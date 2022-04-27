Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России?

В среду советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. «Молдова должна обратиться за помощью к Украине и Румынии из-за обострения в Приднестровье. Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно», – полагает Арестович.

При этом накануне в Молдавии на фоне инцидентов в Приднестровье состоялось заседание Высшего совета национальной безопасности, по итогам которого президент страны Майя Санду заявила, что за обстрелами непризнанной республики стоят «региональные силы, которые стремятся дестабилизировать ситуацию».

Ранее в среду МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с территории Украины в сторону складов боеприпасов в Колбасне. На складах хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран, их охраняет Оперативная группа российских войск.

Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе прогремели взрывы. В республике заподозрили спецслужбы Украины в обстреле МГБ.

Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье. После этого завели уголовное дело. Совет безопасности республики подтвердил факт совершения на ее территории в понедельник и вторник трех террористических атак.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после выхода к границам Донецкой области следует начинать следующий этап операции, учитывая ситуацию в Приднестровье и обстрелы приграничных областей России. Позже экс-спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье.

По мнению экспертов, ВС Украины действительно могут решиться на атаку Приднестровья с целью отвлечь силы ВС России, задействованные на Украине в рамках второй фазы специальной военной операции, призванной освободить республики Донбасса. Кроме того, подобный шаг может вынудить Москву к необходимости пробить сухопутный коридор с юга Украины к Приднестровью.

«Единственное, что сейчас останавливает Украину от атаки на Приднестровье – это отсутствие соответствующей просьбы со стороны Молдавии. Ведь если они нападут на этот регион, который почти никем не признан, они затронут суверенную территорию республики. А ссориться с Кишиневом Киев не хочет», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Эксперт также уверен, что если просьба со стороны Молдавии все же поступит, то Украина незамедлительно развернет еще один фронт на этом направлении. «Как мне кажется, у Киева не возникнет особых проблем со взятием региона под свой контроль. Дело в том, что совместная российско-приднестровская группировка сейчас довольно слаба. Более того, на вооружении там остался только советский металлолом, причем в очень небольшом количестве», – подчеркнул собеседник.

«Если сейчас в Приднестровье развернутся боевые действия, то это сильно отвлечет наши войска от Донбасса. И тогда встанет вопрос о том, на каких направлениях концентрировать свое внимание. Опять же, это может привести к ненужным потерям с нашей стороны и медийному успеху Украины», – сказал Храмчихин.

Эксперт также сомневается в том, что Россия сможет оперативно оказать поддержку собственной группировке в Приднестровье. «Большая часть ресурсов и так задействована на украинском направлении. И нам сейчас, по идее, надо продвигаться напрямую к Приднестровью. Доставить туда дополнительные силы иным путем просто невозможно», – добавил эксперт.

Другого мнения придерживается популярный в соцсетях обозреватель украинского конфликта Юрий Подоляка. «На самом деле у ВСУ на этом направлении все не так безоблачно. Дело в том, что Приднестровская Молдавская республика имеет довольно внушительные вооруженные силы. И по нынешним меркам, с учетом того гарнизона, который есть сегодня в Одесской области у Украины – это вполне боеспособные силы, которые могут надолго задержать ударную группу ВСУ», – полагает Подоляка.

«Силы в ПМР насчитывают до четырех мотострелковых бригад. Они пока кадрированы. Чтобы их полностью развернуть – нужно время. Эти бригады изначально расположены вдоль всей территории страны и соответственно участки этой обороны приспособлены для круговой защиты как со стороны Украины, так и со стороны Молдавии. То есть по сути это четыре мощных узла обороны», – продолжил Подоляка.

«Тяжелого вооружения у них нет. Но есть танковый батальон, отдельный артиллерийский полк и два мотострелковых батальона, формально относящихся к российским ВС, то есть в целом – это несколько дивизионов тяжелой артиллерии. Это позволит вести активную оборону», – отметил эксперт.

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«Чтобы сломить сопротивление этой группировки, нужно иметь превосходство не только в силах, но и в средствах. И вот с этим как раз у ВСУ все очень и очень плохо. На сегодняшний момент непосредственно на границе с Приднестровьем стоит две украинские бригады. Одна из них – условно механизированная, вторая – мотопехотная. То есть тяжелого вооружения у них тоже нет, особенно артиллерии», – заметил эксперт.

«В непосредственной близости, в Одесской области, также расположен маневровый кулак так называемого Южного оперативного командования, который может работать как на николаевском, так и на приднестровском направлении. Это одна механизированная бригада. Также можно привлечь на второстепенных направлениях одну из двух бригад территориальной обороны Одессы. Это все, чем они располагают», – добавил он.

«При этом в случае переброски украинских сил к Приднестровью, тылы николаевской группировки сразу же оголятся. Затем удар ВС России в обход Николаева и дальше на Одессу будет просто неизбежен. А других сил на этом направлении просто не замечено», – отметил эксперт. «Украинские вооруженные силы могут реально представлять проблему для Приднестровья только в том случае, если Молдавия пойдет вместе с ними в атаку. Но особого желания Молдавии участвовать в этой войне не наблюдается», – продолжил блогер.

По мнению эксперта, в случае эскалации в Приднестровье, Москва может признать независимость республики по «донбасскому сценарию», что приведет к заключению договора о взаимопомощи и введению туда дополнительных войск. «Именно это сейчас сдерживает Кишинев от атак. А без Молдавии, чтобы там ни говорил Арестович, ВСУ не удастся задавить Приднестровье», – заключил Подоляка.

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