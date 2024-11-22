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    Война МУС и Израиля сыграла на руку России
    Путин рассказал об ударе «Орешником» по Украине
    Варшава призвала ЕС укрепить «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»
    Белоусов: Российская армия сорвала кампанию ВСУ 2025 года
    В Киеве прогремели новые взрывы
    Пентагон: США не хотят войны с Россией
    Зеленский потребовал «жесткой реакции на поступки России»
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    Мнения
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    6 комментариев
    22 ноября 2024, 11:27 • Новости дня

    ФОМ: 82% россиян высоко оценили работу Путина

    Tекст: Александра Юдина

    О доверии президенту России Владимиру Путину заявил 81% россиян, 82% оценивают его работу положительно, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, 81% граждан России выражает доверие президенту, а 82% респондентов считают, что президент успешно справляется со своими обязанностями, указано на сайте ФОМ.

    Помимо оценки работы президента, россияне также высказались о деятельности правительства. Положительное мнение о деятельности правительства выразили 58% респондентов.

    Премьер-министр Михаил Мишустин получил от 61% опрошенных оценку «хорошо» за свою работу.

    Опрос, проведенный с 15 по 17 ноября, охватил 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 79% россиян доверяют главе государства, 81% оценивают его работу положительно.

    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    21 ноября 2024, 20:23 • Новости дня
    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации. Газета ВЗГЛЯД приводит полный текст обращения главы государства.

    «Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства.

    Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно.

    19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации – в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты.

    Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

    Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены.

    В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение.

    Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению.

    Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира.

    Повторю: испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.

    Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию.

    Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено.

    Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий.

    Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно – ответ всегда будет», – говорится в заявлении президента. Его выступление опубликовано на официальном сайте главы государства.


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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    21 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

    Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника»

    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, политолог Федор Лукьянов заявил, что «игра» между Россией и Западом перешла в эндшпиль.

    «Игра переходит в эндшпиль. Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем выступлении использовал слово «испытание» применительно к удару «Орешником». Как пояснил Лукьянов, это должно указывать на «разовый и предупредительный характер использования изделия», демонстрацию способностей.

    Однако, как заявил политолог, возможно и другое значение: «Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие». «Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой», – заявил Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов, «для пущей убедительности» была выражена готовность «заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту», поскольку вражеская ПВО все равно не сможет помешать поражению цели.

    «Специалисты оценят точнее, но важным является и еще одно высказывание. Размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США», – отметил он.

    Лукьянов подчеркнул, что принятый Москвой после прекращения действия ДРСМД «добровольный мораторий полностью не отброшен». Лукьянов считает, что «это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

    Напомним,  Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», – сказал президент России. Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

    Также Путин сказал: «Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира».

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    22 ноября 2024, 00:59 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России

    Зеленский потребовал от «мира» жестко отреагировать на действия России

    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева.

    «Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (президент России Владимир Путин) проверяет вас, уважаемые партнеры», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский потребовал «жесткой реакции на поступки России».

    В ответ на слова российского президента о применении западного дальнобойного оружия, Зеленский заявил, что такие действия Киева не являются новыми. «Мы уже не в первый раз применяем это оружие», – заявил он.

    Зеленский не уточнил, какие именно вооружения были использованы и когда. Ранее дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow использовались против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что удары западными ракетами вглубь российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

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    21 ноября 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Выступая по телевидению с заявлением, Путин отметил, что недавние удары западными дальнобойными ракетами по территории России изменили характер конфликта на Украине, сообщают ТАСС. По его словам, это событие придало противостоянию глобальные черты.

    «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

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    21 ноября 2024, 18:34 • Новости дня
    Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по России останутся без ответа только по мнению «ненормальных» людей, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо сделал заявление о готовности президента России Владимира Путина использовать все имеющееся оружие для защиты России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что те, кто думает, что удары по российской территории останутся без ответа, либо не знают Путина, либо «ненормальные».

    «Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово «мир», – добавил сербский лидер. Вучич также отметил, что вопреки мнению Киева считает, что перемирие и мир – это единственная нормальная идея.

    Напомним, Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где обозначены потенциальные противники и условия реагирования. В документе подразумевается, что ядерный ответ возможен даже при угрозе суверенитету России со стороны обычных вооружений неядерных государств, поддерживаемых ядерными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запада аналогичного подхода, исключающего провокационные действия.

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    21 ноября 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил об отражении российской ПВО атак западных дальнобойных ракет

    Путин: ПВО России отразила атаки западными ракетами, цели противника не достигнуты

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, выступая по телевидению, заявил о том, что российская противовоздушная оборона успешно отразила атаки западными дальнобойными ракетами, не позволив противнику достичь поставленных целей.

    «Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые были очевидно поставлены перед собой противником, не достигнуты», – приводит его слова ТАСС.


    «Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне СВО», - сказал президент.  Он отметил, что российские войска «успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения». «Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

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    21 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин наградил композитора Крутого орденом

    Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

    Путин наградил композитора Крутого орденом
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Как передает ТАСС, композитор и продюсер получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

    В указе отмечается, что Игорь Крутой, являясь членом Международного союза деятелей эстрадного искусства, активно содействует популяризации российской культуры за рубежом и поддержке молодых талантов.

