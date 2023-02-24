В МИД пообещали адекватную реакцию российских войск на провокацию Киева в отношении Приднестровья

В МИД заявили, что российская армия даст адекватный ответ на возможную провокацию Украины в Приднестровье

Россия выступает за решение любых вопросов по Приднестровью дипломатическим путем, но российские войска в случае провокации Киева адекватно отреагируют на этом направлении, говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что ни у кого не должно быть сомнений в адекватном ответе ВС России, если последует провокация в Приднестровье, говорится в сообщении на сайте министерства.

В заявлении сказано, что российские силы обеспечат защиту соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.

Также в МИД предупредили, что любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться как нападение на Россию.

Кроме того, Москва предостерегает НАТО, США и Киев от авантюрных шагов на фоне скопления войск и техники украинских подразделений возле украинско-приднестровской границы.

В Минобороны ранее заявили, что Украина активизировала подготовку к вторжению в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление ВС России с территории Приднестровья.