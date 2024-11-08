ФОМ: 79% россиян доверяют Путину, 81% считают его работу хорошей

Tекст: Елизавета Шишкова

По результатам опроса, проведенного с 1 по 3 ноября, 79% опрошенных россиян выразили доверие Путину. 81% участников исследования положительно оценивают его работу, передает ТАСС.

Социологи фонда «Общественное мнение» также зафиксировали изменения в оценке работы правительства. Положительно оценили деятельность кабинета министров 54% респондентов, это на два процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе. Глава правительства Михаил Мишустин также получил положительную оценку от 58% граждан, что на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущей неделей.

Поддержка политических партий также показала некоторые изменения. Уровень поддержки «Единой России» вырос на пять процентных пунктов, достигнув 48%. КПРФ потеряла один процентный пункт, теперь ее поддерживают 7% опрошенных. ЛДПР улучшила свои позиции на один процентный пункт и достигла 11%. Поддержка «Справедливой России – За правду» и «Новых людей» осталась без изменений на уровне 3%.

Предыдущий опрос ФОМ показал, что Путину доверяют 79% россиян, а 81% опрошенных считают, что он хорошо исполняет свои обязанности.