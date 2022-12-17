|
|
В Молдавии решили переименовать госязык в конституции в румынский
Спикер парламента Молдавии заявил о поиске возможности переименовании госязыка в конституции в румынский
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в конституции страны к весне следующего года, заявил в эфире общественного телеканала «Молдова-1» Игорь Гросу.
По словам Гросу, румынский язык заменит молдавский язык в законодательстве, в Конституции уже к весне 2023 года, до конца года сделать это не получится. «Такое событие должно происходить в историческом значимом контексте», – приводит слова молдавского спикера РИА «Новости».
Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский, но в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык.
По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны. Ранее парламенту не удалось внести поправку в конституции, в которой значится, что государственным языком является молдавский.
Споры о названии государственного языка ведутся в Молдавии уже больше 30 лет. Прозападные политики, выступающие за вхождение Молдавии в состав Румынии, считают молдавский язык наследием советского периода, такого же мнения придерживается президент Майя Санду и члены правящей партии «Действие и солидарность».
Ранее в Молдавии призвали перевести русские школы на румынский язык.
Названо имя отправителя посылки со взрывчаткой главе «Русского дома»
Названо имя отправителя посылки со взрывчаткой главе «Русского дома» в ЦАР
Посылку со взрывчаткой руководителю культурного центра «Русский дом» Дмитрию Сытому в Центральноафриканской Республике (ЦАР) отправили из города Ломе, столицы государства Того в Западной Африке.
Отправление якобы сделал некий Алекс Севильяно Мингуэса, передает РИА «Новости» со ссылкой на фотографию посылки.
Ранее глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ заявил, что до покушения Сытый уже получал посылку, в которой были угрозы.
Российское посольство в ЦАР сообщало, что главу центра Сытого госпитализировали в больницу в Банги после покушения. Он находится в тяжелом состоянии. В правительстве страны назвали атаку терактом.
Путин заслушал предложения командующих о ходе спецоперации
Президент России Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения военачальников по ходу военной операции
|
|
Президент России Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
На командный пункт Объединенной группировки войск Путин прибыл в штатском, в черном костюме с галстуком. Глава государства предложил заслушать командующих на каждом операционном направлении, призвав высказать предложения по поводу ближайших и среднесрочных действий ВС России, задействованных в специальной военной операции, передает ТАСС.
В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, а среди докладчиков был командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин. Верховный главнокомандующий ВС РФ заслушал выступления, в том числе о ситуации за последние сутки, и ознакомился с подготовленными документами.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел в штабе всю пятницу. По его словам, глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, передает РИА «Новости».
В прошлую среду президент России назвал значимые результаты спецоперации на Украине.
Певица Монеточка посоветовала своим критикам сходить на концерт Кобзона
|
|
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона, сообщили СМИ.
С таким заявлением к своим зрителям артистка обратилась после ее выступления в столице Финляндии Хельсинки. Некоторые зрители, посетившие выступление, выразили недовольство в Сети, заявив, что Монеточка не обладает профессиональными вокальными данными. В ответ артистка призвала критикующих не ходить на ее концерты, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Комсомольскую правду».
«Ну вот. Я посмотрела сторис и узнала, что я не очень хорошо спела сегодня на концерте. Но я считаю, ребят, если вы – ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или… Кобзона», – заявила певица.
Ранее судебные приставы объявили певицу Монеточку в розыск из-за долга в 500 тыс. рублей исполнителю Стасу Костюшкину, доказавшему плагиат песни «Мама, я не зигую».
CNN: FIFA отказала Зеленскому в выступлении перед финалом ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) отказалась показывать перед началом финального матча Чемпионата мира в Катаре видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свой источник.
Просьба о демонстрации обращения Зеленского поступила из офиса президента Украины. По данным источника СМИ, отказ там восприняли с удивлением, передает телеканал «Звезда».
В офисе Зеленского заявили, что думали, что FIFA «хотела бы использовать свои площадки для благой цели».
Финальный матч ЧМ-2022 пройдет 18 декабря в 18.00 мск, сыграют сборные Аргентины и Франции.
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
Ранее сообщалось, что во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Ирана и США болельщика на трибуне попросили убрать флаг Украины, который тот развернул.
Специалисты оценили вероятность разрушения московского аквариума из книги Гиннесса
|
|
Цилиндрические аквариумы в Москве и Берлине хоть и сделаны родственными компаниями, но имеют разную конструкцию. Поэтому не стоит ожидать разрушения аквариума в российской столице, сказали газете ВЗГЛЯД аквариумисты. По данным СМИ, расположенный в ТРЦ «Авиапарк» аквариум построила дочерняя фирма той компании, что возвела лопнувший в пятницу берлинский аквариум.
