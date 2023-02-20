Молдавия увидела в Приднестровье шанс вступить в НАТО

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20 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 23:55  |  vz.ru
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Почему Европа не запрещает российский атом

Евросоюз отказался вводить санкции против Росатома Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Польша сильно расстроилась, потому что российский Росатом смог избежать санкций в новом 10-м пакете. Отстояли право работать с Россией Венгрия и Франция. Но даже Германия, отказавшаяся от своих АЭС, здесь оказалась не на стороне жесткой позиции Варшавы. Почему отказаться от российской ядерной энергетики Европе даже сложнее, чем отказаться от угля, нефти и газа? Подробности...
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«Турецкий поток» может стать новой целью террора США

Эксперты не исключают, что после «Северного потока» целью диверсантов станет «Турецкий поток» Виталий Тимкив/РИА Новости
Идущие из России в Турцию газопроводы могут повторить судьбу «Северного потока». Страхи по этому поводу возникли в экспертном сообществе Турции после того, как американский журналист-расследователь Сеймур Херш раскрыл дело о взрывах на дне Балтики, прогремевших полгода назад. Главным подозреваемым в диверсии стали США. Есть у них мотив и технические возможности для атаки на «Турецкий поток»? Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Байден приехал в Киев в погоне за пиаром

Байдену пришлось прокатиться на поезде из Польши в Киев REUTERS/Gleb Garanich
Президент США внезапно посетил Киев. Для Джо Байдена это не первый визит в город на берегах Днепра. Например, в 2014 году он не только активно участвовал в организации Евромайдана, но и проводил совещание, сидя в кресле президента Украины в Верховной раде. Что на этот раз заставило Байдена приехать в Киев и почему его визит вообще стал возможен?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Украина начала войну

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Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Андрей Полонский, писатель, историк
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    Молдавия увидела в Приднестровье шанс вступить в НАТО

    Противники миротворческой миссии России в Приднестровье делают ставку на Украину
    		   20 февраля 2023, 23:00
    Фото: Сергей Карпов/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан обвинил Москву в гибридной войне против Кишинева и по этой причине потребовал «эвакуировать российские войска» из Приднестровья, а также начать подготовку к приему страны в НАТО. На какие силы рассчитывает этот кишиневский политик, ведь у самой Молдавии никакой армии сейчас нет?

    В понедельник в Тирасполе дали отповедь новому правительству Молдавии, призвавшему выдворить российские войска с территории непризнанного Приднестровья и разоружить эту республику.

    «Ситуация весьма тревожная, контекст тоже достаточно сложный. Поэтому мы считаем, что единственный способ, согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции, – это достижение окончательного справедливого всеобъемлющего урегулирования молдово-приднестровского конфликта», – заявил телеканалу «Россия-24» министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

    Один из лидеров молдавской оппозиции, экс-президент Игорь Додон в свою очередь назвал опасными призывы нового премьера к наращиванию военной силы и вступлению в НАТО. «Граждане Молдовы хотят спокойствия, мира и сохранения нейтралитета, они категорически против присоединения к НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье», – заявил Додон. Он также обратил внимание на требования Речана о демилитаризации Приднестровья. «Интересно, как он собирается это сделать? Хочет начать там войну?» – задал Додон риторический вопрос.

    В Москве же Речану вежливо намекнули на необходимость следить за языком. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными» с высказываниями. Отношения двух стран и так весьма напряженные, посетовал Песков, «при этом молдавское руководство делает акцент, наверное, на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию».

    Тем временем глава МИДа соседней Румынии Богдан Ауреску в понедельник предложил коллегам по Евросоюзу ввести против России новый санкционный режим – уже не за Украину, а за Молдавию. «В Кишиневе новое правительство, которое твердо выступает за реформы и европейскую интеграцию, – заявил Ауреску. – В то же время мы видели, как отметила президент Республики Молдова, что был раскрыт российский план по дестабилизации страны».

    Директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие считает, что пока идеи нового премьера звучат нереалистично.

    «Однако Дорин Речан делает ставку на то, что соседняя Украина выиграет в конфликте с Россией.

    Расчет таков: если Украина выиграет, то Москва заодно потеряет и статус посредника в приднестровском конфликте. Кишинев получит поддержку и от стран Запада, и в целом от НАТО. И тогда у Приднестровья не останется никаких других сценариев, кроме того, что описал господин Речан», – пояснил политолог.

    Что касается отказа от нейтралитета и вступления в НАТО, то этот сценарий выглядит сложным, признает Барбарошие. «Молдова может вступить в НАТО, если такое решение будет одобрено на референдуме. Но на референдум должно прийти большинство от общего числа всех избирателей, в том числе и те, кто давно уже не живет в республике, а живет в Канаде, Штатах или в России. И проголосовать за должны не большинство из тех, кто придет, а как раз большинство от общего списочного состава избирателей. Добиться такого результата будет сложно, но такое правило содержится в законе о референдуме. Поменять этот закон также непросто», – отмечает кишиневский эксперт.

    «Будь я на месте премьер-министра, то стал бы больше делать акцент на идее вступления в Евросоюз. После вступления в ЕС расклад в общественном мнении может «переломиться». Общественные процессы сейчас идут очень быстро. За прием в ЕС сейчас, по опросам, выступает около 60% молдаван – это те, кто реально живет в республике, не говоря уж про диаспору. В то же время за вступление в НАТО высказывается примерно 27–30%, – напоминает Барбарошие. – Как видите, разница составляет 30%, это каждый третий избиратель. Видимо, для этой трети молдаван НАТО продолжает ассоциироваться с образом войны».

    Чтобы перетянуть на свою сторону большинство, политикам вроде Санду и Речана потребуется не меньше 5–7 лет, полагает эксперт, «и то – только в случае, если они упорно будут продвигать эти тезисы в общественном мнении».

