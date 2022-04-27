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27 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Польша играет в самые жесткие санкции против России

Варшава претендует первой лишиться российского газа europolgaz.com.pl
Польша стремится стать первой страной в Европе, которая откажется от всех российских энергоресурсов. Поэтому она бежит впереди Евросоюза и решается на самые жесткие санкции прямо сейчас. Власти в Варшаве отказываются не только от угля и нефти из России, но и оказались на волоске от остановки поставок российского газа прямо сейчас. Почему поляки выбрали для себя этот путь? Подробности...
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Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

В Киеве пригрозили захватить Приднестровье Andrea Mancini/NurPhoto/REUTERS
Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России? Подробности...
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Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

Танки нуждаются в особых маскировочных сетках Сергей Бобылев/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация каждый день демонстрирует новые способы ведения боевых действий. В значительной мере это касается разведки, в том числе той, которую в интересах Украины ведут США и НАТО в целом. Однако у российских вооруженных сил нашлись способы противодействия этим методам – и касаются они в первую очередь маскировки. Подробности...
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Запад накачивает Киев по-крупному

Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии United States Marine
Соединенные Штаты и их ближайшие союзники готовы исполнить просьбу Киева – поставить ему тяжелую артиллерию. На Украину отправляется уже не только советская техника из арсеналов Восточной Европы, а современные вооружения НАТО. Причем альянс не скрывает, что разрешит ВСУ наносить этим оружием удары по России. В Москве пообещали «пропорциональный ответ», который может затронуть советников Запада в Киеве. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

Мария Захарова
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов. Подробности...

Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски. Подробности...

На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Генерал-губернаторша Украины

Кто взрывает Приднестровье

«Донбасский котел» закрывается

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

    В Киеве пригрозили захватить Приднестровье
    		   27 апреля 2022, 14:56
    Фото: Andrea Mancini/NurPhoto/REUTERS
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России?

    В среду советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. «Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», – полагает Арестович.

    При этом накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».

    Ранее в среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран, их охраняет Оперативная группа российских войск.

    Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы. В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле МГБ.

    Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России. Позже экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.

    По мнению экспертов, ВС Украины действительно могут решиться на атаку Приднестровья с целью отвлечь силы ВС России, задействованные на Украине в рамках второй фазы специальной военной операции, призванной освободить республики Донбасса. Кроме того, подобный шаг может вынудить Москву к необходимости пробить сухопутный коридор с юга Украины к Приднестровью.

    «Единственное, что сейчас останавливает Украину от атаки на Приднестровье – это отсутствие соответствующей просьбы со стороны Молдавии. Ведь если они нападут на этот регион, который почти никем не признан, они затронут суверенную территорию республики. А ссориться с Кишиневом Киев не хочет», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

    Эксперт также уверен, что если просьба со стороны Молдавии все же поступит, то Украина незамедлительно развернет еще один фронт на этом направлении. «Как мне кажется, у Киева не возникнет особых проблем со взятием региона под свой контроль. Дело в том, что совместная российско-приднестровская группировка сейчас довольно слаба. Более того, на вооружении там остался только советский металлолом, причем в очень небольшом количестве», – подчеркнул собеседник.

    «Если сейчас в Приднестровье развернутся боевые действия, то это сильно отвлечет наши войска от Донбасса. И тогда встанет вопрос о том, на каких направлениях концентрировать свое внимание. Опять же, это может привести к ненужным потерям с нашей стороны и медийному успеху Украины», – сказал Храмчихин.

    Эксперт также сомневается в том, что Россия сможет оперативно оказать поддержку собственной группировке в Приднестровье. «Большая часть ресурсов и так задействована на украинском направлении. И нам сейчас, по идее, надо продвигаться напрямую к Приднестровью. Доставить туда дополнительные силы иным путем просто невозможно», – добавил эксперт.

    Другого мнения придерживается популярный в соцсетях обозреватель украинского конфликта Юрий Подоляка. «На самом деле у ВСУ на этом направлении все не так безоблачно. Дело в том, что Приднестровская Молдавская республика имеет довольно внушительные вооруженные силы. И по нынешним меркам, с учетом того гарнизона, который есть сегодня в Одесской области у Украины – это вполне боеспособные силы, которые могут надолго задержать ударную группу ВСУ», – полагает Подоляка.  

    «Силы в ПМР насчитывают до четырех мотострелковых бригад. Они пока кадрированы. Чтобы их полностью развернуть – нужно время. Эти бригады изначально расположены вдоль всей территории страны и соответственно участки этой обороны приспособлены для круговой защиты как со стороны Украины, так и со стороны Молдавии. То есть по сути это четыре мощных узла обороны», – продолжил Подоляка.

    «Тяжелого вооружения у них нет. Но есть танковый батальон, отдельный артиллерийский полк и два мотострелковых батальона, формально относящихся к российским ВС, то есть в целом – это несколько дивизионов тяжелой артиллерии. Это позволит вести активную оборону», – отметил эксперт.

    «Чтобы сломить сопротивление этой группировки, нужно иметь превосходство не только в силах, но и в средствах. И вот с этим как раз у ВСУ все очень и очень плохо. На сегодняшний момент непосредственно на границе с Приднестровьем стоит две украинские бригады. Одна из них – условно механизированная, вторая – мотопехотная. То есть тяжелого вооружения у них тоже нет, особенно артиллерии», – заметил эксперт.

    «В непосредственной близости, в Одесской области, также расположен маневровый кулак так называемого Южного оперативного командования, который может работать как на николаевском, так и на приднестровском направлении. Это одна механизированная бригада. Также можно привлечь на второстепенных направлениях одну из двух бригад территориальной обороны Одессы. Это все, чем они располагают», – добавил он.

    «При этом в случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен. А других сил на этом направлении просто не замечено», – отметил эксперт. «Украинские вооруженные силы могут реально представлять проблему для Приднестровья только в том случае, если Молдавия пойдет вместе с ними в атаку. Но особого желания Молдавии участвовать в этой войне не наблюдается», – продолжил блогер.

    По мнению эксперта, в случае эскалации в Приднестровье, Москва может признать независимость республики по «донбасскому сценарию», что приведет к заключению договора о взаимопомощи и введению туда дополнительных войск. «Именно это сейчас сдерживает Кишинев от атак. А без Молдавии, чтобы там ни говорил Арестович, ВСУ не удастся задавить Приднестровье», – заключил Подоляка.

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