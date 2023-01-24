Украина укрепила желание молдаван остерегаться НАТО

Президент Молдавии Майя Санду в интервью журналистам предположила, что ее маленькая республика примкнет к одному «большому военному альянсу». Население страны, глядя на соседнюю Украину, такой выбор не поддерживает. Но у властей есть способ без референдума отменить прописанный в конституции нейтральный статус государства. Получится ли после этого у Молдавии вступить в НАТО и что ей может помешать?

В понедельник крупнейшая в оппозиции Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) осудила призыв президента страны Майи Санду отказаться от нейтрального статуса страны ради вхождения в НАТО. «Никто не давал Майе Санду мандата на подобное высказывание. Нейтралитет – основополагающая ценность нашего общества и предмет общенационального консенсуса», – говорится в заявлении ПСРМ.

Партия напомнила, что неприязнь большинства молдаван к НАТО демонстрируют все опросы общественного мнения, обвинив главу республики в расколе общества.

Более грубо выступила другая оппозиционная партия – «Шор». «По всей видимости, западным кураторам Майи мало страданий украинцев. Им нужно, чтобы полыхнуло и в Молдове. Вот и ведут наших недоделанных правителей по самому трагическому сценарию. Как будто непонятно, как будут реагировать на заявления об отказе от нейтралитета и вступлении в НАТО наши традиционные партнеры на Востоке», – заявил лидер одноименной партии Илан Шор.

В свою очередь бывший министр обороны Молдавии Валерий Плешка пояснил Санду: для отказа от нейтралитета понадобятся поправки в Конституцию, а для этого – согласие не просто большинства молдаван, а согласие большинства от всего списочного состава граждан. «Я считаю, что по объективным причинам достичь такого результата невозможно», – цитирует Плешку издание «Еньюс».

Но затем экс-министр как бы дал властям подсказку – не устраивать столь хлопотное и ненадежное дело, как плебисцит, а подготовить новую конституцию, в текст которой не слишком заметно вписать отказ от нейтралитета. «Если мы в какой-то момент придем к выводу как нация, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти посредством демократического процесса», – пояснил он.

В понедельник Минобороны Молдавии предупредило жителей страны о плановых учениях со стрельбами на всех полигонах страны в период до 4 февраля. «Тактические учения с применением боевой техники пройдут на полигонах всех воинских гарнизонов с целью оценки возможностей и практических навыков военнослужащих срочной службы и контрактников», – сообщило ведомство. Молдаван попросили не беспокоиться в связи с передвижением бронетехники по дорогам, а также воздержаться от публикаций в соцсетях снимков военных и от распространения дезинформации.

На эту тему

Кстати, в первой половине января армия Молдавии получила первую партию из обещанных Берлином 19 бронетранспортеров «Пиранья». «Как надежный и тесный партнер Германия и впредь будет твердо поддерживать Молдавию в деле модернизации и укрепления ее военных способностей», – цитировал Ламбрехт ТАСС . В октябре она нанесла визит в Кишинев, по итогам которого сообщила об активизации военного сотрудничества двух стран.

«Последние заявления Санду и наших силовых структур вписываются в определенный концепт, который, «как ни странно», совпадает с нарративами англо-американских дипломатов, – говорит газете ВЗГЛЯД депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя. – В этом же контексте – учения со стрельбами. Но вообще-то стоит отметить, что наши военные за последний год проводили маневры практически в режиме нон-стоп, армейская бронетехника ездит по дорогам постоянно. Спецназ МВД тоже часто проводил учения, причем как раз в протестных регионах – Комрат в Гагаузии, Кишинев и город Оргеев, которым управляет партия «Шор». Неслучайно и то, что сразу после выступления Санду практически все издания и телеканалы Молдавии начали продвигать идею о том, что статус нейтралитета угрожает существованию нашей республики».

Цырдя, по его словам, опасается теперь повторения украинского сценария. «Украина в 2019 году отказалась от внеблокового статуса и прописала в Конституции идею вступления в НАТО. Сразу после этого президент Зеленский потребовал от военного блока назвать ему конкретные сроки приема Украины в эту организацию. Потом случился фактический разрыв Минских соглашений. Потом Россия и США несколько месяцев вели переговоры об отводе натовской инфраструктуры из Грузии и Украины. И вот мы видим конфликт на Украине. А теперь Санду, наоборот, сама приглашает натовскую военную инфраструктуру в нашу республику. Тем самым будет создана угроза для России и других стран, которая будет исходить из нашей республики. Чем это может закончиться?» – риторически спрашивает депутат.

