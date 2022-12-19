Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

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19 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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Как Россия обезопасит себя от долговой кабалы

Сохранить финансовую независимость – главная задача России Егор Алеев/ТАСС
Россия не собирается идти в долговую кабалу от внешних кредитов, заявил президент Владимир Путин. России нужна финансовая независимость, и у нее есть ресурсы для того, чтобы обеспечить эту независимость. О каких ресурсах идет речь? Чем Россия может заместить западные источники финансирования? Подробности...
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Российские дети вместе творят свое будущее

Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них – добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как деньги превратились в главную угрозу для человечества

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Деньги – очень неплохое изобретение человечества. Но они со временем приобрели уродливую логику. Деньги не могут просто быть. Они должны всегда преумножать себя, всегда расти. Подробности...

«Запрещено» – любимое немецкое слово

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Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
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Российский ВПК может стать новым локомотивом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Военные заказы становятся тем рычагом, который позволит переключить экономику из компрадорского режима в режим самодостаточного национального производства. Подробности...
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У Сербии назрела своя СВО

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

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    		   19 декабря 2022, 21:55
    Фото: socialistii.md
    Текст: Дарья Волкова,
    Олеся Отрокова

    Глава молдавской спецслужбы оконфузился – его заявление о якобы готовящемся вторжении России в республику пришлось опровергать старшим партнерам из Бухареста. Но отдельно взятый прокол явно не скажется на общем курсе нынешних властей Молдавии – максимально дистанцироваться от Москвы и винить во всех бедах «агентов влияния России».

    Глава молдавской спецслужбы СИБ (Служба информации и безопасности) Александр Мустяцэ заявил в понедельник, что Россия якобы планирует вторгнуться на территорию республики. «Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе-феврале или позже – в марте-апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше», – цитирует РИА Новости выступление Мустяцэ в эфире канала TVR Moldova.

    Из заявлений главы СИБ следует, что речь идет о вступлении ВС России на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Целью действий, которые якобы планирует Москва, может служить использование боеприпасов, хранящихся на одном из крупнейших в Европе артиллерийских складов в контролируемом ПМР селе Колбасна.

    Здесь хранится от 19 до 22 тыс. тонн снарядов, авиабомб, мин и патронов, свезенных сюда после вывода советских войск из стран бывшей Организации Варшавского договора. По утверждению Мустяцэ, «риск вторжения» с целью установления контроля над этим арсеналом якобы высок. Но неизвестно, ограничатся ли действия российских войск только территорией Приднестровья, объявил руководитель Службы информации и безопасности Молдавии.

    В столице ПМР Тирасполе и в оппозиционных кругах в Кишиневе отмечают – с началом спецоперации российских войск на соседней Украине прозападная власть Молдавии всё более активно разыгрывает карту «российской угрозы», чтобы удержать и укрепить позиции в условиях усиливающегося экономического кризиса. Тот же глава СИБ Мустяцэ не далее как в прошлую среду обвинил Россию в ведении информационной войны и использовании агентов влияния в Молдавии.   

    «Президент Майя Санду, ее правительство и силовые структуры хотели бы отвлечь внимание населения от внутренних проблем и одновременно продемонстрировать верность избранному ими западному вектору развития»,

    – прокомментировал газете ВЗГЛЯД бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба.

    Впрочем, похоже, что в последнем случае – с заявлениями о готовящемся «вторжении» – руководитель молдавской разведслужбы несколько перестарался. Глава МИД главного евро-партнера кишиневской власти – Румынии Богдан Адреску заявил, что не увидел каких-либо угроз «нападения» России на Молдавию, и тем самым опроверг утверждения Александра Мустяцэ, передает агентство «Спутник».

    Этот конфуз вряд ли повлияет на линию поведения кишиневской власти – демонстрации верности ориентации на ЕС, и антироссийские выпады. Верностью проевропейскому курсу явно было продиктовано недавнее заявление главы молдавского парламента Игоря Гросу: партия президента Санду «Действие и солидарность» (ПДС) намерена добиваться переименования государственного языка из молдавского в румынский. «Все нынешнее руководство республики имеет гражданство Румынии», – заметил по этому поводу Щерба. Санду и ее окружение видят свое будущее только в присоединении к ЕС – а для этого в нынешних условиях нужно строго следовать жестко антироссийскому курсу, добавил собеседник.

    Что, пожалуй, более важно в нынешней ситуации – Кишинев объявил о своей независимости от прямых поставок российского газа, который отныне будет перенаправляться в непризнанную ПМР. «Впервые в истории нашей страны правый берег (то есть собственно Молдавия без Приднестровья – прим. ВЗГЛЯД) не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали, что будем делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать», – написал в Telegram-канале министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

    Это было сказано после того, как «Молдовагаз» объявил о возвращении всех долгов «Газпрому». Спыну заверил, что тарифы на газ для простых молдаван не изменятся, передает «Коммерсант». На деле же демонстрация отдаления от Москвы станет ощутимой для жителей республики. После решения правительства, стоимость поставляемого из ЕС газа для молдавских потребителей вырастет в декабре с 785 долларов до 1108 долларов за 1 тыс. кубометров, отмечает ТАСС.

    «Антироссийская направленность политики руководства страны привела только к страданиям молдавских граждан: поднялись цены на газ, электричество, бензин – и в целом на все услуги и товары. Инфляция в стране переросла за 30%, что привело к падению доходов населения. Я бы назвал это катастрофой», – отмечает молдавский политолог, глава общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

    Возмущение граждан, которое на протяжении последних месяцев выливалось в многочисленные и многолюдные акции протеста, по всей видимости, будет списываться на «агентов влияния» и в целом – на российское влияние, необходимость борьбы с которым провозгласил глава СИБ Мустяцэ.

    Показательно, что серия заявлений руководителя спецслужбы совпали с очередным закручиванием гаек в медийной сфере. В минувшую пятницу в Молдавии приостановили трансляцию шести русскоязычных телеканалов – «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». Нетрудно заметить, что три из них – филиалы российских каналов – «Первого», РТР и НТВ. Решение о приостановке трансляции приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства.

    В понедельник глава Совета по аудиовизуальной информации Молдавии Лилиана Вицу прямо связала санкции против телеканалов с происходящим на Украине. До начала СВО «эти шесть телеканалов активно ретранслировали российские программы, которые представляли информационную атаку на Украину», – цитировал ТАСС заявление Вицу. Даже то, что еще в первые дни спецоперации каналы отказались ретранслировать информационные программы из России, не повлияло на мнение кишиневских чиновников. Русскоязычные каналы, по словам Вицу, «перешли к тактике манипулирования игнорированием» – то есть, по сути, не транслировали точку зрения Киева и Запада, поэтому их трансляция и была остановлена.

    «Боюсь, что в Молдавии наступает время, когда мы сможем выбирать между телеканалами, которые транслируют позицию властей, переформулированную разными словами», – сетует Тулянцев. «Прекращение по надуманным предлогам работы нескольких телеканалов, какую бы точку зрения они не транслировали, но которые смотрит достаточно большая часть населения – это далеко не европейские стандарты, которые так громогласно нам обещала правящая партия перед выборами 2021 года, – продолжает кишиневский эксперт. – На сегодня в Молдавии правит по сути диктатура, поддерживающая олигархов. Это не просто антиевропейские методы, но и антинародные».

    В последние дни молдавская оппозиция, которую нельзя назвать ни однозначно пророссийской, ни жестко антизападной, усилила критику Санду. Бывший глава республики Игорь Додон в воскресенье обвинил действующего президента в разрушении государства. Санду не способна эффективно управлять страной, а более того, намеренно разрушает экономику, социальную сплоченность, межнациональное равновесие, веру людей в завтрашний день, демократию, справедливость, оппозицию и СМИ, – перечислил Додон обвинения в своем Telegram-канале. Санду и ее партия ПДС обязательно ответят за свои действия, прогнозирует экс-президент. Ранее Додон заявил, что намерен участвовать в акциях протеста оппозиционной Партии социалистов.

    В тот же день оппозиционный политик и предприниматель Илан Шор, чья партия проявляла наибольшую активность в организации антивластных митингов, обвинил Санду в атаке на свободу слова. Как сообщает РИА Новости, поводом стало упомянутое выше закрытие оппозиционных и русскоязычных телеканалов.

    Экс-спикер парламента ПМР Щерба полагает, что Санду не опасается обвинений в недемократичности, исходящих от оппозиции – так как делает ставку, во-первых, на поддержку со стороны Запада, и, во-вторых, на силовой ресурс. «Недавно стало известно о повышении расходов на содержание армии Молдавии и на довольствие военным», – напомнил собеседник.

    Действительно, в понедельник Анатолий Носатый, глава Минобороны Молдавии сообщил, что власти планируют увеличить на 50% расходы на оборону в будущем году. «Бюджет министерства обороны составит в будущем году 1,697 млрд леев (около 87 млн долларов), что на 50% больше, чем в этом», – приводит ТАСС его цитату.

    Он пообещал увеличить на 10–20% зарплаты военнослужащим, сделать более привлекательной службу по контракту и провести реформы.

    Ранее Санду заявила о том, что США, ЕС и НАТО увеличили помощь для укрепления обороноспособности республики. По ее словам, на цели вооружения Молдавии по стандартам НАТО будет отдельно выделено 40 млн евро. «Это звенья одной цепи – как результат многочисленных визитов западных эмиссаров – представителей Румынии, ЕС, США. Напомню и о визитах Санду в столицы западных держав, где ее сажали за один стол с мировыми лидерами – что для нее крайне важно», – отметил Щерба.

    Как отметил бывший глава парламента ПМР, на левом берегу Днестра с тревогой следят за нарастающей политической и социально-экономической нестабильностью в Молдавии. «Мы понимаем, что та турбулентность, в которую затягивает Молдову, захватит и нас. Глобальное противостояние, в которое готов включиться Кишинев, не может не затронуть территорию нашей маленькой республики», – опасается Щерба.

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