Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике.

Санду в интервью СNN заявила, что республика борется с «гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии». Она добавила, что «пропаганда – это часть гибридной войны, трансформация энергоресурсов в оружие – это часть гибридной войны», передает РИА «Новости».

Президент Молдавии добавила, что коррупционные группы в республике вместе с пророссийскими политическими силами якобы при поддержке России организовали протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Ранее в оппозиционной партии «Шор» сообщили, что более 50 тыс. человек участвовали в антиправительственном протесте перед зданием генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинева.

Напомним, в начале октября в Кишиневе уже проходил многотысячный митинг против президента Майи Санду.

Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.