Эксперт заявил об угрозе складам боеприпасов в Приднестровье

«Все объекты, которые подверглись нападению, находятся в ведении российских войск. И все они находятся в густонаселенных районах. Цель очевидна – посеять панику среди населения Приднестровья и украинских беженцев», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. Ранее в республике прогремели новые взрывы.

«Вопрос даже не в том, что уже произошло. Надо понимать, что будет дальше. Ведь атаке был подвергнут аэродром, который находится в эксплуатации оперативной группировки российских войск. И если исходить из нынешней логики, то удары в основном наносились по тем объектам, которые находятся в эксплуатации и обслуживании российских войск. То есть следующей целью могут оказаться крупные склады боеприпасов в селе Колбасна», – допускает бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.

«По разным оценкам, стоимость всего, что находится на складах, составляет около 3,5 млрд долларов. И если по этому объекту будет нанесен удар, то последствия будут огромны. Это коснется не только самих сооружений, но и близлежащих населенных пунктов, в том числе и украинских», – рассказал Щерба.

По данным открытых источников, в настоящее время в арсенале в Колбасне по различным оценкам хранится от 19 тыс. до 21 тыс. 500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны объемом в 2500 железнодорожных вагонов. Из них 57% просрочены и не подлежат использованию и транспортировке. Возможная детонация имеющихся боеприпасов может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы мощностью 10 килотонн, которая была сброшена на Хиросиму в августе 1945 года.

Щерба также уверен, что за событиями последних двух дней стоят спецслужбы Украины. «Их действия не поддаются логике. Сложно мыслить этими категориями, когда совершаются аморальные и античеловеческие террористические атаки», – пояснил Щерба.

«Очевидно, что все это делается для того, чтобы посеять панику. Причем речь идет не о российских военных, а о простых приднестровцах, а также украинцах, которые бежали к нам из зон боевых действий. Кроме того, мы видим очередную попытку втянуть Россию в еще один конфликт», – заключил собеседник.

Во вторник МВД Приднестровья подтвердило информацию о двух взрывах в приднестровском поселке Маяк. В ведомстве сообщили, что из строя были выведены «две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая – полумегаваттная», передает ТАСС.

«Обе ретранслировали радио России. Никто из сотрудников Приднестровского радиоцентра и местных жителей не пострадал», – добавили в ведомстве. Радиоцентр в поселке Маяк был построен в конце 60-х годов. Гигантская мегаваттная антенна высотой около 100 метров способна передавать короткие волны на любое расстояние. Основные заказчики – Российская телевизионная и радиовещательная сеть и Трансмировое радио.

Помимо этого, атака была совершена и на военный аэродром. Как пишет Telegram-канал WarGonzo, удар был нанесен минами калибра 60 мм, которые являются штатным боеприпасом НАТО. Ранее такие боеприпасы не раз находили на территориях Донбасса, оставленных украинскими силами.

Днем ранее возле здания Министерства государственной безопасности Приднестровья произошли взрывы. Как писали ряд Telegram-каналов, на дороге рядом со зданием нашли два использованных гранатомета.