Молдавский политолог, глава общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев тоже полагает, что Санду и ее окружение решили идти «по киевскому сценарию».

«Дело в том, что нынешняя власть бездарна, она неспособна добиться успехов в социально-экономической сфере. Поэтому ей остается лишь закручивать гайки внутри страны и давать одновременно громкие обещания за границей, вроде этого выступления Санду, чтобы на Западе аплодировали. Но это все не помогает, рейтинги Санду катятся вниз», – пояснил Тулянцев.

По его словам, власти прекрасно понимают, что идея вступления в НАТО непопулярна, поэтому от них можно ожидать попыток оформить такое вступление безо всякого референдума.

«Да, с одной стороны, должно быть всенародное голосование, потому что нейтральный статус записан в Конституции. Но власть может протолкнуть такое решение через депутатов парламента, если наберет там конституционное большинство. А если и эта попытка провалится, то у власти в кармане есть еще один козырь – Конституционный суд. С его помощью можно трактовать положения Основного закона так, как вам удобно. В свое время Конституционный суд во время правления Влада Плахотнюка, по сути, «изнасиловал» Конституцию: подменив собой парламент, он решил провести президентские выборы», – напоминает Тулянцев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в минувшие выходные президент Молдавии Майя Санду впервые допустила вступление своей страны в НАТО. «Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя. Сможем ли мы сделать это сами, должны ли мы стать частью большего альянса. И если мы как государство придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс», – сказала она газете «Политико», отвечая на вопрос о возможном вступлении в НАТО. В интервью Санду также заявила о важности укрепления военного потенциала Молдавии на фоне событий на Украине.

Предшественник Санду на посту главы государства, неформальный лидер социалистов Игорь Додон резко осудил ее попытки втянуть страну в НАТО.

«Очередное опасное заявление президента последовало во время визита Санду в Давос, где она в том числе встретилась с сыном миллиардера Сороса,

приведшего ее к власти. Очевидно, что Санду внедряет в Молдове его сценарий, и вступление в НАТО – один из его пунктов», – цитирует Додона «Коммерсант». Кстати, проведенный в ноябре опрос авторитетного Института общественных политик показал: если вопрос членства в НАТО вынести на референдум, то большинство – 54,5% – проголосуют против. Поддержать идею готовы меньше четверти – 22,4%.

Тем не менее Санду уже не раз выражала заинтересованность в поддержке со стороны НАТО модернизации молдавской армии. Эту позицию поддерживают и другие прозападные политики республики, которые утверждают, что нейтралитет был «навязан» Кишиневу в начале 1990-х, после приднестровского конфликта, и с тех пор устарел.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не согласен с подобными выводами. «Тогда уж можно сказать, что и Украину в начале 1990-х «заставили». На самом деле это была общая тенденция постсоветского пространства. Многие из новых государств объявили о нейтралитете, поскольку не хотели быть вовлечены в какой-нибудь новый военно-политический альянс, который бы контролировался Москвой. О приеме в НАТО тогда вообще почти никто не думал. Даже в Центральной Европе тогда еще не было единства по поводу вступления в блок. Так что это несколько притянутая за уши логика, этот подход как бы опрокидывает современную логику в прошлое», – посетовал Кортунов.

Что касается самой идеи, высказанной Санду, то эксперты напоминают о примере Швеции и Финляндии, вступление которых в НАТО оказалось отнюдь не простым.

«Возникнет сразу много возражений, в том числе и вспомнят про конфликт в Приднестровье, до сих пор не решенный. Ряд старых членов НАТО по традиции будут говорить, что такой новый союзник станет бременем для альянса, поскольку у Молдавии нет своего военного потенциала. Кроме того, это пока политически нестабильная страна. Так что процесс будет долгим и еще неизвестно, закончится ли он вообще вступлением. Но в любом случае это вопрос отдаленного будущего», – убежден Кортунов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД