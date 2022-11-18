Более 50 тыс. человек приняли участие в протесте в Кишиневе

Организаторы антиправительственного протеста в Кишиневе сообщили о 50 тыс. участниках

Более 50 тыс. человек участвуют в антиправительственном протесте перед зданием генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинева, сообщили в оппозиционной партии «Шор».

Люди выступают за отставку президента Майи Санду, митинг проходит перед генеральной прокуратурой, потому что это учреждение используется в качестве политической палки против оппозиции, сообщили в партии, передает РИА «Новости».

Партия решила изменить тактику и будет пикетировать здание генпрокуратуры, призывая временно исполняющего руководителя ведомства Иона Мунтяну подать в отставку. Ранее он поддержал решение запретить партию «Шор».

Участник стартовали в разных районах города и сошлись перед генпрокуратурой, заблокировав движение транспорта на главной улице Кишинева.

Организаторы обвиняют власти в преследовании политических оппонентов и расправе с ними под видом «борьбы со шпионами».

По словам лидера партии «Шор» Илана Шора, Генпрокуратура и Конституционный суд Молдавии захвачены Майей Санду, эти органы надо выбить из-под ее подчинения и установить досрочные выборы.

Напомним, с сентября сторонники партии «Шор» проводят акции протеста в связи с инфляцией и ростом цен на газ.