«Риск разрушения есть везде и всегда, тем более что наш – это самый высокий цилиндрический аквариум в мире, он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Причина того, что разрушился берлинский аквариум, на мой взгляд, скорее всего, в ошибке проектирования. Видимо, где-то недосчитали прочность стекла, в результате чего аквариум лопнул. Возможно, проблема была в конструкции под ним – бетон мог дать деформацию, скосить аквариум и привести к аварии», – говорит автор YouTube-канала «Русский аквариум» Андрей Ревков.
С аквариумом в московском «Авиапарке» немного другая ситуация, продолжает собеседник. Сам сосуд собран по частям, а кольца, которые можно видеть снаружи, держат всю конструкцию. Разрушить его гораздо сложнее, нежели аквариум из цельного стекла, каким был берлинский.
«Эти аквариумы сделаны из акрилового стекла, которое достаточно толстое. Если брать наш аквариум, то внизу где-то 20 сантиметров толщиной кольцо, а вверху – пять. Полагаю, что в Берлине стекло еще толще было. Первый признак разрушения таких конструкций – деформация стекла, можно даже увидеть искажение в таком месте. Также в основании, в бетоне, могут появиться какие-то трещины, которые впоследствии приведут к разрушению. Это основные признаки», – объяснил эксперт.
В свою очередь основатель проекта «Green art» Виталий Шорохов считатет, что при проектировании таких аквариумных систем всегда учитывается запас прочности и разрушение берлинского аквариума вызвало механическое воздействие на него. «Я уверен, что инцидент в Берлине произошел не из-за нарушения технологического процесса при производстве аквариума, а из-за каких-то внешних факторов – удар или деформация. Не думаю, что этот случай ставит под угрозу все объекты подобной конструкции», – полагает специалист.
По его словам, чаще всего аквариумы разрушаются в результате неправильной эксплуатации. Например, категорически запрещается перемещать наполненный водой аквариум. Неровная поверхность основания также может быть причиной разрушения. Качество склейки, конечно, тоже имеет значение.
«Первые признаки начавшеготя разрушения – протечки. Течь можно заметить по потекам с внешней стороны аквариума. Если обнаружена протечка, аквариум нужно срочно сливать и готовить к ремонту или замене. Если причиной потери герметичности послужило слишком тонкое стекло, то от первых признаков разрушения (потрескивания) до непосредственно самого разрушения проходит буквально несколько секунд и предотвратить его невозможно», – объясняет Шорохов.
Ранее в центре Берлина в отеле Dom Aquaree разбился 16-метровый аквариум. Сообщается, что он полностью разрушен, вода «бесконтрольно» хлынула наружу. По предварительной оценке, все больше данных указывает на техническую неисправность.
Аквариум в ТРЦ «Авиапарк» в 2016 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Его высота более 20 метров, диаметр – 6 метров, объем воды – 370 кубометров. В аквариуме обитают более 800 рыб.
Нобелевского лауреата обвинили в сексуальных домогательствах
Бывшие студентки обвинили нобелевского лауреата по экономике Дибвига в сексуальных домогательствах
|
|
Нобелевского лауреата по экономике Филипа Дибвига обвинили в сексуальных домогательствах, на него пожаловались бывшие студентки, сообщает агентство Bloomberg.
Студентки пожаловались на кокетливые сообщения со стороны Дибвига, а также нежелательные поцелуи и прикосновения, при этом обвинения касаются событий, которые произошли десять лет назад и в этом году, пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
Так, одна из студенток Карен Сян училась в университетской бизнес-школе Olin в 2012 году, где работал Дибвиг. Она заявила, что ученый в 2011 году насильно посадил ее к себе на колени для фото, после чего присылал ей электронные письма, в которых называл «сахарной девочкой».
Адвокат Дибвига считает, что обвинения, выдвинутые против нобелевского лауреата, могут быть мотивированы профессиональной ревностью.
Напомним, американские ученые Филип Дибвиг и Дуглас Даймонд получили премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля в этом году в области экономики. Отмечалось, что теории Даймонда и Дибвига доказали уязвимость банков перед слухами об их скором крахе: происходит массовое изъятие денег, и финансово-кредитное учреждение банкротится.
Бастрыкин заявил о росте преступлений мигрантов в Москве, Подмосковье и Петербурге
|
|
В Москве, Московской области и в Петербурге наблюдается рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин на заседании межведомственной комиссии Совбеза России заявил, что на фоне увеличения общего числа прибывающих в страну иностранцев регистрируется рост количества совершенных ими преступлений, сообщается на сайте ведомства. Особенно рост заметен в Москве, Подмосковье и Петербурге.
Глава СКР предложил главам указанных субъектов обратить внимание на эту проблему и проанализировать ситуацию для введения дополнительных профилактических мер.
Бастрыкин указал, что СК создало и внедрило систему ведомственной статистической отчетности о рассмотрении сообщений и расследовании преступлений, совершенных мигрантами. Эта система позволяет дать доступ к оперативной информации.
Также руководитель ведомства добавил, что прибывшие в страну иностранцы, получившие российское гражданство, наряду с правами получают и обязанности наравне со всеми россиянами. На это должно быть обращено особое внимание в условиях проведения специальной военной операции, указал он.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена в cубботу, 17 декабря, по всей украинской территории.
Такие данные опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения. В красной зоне на карте оказалась вся территория Украины.
Накануне воздушная тревога также звучала по всей территории Украины.
Число жертв обстрела Лантратовки из HIMARS возросло до 11 человек
Представительство ЛНР в СЦКК: В результате обстрела Лантратовки из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей
|
|
В результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике из американской РСЗО HIMARS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что в результате обстрела села Лантратовка в Луганской народной республике вооруженными формированиями Украины из американской РСЗО M142 HIMARS ракетами типа M31 GMLRS погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения, разрушена Лантратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почтовой связи.
В свою очередь министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что пострадавшим при обстреле Лантратовки в кратчайшие сроки была оказана медицинская помощь, их эвакуировали в Белгородскую область, передает ТАСС.
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщал, что в результате удара украинских военных по поселку Лантратовка в Луганской народной республике погибли восемь человек, около 30 получили ранения.
В Крыму позицию США по полуострову назвали «объявлением войны»
Постпред Крыма Мурадов назвал позицию США относительно полуострова «объявлением войны»
Заявление США по крымскому полуострову является «объявлением войны», которую американцы поручают вести чужими «кровавыми нацистскими руками», заявил постпред Крыма при президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.
По его словам, без прямого напоминания Вашингтону о российской «дубине» ядерного сдерживания, которая поднимается «над тупой головой вашингтонских безумцев», дело не обойдется, передает РИА «Новости»
Также Мурадов добавил, что в Штатах стоит помнить призыв знатока России Бисмарка не трогать русских.
«Посягательство на российский Крым для нас, крымчан, равносильно призыву бомбить Вашингтон», – резюмировал постпред.
Ранее стало известно, что полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории.
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, говорится в заявлении ЕС.
В частности, запрет на экспорт затрагивает беспилотники и авиационные двигатели и детали, передает ТАСС.
Также решением ЕС заморожены активы двух российских банков и заблокированы транзакции Всероссийского банка регионального развития. Запрещаются инвестиции в горнодобывающий и энергосектор России, а также на консалтинговые услуги для российского бизнеса.
Между тем ЕС одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в российской торговле зерном и удобрениями.
Кроме того, гражданам ЕС запрещается занимать любые должности в органах управления всех российских государственных или контролируемых государством юридических лицах, организациях или органах на территории страны.
Санкции вступят в силу после опубликования в «Официальном журнале ЕС», это произойдет в ближайшее время.
В девятый пакет санкций ЕС против России попали Лепс и Гоблин
Под персональные санкции ЕС попали почти 200 физлиц и организаций
|
|
Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Пакет включает блок новых экономических ограничений, а также персональные санкции в отношении почти 200 физлиц и организаций. Среди них – телеведущий Борис Корчевников, Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков и семь российских губернаторов.
Попавшим в списки заморозят активы на европейской территории, физлицам также запретят поездки в Евросоюз. В санкционном списке – российские чиновники, депутаты, судьи, представители силовых структур, медиаперсоны. Санкции расширены в отношении трех российских банков, включая Всероссийкий банк развития регионов, телеканалов: НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал, передает РИА «Новости».
Экономические санкции предусматривают расширение экспортных ограничений технологий, запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ, запрет на поставки в Россию двигателей и запчастей для беспилотников, запрет на экспорт в РФ игрушечных дронов, сложных генераторов, портативных компьютеров, компьютерных компонентов, печатных микросхем, систем радионавигации, оборудования радиоуправления, камер и объективов.
