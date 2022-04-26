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26 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Что китайцы сделают с АвтоВАЗом

Решается вопрос, кому достанется контроль над «АвтоВАЗом» Илья Питалев/РИА Новости
Доля французского Renault в АвтоВАЗе может быть продана, по неофициальной информации, китайскому автопроизводителю. Двадцать лет назад такое даже представить было невозможно. Тогда российские власти дали зеленый свет западным концернам, оставив китайский автопром за бортом российского рынка. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. Подробности...
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Зачем Приднестровье втягивают в украинский конфликт

Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки Пресс-центр МВД ПМР
На территории Приднестровья в течение суток произошло три теракта, за которыми, предположительно, стоят украинские спецслужбы. В республике введен «красный» уровень террористической опасности и отменен военный парад 9 мая. Почему Приднестровье стало объектом атак, к каким последствиям они могут привести и что это значит для России? Подробности...
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К отключению GPS Россия давно подготовилась

Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации Oriental Image/Reuters
Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим? Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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История будет такой, какой мы ее сделаем

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы. Подробности...
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Выбрать путь любви, а не ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Подробности...
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Нам надо выйти из информационного пузыря

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг. Подробности...
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«Донбасский котел» как новый Сталинград

Антироссийская цензура от киргизов

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Как Макрон уничтожил Ле Пен

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем Приднестровье втягивают в украинский конфликт

    Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки
    		   26 апреля 2022, 14:00
    Фото: Пресс-центр МВД ПМР
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    На территории Приднестровья в течение суток произошло три теракта, за которыми, предположительно, стоят украинские спецслужбы. В республике введен «красный» уровень террористической опасности и отменен военный парад 9 мая. Почему Приднестровье стало объектом атак, к каким последствиям они могут привести и что это значит для России?

    Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». «Обе ретранслировали радио России. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – добавили в МВД республики.

    Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Основные заказчики – Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.

    При этом вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов. В этих действиях заподозрили спецслужбы Украины.

    «В Кремле очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На этом фоне руководство республики начало принимать меры по повышению безопасности ПМР.

    В частности, начинается установка блокпостов на въезде и выезде из городов, вводится досмотр автотранспорта и граждан в дневное время, а ночью – всех въезжающих в населенные пункты. Силовые структуры будут переведены в усиленный режим несения службы. Также принято решение отменить военный парад на 9 Мая. Образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения.

    Кроме того, Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак. Официально признаны пострадавшими здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

    На этом фоне президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровье, после которого она планирует сделать заявление для прессы.

    Позже появились данные об атаке военного аэродрома в Приднестровье. «Атака была совершена с помощью беспилотников, с них сбрасывались мины калибра 60 мм, это натовский образец. Мы неоднократно подобное вооружение встречали в Донбассе на линии соприкосновения, в тех окопах, которые были отвоеваны у неонацистов», – отметил в Телеграм-канале проекта Wargonzo Семен Пегов.

    «В Приднестровье с декабря натовскими инструкторами и кураторами готовились провокации при участии и содействии, конечно же, прокишиневских боевиков, которые выступают против правительства ПМР и ведут активную подрывную деятельность. Сейчас это все дошло до реальных взрывов», – продолжил он.

    «То, о чем мы предостерегали больше четырех месяцев назад, фактически начало сбываться. Приднестровье также хотят втянуть в эскалацию, которая происходит на Юго-Востоке Украины, и фактически пытаются втянуть республику в боевые действия», – отметил журналист.

    «Еще предстоит узнать, использовали ли они беспилотники или зашла какая-то диверсионная группа, имея при себе беспилотники малого радиуса действия с подвесами, как это делают игиловцы. Так что ситуация накаляется не только на Донбасском фронте, но и уже на Приднестровском тоже», – добавил военкор.

    В самом Приднестровье указывают на четкую антироссийскую направленность совершенных терактов.

    «Вопрос даже не в том, что уже произошло. Надо понимать, что будет дальше. Ведь атаке был подвергнут аэродром, который находится в эксплуатации оперативной группировки российских войск. И если исходить из нынешней логики, то удары в основном наносились по тем объектам, которые находятся в эксплуатации и обслуживании российских войск. То есть следующей целью могут оказаться крупные склады боеприпасов в селе Колбасна», – допускает бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.

    «По разным оценкам, стоимость всего, что находится на складах, составляет около 3,5 млрд долларов. И если по этому объекту будет нанесен удар, то последствия будут огромны. Это коснется не только самих сооружений, но и близлежащих населенных пунктов, в том числе и украинских», – рассказал Щерба.

    По данным открытых источников, в настоящее время в арсенале в Колбасне хранится от 19 тыс. до 21 тыс. 500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны объемом в 2500 железнодорожных вагонов. Из них 57% просрочены и не подлежат использованию и транспортировке. Возможная детонация имеющихся боеприпасов может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10 килотонн, которая была сброшена на Хиросиму в августе 1945 года. 

    Щерба также уверен, что за событиями последних двух дней стоят спецслужбы Украины. «Их действия не поддаются логике. Сложно мыслить этими категориями, когда совершаются аморальные и античеловеческие террористические атаки», – пояснил Щерба.

    «Очевидно, что все это делается для того, чтобы посеять панику. Причем речь идет не о российских военных, а о простых приднестровцах, а также украинцах, которые бежали к нам из зон боевых действий. Кроме того, мы видим очередную попытку втянуть Россию в еще один конфликт», – добавил собеседник.

    «Судя по всему, на Западе напрямую заинтересованы в том, чтобы втянуть Приднестровье в украинский конфликт. Если это произойдет, то появится еще одна линия фронта», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «Министр обороны США откровенно заявил, что Штаты намерены максимально ослабить военный потенциал России. А чем больше фронтов, тем больше сил на них придется тратить. В этом заключается логика сковывания сил России, в том числе задействованных в операции на Украине»,

    – пояснил эксперт. «Другое дело, что это очень рискованная игра как для Украины, так и для Молдавии. У Киева, например, нет военного преимущества ни в Херсонской, ни в Николаевской областях. И если Россию раззадорить, то она может выйти к Приднестровью. И тогда это затронет всю Молдавию», – утверждает Ткаченко.

    «Но несмотря на то, что у Приднестровья очень слабое географическое положение, там отлично организована система управления, а также имеются эффективные вооруженные силы, включая наш миротворческий контингент. Поэтому Западу, если они хотят взять под контроль эту территорию, придется начать целую спецоперацию, что приведет к прямому столкновению с Россией. А это не в их интересах», – заключил Ткаченко.

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