    Крутой – один из самых известных композиторов и продюсеров в России, работавший с крупнейшими звездами российской и международной эстрады. Его вклад в музыкальную индустрию неоднократно отмечался наградами и признанием как в России, так и за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов. Президент России наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность. Путин также наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за его значительные заслуги в укреплении союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном.

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    21 ноября 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин: Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по телевидению.

    «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально. «В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», – сказал он.

    Напомним, в четверг Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации, и заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    21 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Меркель рассказала о роли Путина в возвращении России на мировую арену

    Меркель в мемуарах отметила усилия Путина по восстановлению международной роли России

    Меркель рассказала о роли Путина в возвращении России на мировую арену
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что президент Владимир Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока, заявив, что РФ остается незаменимым геополитическим полюсом.

    Меркель в своих мемуарах отметила, что президент России Владимир Путин сделал все возможное для возвращения страны на международную арену, передает ТАСС. По ее мнению, Россия стремится оставаться незаменимой в геополитическом плане, особенно на фоне доминирования США после холодной войны.

    Меркель напомнила о выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, где он критиковал вмешательство США в международные дела. По ее словам, Путин говорил быстро и отчасти свободно, что свидетельствовало о том, что он, возможно, сам написал большую часть своей речи.

    Экс-канцлер подчеркнула, что роль России в международных делах обусловлена ее статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето, наряду с США, Францией, Британией и Китаем.

    Ангела Меркель представит свои мемуары под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021» 26 ноября в Берлине. Книгу она написала совместно с Беате Бауман, своей многолетней помощницей и руководителем бюро экс-канцлера.

    Ранее Меркель в мемуарах рассказала о впечатлении Трампа от Путина.


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    21 ноября 2024, 12:25 • Новости дня
    Песков анонсировал детали международного звонка Путина

    Песков сообщил, что Кремль скоро раскроет детали международного звонка Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в ближайшее время предоставит информацию о телефонном разговоре Владимира Путина с международным партнером.

    Президент России провел международный телефонный разговор. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин работал в Кремле в этот день, передает ТАСС. На брифинге Песков подтвердил факт разговора и подчеркнул, что подробности предоставят общественности в ближайшее время.

    «Путин работает сегодня в Кремле, – заявил Песков. – Мы скоро проинформируем вас о деталях».

    Пока не разглашаются ни тема, ни участники переговоров. Известно только, что звонок имел международный характер и, вероятно, затрагивал важные вопросы текущей внешней политики России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД 20 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    После победы Трампа на выборах сообщалось, что новый глава государства может инициировать переговоры с Владимиром Путиным.

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    21 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин: Западные ракеты не изменят ход СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дальнобойные западные ракеты не повлияют на успех российской армии в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также напомнил о недавнем нападении на один из командных пунктов российской группировки «Север» в Курской области. В результате атаки и противовоздушного боя были пострадавшие, в том числе погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны и обслуживающего персонала объекта. Однако командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и продолжает руководить войсками в штатном режиме.

    По словам президента, российские Вооруженные силы успешно продолжают операции по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

    Напомним, в четверг Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации, и заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    21 ноября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин обсудил с премьером Ирака эскалацию на Ближнем Востоке и ОПЕК+

    Путин обсудил с премьером Ирака эскалацию, проекты и ОПЕК+ в телефонном разговоре

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и развитие сотрудничества в различных сферах, включая ОПЕК+.

    В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. «Затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе», – отмечается в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин и ас-Судани обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации крупных проектов в энергетической сфере, а также развитию взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях. Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении дружественных связей между странами.

    Темы ОПЕК+ также были на повестке дня. Обсуждались совместные усилия в рамках этого формата, направленные на поддержание стабильности мирового нефтяного рынка. Было подтверждено значение продолжения координации шагов в рамках ОПЕК+.

    Накануне Путин во время телефонного разговора с президентом Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой обсудил вопросы безопасности, экономического взаимодействия и борьбы с терроризмом.

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    21 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин наградил многодетных матерей России

    Путин вручил государственные награды многодетным матерям и семьям из шести регионов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны за их вклад в укрепление института семьи и воспитание детей.

    В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится о присвоении звания «Мать-героиня» нескольким женщинам. Среди награжденных Оксана Сергеевна Гылка из Воронежской области, Людмила Леонидовна Климова из Курганской области, Лариса Витальевна Решитова из Омской области и Зоя Васильевна Синибабнова из Воронежской области, сообщают «Известия».

    Кроме того, орденом «Родительская слава» удостоена семья Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены семьи из Чувашии, Курской и Воронежской областей, что свидетельствует о высоком признании их усилий в воспитании детей.

    Напомним, Путин ранее отмечал, что за последние годы число многодетных семей в России выросло почти на 26% – до 2 млн, он также подчеркивал, что многодетная семья должна стать нормой в стране.

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