    Как уже сообщалось, в четверг 16 февраля кандидат на пост молдавского премьер-министра Дорин Речан выступил за «эвакуацию российских войск и демилитаризацию местных жителей», живущих в Приднестровье. После этого жителей этого русскоязычного региона следует экономически и социально интегрировать, добавил Речан. Причина такого требования, по его словам, кроется в том, что против Молдавии начата гибридная война, в ходе которой Москва «пытается захватить демократические процессы, – и нельзя делать вид, что опасности нереальны». Речан выступил с таким заявлением, представляя парламенту свою команду и программу действий. В тот же день депутаты утвердили его на новом посту.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду 11 февраля решила сменить правительство. На пост нового премьера она выдвинула Дорина Речана, своего советника по национальной безопасности и бывшего шефа МВД. Как предположил тогда в интервью газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя, решение Санду приняла внезапно – и повлиял на нее украинский коллега Владимир Зеленский. Именно он поделился с Санду «планом РФ по разрушению демократического порядка» в Молдавии, якобы перехваченным киевскими спецслужбами. И теперь Речан «займется организацией репрессий против оппозиции», предупреждал Цырдя.

    13 февраля Санду, по сути, подтвердила эту версию, заявив об опасности государственного переворота с участием оппозиционеров, включая партию «Шор», которая считается пророссийской. В доказательство своих слов она сослалась на «документ», предоставленный Зеленским. Затем она улетела в Германию, где на Мюнхенской конференции жаловалась, что молдаване пока не хотят отказываться от статуса нейтральной страны, хотя он «не сможет защитить Молдавию», передавал «Интерфакс». Ранее Санду выразила заинтересованность в сотрудничестве с НАТО для перевооружения молдавской армии.

    Стоит напомнить, что пока у молдавского государства никаких полноценных вооруженных сил нет. После поражения в войне с Тирасполем в 1992 году Кишинев отказался от идеи создания собственной армии, на сегодня ее численность составляет лишь пару батальонов.

    Пока Санду жаловалась в Мюнхене на нехватку воинственности среди молдаван, оставшийся в Кишиневе Речан в тот же день призвал начать общественные дебаты о присоединении к Североатлантическому альянсу. В качестве причины он опять-таки назвал гибридную войну.

    «Мы должны повысить свою обороноспособность настолько, чтобы агрессорам было тяжело или очень дорого на нас напасть», – объяснял премьер. По его словам, власти уже «запросили у стран НАТО системы ПВО». «Эту просьбу мы направили всем друзьям, и мы непременно получим их. Но до тех пор надо иметь в виду другие риски – дестабилизацию, общественные беспорядки, атаки на госучреждения, гибридную войну, дезинформацию», – перечислил Речан.

    Речан сообщил, что начал подготовку к разрыву некоторых соглашений, подписанных в рамках СНГ. По его мнению, Молдавия «не должна сильно держаться» за Содружество. «В чем отличие ЕС от СНГ? Там, если подписал соглашение, то оно соблюдается, у нас много случаев, когда соглашения СНГ не соблюдаются», – цитировал его ТАСС.

    Подхватив идею премьера, вице-спикер парламента, зампред правящей Партии действия и солидарности Михай Попшой тоже призвал к дискуссии вокруг идеи вступления в НАТО, – «так, чтобы граждане поняли, что нейтралитет, на самом деле, кажется чем-то абстрактным, и в конце концов, так оно и есть. История не раз показывала нам, что это не останавливало агрессоров».

    Однако, как показали практически все опросы, более 55% молдаван категорически против вступления в НАТО и только 27% высказали свою поддержку этой идее. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы сближения с альянсом.

    В Тирасполе подозревают, что команда Речана действует по сценарию, написанному отнюдь не в Молдове, и даже не в Бухаресте, а гораздо западнее. «Дорин Речан – человек не самого высокого интеллекта. Это очевидно. Далеко не стратег, в лучшем случае – тактик. Что касается тезисов из программы Речана, то, скорее всего, он не сам их придумал. Ему их подсказывают», – полагает бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба.

    «Что касается сценария, то его смысл, вероятно, таков: под шумок общего «наезда» на Россию со стороны Запада применить здесь какой-то силовой или полусиловой сценарий. Как именно он будет разыгрываться, какими провокациями будет сопровождаться, пока трудно угадать. Но ясно, что здесь, в Приднестровье, на фоне гибридной войны открывается новый театр противоборства Запада и Востока», – заявил газете ВЗГЛЯД Щерба.

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    Обсуждение:  14 комментариев
    Бывший спикер парламента не исключает, что противоборство не ограничится устной полемикой или очередной блокадой, а перейдет в вооруженную фазу – подобную той, что была в 1992 году. «Хотя хочется верить, что до этого все же не дойдет. Хочется верить, что там, на Западе, где пишется сценарий, здравого смысла хватит, чтобы опять не поссорить людей, живущих по разные стороны реки Днестр, чтобы здесь опять не зазвучали автоматные очереди. Но, повторяю, исключать этого не могу. Власти предержащие в Кишиневе, топ-чиновники похоже всерьез воспринимают себя как борцов с «российской угрозой» и готовы на многое», – подытожил Щерба.

    Тем временем, несмотря на угрозы властей, уличная активность оппозиции пока не спадает. Упомянутая Санду партия «Шор» в воскресенье и не думала прятаться от возможных репрессий. Наоборот, ее лидеры организовали массовое шествие в центре Кишинева с требованием компенсации населению расходов за газ, электроэнергию и отопление. Манифестанты несли плакаты «Больше не можем оплачивать счета», «Мы – народ». Они также требовали от кабинета министров наладить отношения с Москвой и добиться в итоге снижения цен на энергоносители.

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