Зачем Приднестровье втягивают в украинский конфликт

На территории Приднестровья в течение суток произошло три теракта, за которыми, предположительно, стоят украинские спецслужбы. В республике введен «красный» уровень террористической опасности и отменен военный парад 9 мая. Почему Приднестровье стало объектом атак, к каким последствиям они могут привести и что это значит для России?

Во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». «Обе ретранслировали радио России. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – добавили в МВД республики.

Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Основные заказчики – Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.

При этом вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов. В этих действиях заподозрили спецслужбы Украины.

«В Кремле очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье, поступающие оттуда новости вызывают обеспокоенность», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На этом фоне руководство республики начало принимать меры по повышению безопасности ПМР.

В частности, начинается установка блокпостов на въезде и выезде из городов, вводится досмотр автотранспорта и граждан в дневное время, а ночью – всех въезжающих в населенные пункты. Силовые структуры будут переведены в усиленный режим несения службы. Также принято решение отменить военный парад на 9 Мая. Образовательные учреждения переведены до конца учебного года на дистанционный режим обучения.

Кроме того, Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак. Официально признаны пострадавшими здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

На этом фоне президент Молдавии Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровье, после которого она планирует сделать заявление для прессы.

Позже появились данные об атаке военного аэродрома в Приднестровье. «Атака была совершена с помощью беспилотников, с них сбрасывались мины калибра 60 мм, это натовский образец. Мы неоднократно подобное вооружение встречали в Донбассе на линии соприкосновения, в тех окопах, которые были отвоеваны у неонацистов», – отметил в Телеграм-канале проекта Wargonzo Семен Пегов.

«В Приднестровье с декабря натовскими инструкторами и кураторами готовились провокации при участии и содействии, конечно же, прокишиневских боевиков, которые выступают против правительства ПМР и ведут активную подрывную деятельность. Сейчас это все дошло до реальных взрывов», – продолжил он.

«То, о чем мы предостерегали больше четырех месяцев назад, фактически начало сбываться. Приднестровье также хотят втянуть в эскалацию, которая происходит на Юго-Востоке Украины, и фактически пытаются втянуть республику в боевые действия», – отметил журналист.

«Еще предстоит узнать, использовали ли они беспилотники или зашла какая-то диверсионная группа, имея при себе беспилотники малого радиуса действия с подвесами, как это делают игиловцы. Так что ситуация накаляется не только на Донбасском фронте, но и уже на Приднестровском тоже», – добавил военкор.

В самом Приднестровье указывают на четкую антироссийскую направленность совершенных терактов.

«Вопрос даже не в том, что уже произошло. Надо понимать, что будет дальше. Ведь атаке был подвергнут аэродром, который находится в эксплуатации оперативной группировки российских войск. И если исходить из нынешней логики, то удары в основном наносились по тем объектам, которые находятся в эксплуатации и обслуживании российских войск. То есть следующей целью могут оказаться крупные склады боеприпасов в селе Колбасна», – допускает бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.

«По разным оценкам, стоимость всего, что находится на складах, составляет около 3,5 млрд долларов. И если по этому объекту будет нанесен удар, то последствия будут огромны. Это коснется не только самих сооружений, но и близлежащих населенных пунктов, в том числе и украинских», – рассказал Щерба.

По данным открытых источников, в настоящее время в арсенале в Колбасне хранится от 19 тыс. до 21 тыс. 500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны объемом в 2500 железнодорожных вагонов. Из них 57% просрочены и не подлежат использованию и транспортировке. Возможная детонация имеющихся боеприпасов может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10 килотонн, которая была сброшена на Хиросиму в августе 1945 года.

Щерба также уверен, что за событиями последних двух дней стоят спецслужбы Украины. «Их действия не поддаются логике. Сложно мыслить этими категориями, когда совершаются аморальные и античеловеческие террористические атаки», – пояснил Щерба.

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«Очевидно, что все это делается для того, чтобы посеять панику. Причем речь идет не о российских военных, а о простых приднестровцах, а также украинцах, которые бежали к нам из зон боевых действий. Кроме того, мы видим очередную попытку втянуть Россию в еще один конфликт», – добавил собеседник.

«Судя по всему, на Западе напрямую заинтересованы в том, чтобы втянуть Приднестровье в украинский конфликт. Если это произойдет, то появится еще одна линия фронта», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Министр обороны США откровенно заявил, что Штаты намерены максимально ослабить военный потенциал России. А чем больше фронтов, тем больше сил на них придется тратить. В этом заключается логика сковывания сил России, в том числе задействованных в операции на Украине»,

– пояснил эксперт. «Другое дело, что это очень рискованная игра как для Украины, так и для Молдавии. У Киева, например, нет военного преимущества ни в Херсонской, ни в Николаевской областях. И если Россию раззадорить, то она может выйти к Приднестровью. И тогда это затронет всю Молдавию», – утверждает Ткаченко.

«Но несмотря на то, что у Приднестровья очень слабое географическое положение, там отлично организована система управления, а также имеются эффективные вооруженные силы, включая наш миротворческий контингент. Поэтому Западу, если они хотят взять под контроль эту территорию, придется начать целую спецоперацию, что приведет к прямому столкновению с Россией. А это не в их интересах», – заключил Ткаченко.

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