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь счел недостаточными заверения США в непричастности к взрывам на «Северных потоках»
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Заверений США в том, что они не имеют отношения к диверсиям на «Северных потоках», недостаточно для ответа на «множество вопросов и опасений» по всему миру, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
На заседании СБ ООН дипломат постоянного представительства США при организации заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью». Он заверил, что «США ни в коей мере не причастны к ним», передает ТАСС.
Однако Чжан Цзюнь отметил, что за последнее время появилось много информации, которая «вызывает тревогу», поэтому «простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно». Китай ждет «убедительных объяснений от причастных сторон». По мнению Пекина, такой «запрос» является абсолютно законным и обоснованным.
Постпред Китая призвал ускорить расследование. Как заявил Чжан Цзюнь, если виновных не удастся установить, это пошлет «неверный сигнал тем, у кого какие-то злые намерения». Дипломат подчеркнул, что «Северный поток» – «важнейший объект трансграничной энергетической инфраструктуры», взрывы сильно навредили как энергетическому рынку, так и экологии.
ООН как международная организация с наибольшими полномочиями и самым широким представительством может играть активную роль в проведении расследования, сказал Чжан Цзюнь. По его словам, Китай «приветствует внесенный на рассмотрение СБ ООН российский проект резолюции» по данному вопросу.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Как заявил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».
Нуланд заявила о желании США вернуться к обоюдным с Россией инспекциям по ДСНВ
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Американская сторона желает вернуться к диалогу с российской относительно Договора СНВ, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США желают вернуться к возобновлению обоюдных инспекций к тому моменту, когда получится начать обсуждение реализации этого соглашения, заявила Нуланд, передает РИА «Новости».
При этом Соединенные Штаты при этом не имеют желания увеличить собственный ядерный потенциал, но и не наблюдают у России возможности нарастить свой.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о приостановке Россией своего участия в ДСНВ. Глава государства подчеркивал, что Россия именно приостанавливает свое участие, а не выходит из Договора.
Президент напомнил, что Запад напрямую причастен к попыткам ВСУ нанести удары по базам стратегической авиации России. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы в том числе специалистами НАТО. В такой ситуации допуск американских специалистов на российские ядерные объекты невозможен.
В США заявили, что готовы встретиться с российскими коллегами для обсуждения Договора. В НАТО выказали сожаление по поводу приостановки участия России в СНВ-3, а президент США Джо Байден назвал это решение Москвы ошибкой.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах приостановки Россией участия в СНВ-3 и возможной реакции на это со стороны Соединенных Штатов.
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США сочли действия России и Китая вызовом мировому порядку
Глава пресс-службы Госдепа Прайс заявил о вызове миропорядку со стороны России и Китая
Укрепление отношений России и Китая беспокоит США, поскольку Москва и Пекин хотят бросить вызов мировому порядку, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
По версии Прайса, завершение Второй мировой войны привело к появлению «правил, принципов и норм», которые позволили установить беспрецедентный уровень стабильности, регулируя отношения между странами, передает ТАСС.
Прайс подчеркнул, что порядок был установлен не США, а совместными усилиями стран, «в том числе в рамках ООН, Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, международного права». Как утверждает Прайс, «Китай и Россия различными путями бросают вызов этому порядку».
США «очень внимательно следят за тем, чтобы определить, действительно ли КНР решит предоставить летальное вооружение» России, но пока подобных поставок не фиксировали.
Напомним, Россия не раз критиковала Запад за попытки заменить Устав ООН так называемым миропорядком, «основанным на правилах». Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, основан на двойных стандартах.
США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям
Белый дом решил запретить покупать полупроводники российским и китайским компаниям
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США намерены запретить покупать товары, в том числе полупроводники, 90 российским и китайским компаниям, а также представителям некоторых других стран из-за якобы уклонений от санкций, соответствующее заявление распространил Белый дом.
В заявлении сказано, что министерство торговли предпримет ряд мер по экспортному контролю. Сообщается, что 90 компаний из России, Китая и третьих стран будут внесены в черный список «за участие в деятельности по уклонению от санкций и поддержке российского оборонного сектора», передает РИА «Новости».
Попавшие в этот список компании не смогут приобретать такие товары, в частности, полупроводники – как произведенные в США, так и за рубежом с использованием определенных американских технологий или программного обеспечения.
Белый дом также сообщил, что американские санкции затронут энергосектор России, но так, чтобы не навредить производству.
«Также включает нацеливание на будущие энергетические возможности России таким образом, чтобы не оказать влияния на текущее производство, чтобы минимизировать перебои на рынке», – сказано в заявлении американской администрации.