Также предусмотрен запрет на предоставление россиянам и российским компаниям рекламных услуг, исследований рынка и опросов общественного мнения.
Гражданам ЕС также теперь полностью запретили занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях РФ.
Отмечается, что под персональные санкции попали телеведущий Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, дочери Рамзана Кадырова – Айшат и Карина, представители организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса и семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей.
Санкции также распространяются на пять политических партий, в том числе «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию».
Ограничения также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, директора Росгвардии Виктора Золотова, главу Минкультуры Ольгу Любимову, министра просвещения Сергея Кравцова, главу министерства науки и образования Валерия Фалькова, министра труда Антона Котякова, главу МЧС Александр Куренкова, министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил в рамках девятого пакета санкций запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МИД раскрыл, как санкции ЕС увеличивают международную поддержку России
Постпредство РФ при ЕС: Расширение нелегитимных санкций Евросоюза увеличивает число сторонников России в мире
|
|
Непрерывное расширение нелегитимных санкций Евросоюза, нарушающих базовые международные нормы, ведет лишь к увеличению числа стран, готовых прислушиваться к позиции России, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС.
Как отмечает постпредство РФ при Евросоюзе в своем Telegram-канале, односторонние рестриктивные меры в отношении третьих стран давно превратились в излюбленный инструмент внешней политики Брюсселя, при этом санкционная машина ЕС не сбавляет обороты.
Российские дипломаты констатировали всеобщую очевидность того факта, что преследуемая Евросоюзом цель – оказание давления на суверенные государства, и средства ее достижения нелегитимны. В российской дипмиссии указали, что введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО.
Как отметили российские дипломаты, не так давно Брюссель утверждал, что применение экстерриториальных санкций незаконно, а сегодня он сам активно их использует. Более того, Евросоюз уже изобрел механизм наказания как граждан собственных, так и третьих стран за так называемый обход антироссийских рестрикций, предложил законопроект, подводящий нарушение еэсовских нелегитимных санкций под преступление, подчеркнули в дипмиссии.
Как отмечает постпредство РФ при ЕС, неудивительно, что к аргументации России прислушиваются все больше государств, так как они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам.
В постпредстве подчеркнули, что принятые в девятом пакете санкции касаются не только россиян, но и напрямую затрагивают простых европейцев, которых Евросоюз своим запретом ряда российских СМИ лишил возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушил их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов.
Накануне Евросоюз опубликовал в официальном журнале девятый по счету санкционный пакет против России, которым ЕС, в частности, запретил бизнесу приобретать новые предприятия или увеличивать долю владения в компаниях энергетического сектора России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
Президент Украины Зеленский заявил о разном видении мира с Россией
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, что обсуждать с президентом России на переговорах, так как видение мира у Москвы и Киева совершенно разное.
Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что некоторые предлагают ему сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом Зеленский выступил с утверждением, что якобы не знает, что обсуждать с президентом России. По словам Зеленского, российский лидер хочет мира, который соответствовал бы его видению ситуации. Зеленский также констатировал, что видение мира у Москвы и Киева совершенно разное, передает РИА «Новости».
Кроме того, Зеленский скептически высказался по поводу инициативы президента Франции Эммануэля Макрона стать посредником в диалоге с Россией. Зеленский также выразил сомнение, что переговоры лидеров России и Франции принесут результаты.
Накануне Зеленский потребовал от Москвы отвести войска к границам 1991 года в качестве условия для переговоров о мире с Россией.
Второй полк ракет «Авангард» принят на боевое дежурство под Оренбургом
Минобороны: На боевое дежурство в Оренбургской дивизии заступил второй полк ракет «Авангард» с гиперзвуковыми блоками
Второй полк межконтинентальных баллистических ракет «Авангард» с планирующими гиперзвуковыми блоками заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны.
В ведомстве сообщили, что в День Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области на боевое дежурство заступил очередной полк с ракетным комплексом шахтного базирования «Авангард». В Минобороны отметили, что ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым блоком эффективно дополнит системы вооружения РВСН, расширит боевые возможности группировки ракетных войск, передает РИА «Новости».
Министерство обороны показало видео загрузки новейшей МБР в шахтную пусковую установку с помощью транспортно-загрузочного агрегата.
В ноябре Минобороны сообщало, что РВСН приступили к перевооружению полка Ясненского соединения на комплекс «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами. В декабре 2021 года глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими блоками полностью перевооружен.