В рамках санкций США планируют повысить пошлины на более чем сотню импортируемых в США российских металлов, минералов и химической продукции на общую сумму 2,8 млрд долларов.
Под американские санкции попадут также более 200 физлиц и юрлиц из России и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Санкции будет введены против ключевых секторов, приносящих доход.
Помимо этого, Белый дом сообщил о намерении G7 держать активы России замороженными до разрешения конфликта на Украине. В заявлении говорится, что это будет сделано для того, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за долгосрочную реконструкцию Украины».
В пятницу Британия расширила санкции против России, включив в черный список 92 физических и юридических лица.
Минобороны России обвинило Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье
Минобороны РФ: Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику
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Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление ВС России с территории Приднестровья, заявили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ заявили, что Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), которое будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент фиксируют значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с украинско-приднестровской границей, а также развертывание артиллерии на огневых позициях, беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР.
В Минобороны России подчеркнули, что реализация запланированной киевским режимом провокации несет угрозу для российского миротворческого контингента, который на законных основаниях развернут в Приднестровье. В российском ведомстве предупредили, что ВС РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны.
Накануне Минобороны РФ предупредило, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья с привлечением националистического формирования «Азов» (признано в России террористической организацией).
Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.
Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Политолог Дудаков: Байден в Варшаве усилил ястребиную риторику по Украине
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Своим варшавским выступлением президент США Джо Байден в очередной раз указал на неготовность Запада к мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее американский лидер посетил Польшу и выступил с речью в Варшаве.
«Главный посыл выступления американского президента Джо Байдена в Польше состоит в том, что он продолжает усиливать свою ястребиную риторику в отношении конфликта на Украине. Он дает понять, что не собирается сдаваться и идти на мирные переговоры», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Выступление американского лидера носило в большей степени медийный и пиаровский характер. Байдену нужно было приехать в Европу, чтобы подтвердить евроатлантическое сплочение против России и за Украину», – отметил собеседник.
«Кроме того, важным посылом этого визита стал внутриполитический аспект Соединенных Штатов – выборы главы государства и участие в них Байдена. Он пытается показать себя президентом военного времени, а с риторикой миротворца выступать ему было бы невыгодно», – акцентировал он.
«Очевидно, что как минимум до конца года на Западе не будут готовы к каким-либо мирным переговорам с Россией. Этот посыл также подтвердил Байден. Сейчас они возлагают надежды на весенне-летнее наступление ВСУ, к которому как раз и приурочены поставки западного оружия и техники», – отмечает эксперт.
«В Варшаве американский президент говорил о том, что будет расследовать якобы имеющие место военные преступления России. Не забыл и о тезисе про усиление санкционного давления на Москву», – рассуждает политолог.
«Байден также попытался обвинить Россию в усугублении продовольственного кризиса в мире. Это, конечно, попытка воздействовать на общественное мнение в странах за пределами западного мира, где очень болезненным стал рост цен на продукты. Впрочем, большинство стран мира винят в этом не Москву, а западные санкции, мешающие глобальной торговле зерном и удобрениями», – добавил он.
«Таким образом, можно констатировать, что ничего существенно нового не было, мы это все прекрасно знали и понимали. Поэтому выступление преследовало исключительно медийный эффект», – подытожил Дудаков.
Как отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в эфире «Соловьев Live», речь Байдена была подготовлена заранее в Вашингтоне и не претерпела даже минимальных правок. Ее авторство принадлежит аппарату Тони Блинкена, который в Варшаве отсутствовал. «Это была речь того самого Байдена, который прямо участвовал в агрессии НАТО в отношении Югославии», – акцентировал он.
«Пассаж в речи президента США о том, что по всей Америке развеваются украинские флаги, крайне непонятен. Где он это видел ? Я внимательно слежу за американским телевидением и блогосферой и могу сказать, что тема Украины вызывает там крайнее раздражение», – отметил политолог.
«Сам визит в Восточную Европу дался Байдену нелегко. Слова «демократия», «достоинство», «честность», «добро» произносились с каким-то криком. Он как будто пытался вколотить в нас эти слова. Но выглядело это ужасно», – добавил Дробницкий.
«Подготовленная заранее польская речь Байдена была крайне неинтересной. Однако мы лишний раз убедились в том, что с действующей администрацией США никакого диалога быть не может», – резюмировал он.
Накануне в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни.
Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на то, что речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов. Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавил собеседник.
«Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.
Днем ранее Байден также посетил Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему американцы расценили поездку на Украину как предательство.
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