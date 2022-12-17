В Молдавии решили переименовать госязык в конституции в румынский

Специалисты оценили вероятность разрушения московского аквариума из книги Гиннесса

Цилиндрические аквариумы в Москве и Берлине хоть и сделаны родственными компаниями, но имеют разную конструкцию. Поэтому не стоит ожидать разрушения аквариума в российской столице, сказали газете ВЗГЛЯД аквариумисты. По данным СМИ, расположенный в ТРЦ «Авиапарк» аквариум построила дочерняя фирма той компании, что возвела лопнувший в пятницу берлинский аквариум.

«Риск разрушения есть везде и всегда, тем более что наш – это самый высокий цилиндрический аквариум в мире, он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Причина того, что разрушился берлинский аквариум, на мой взгляд, скорее всего, в ошибке проектирования. Видимо, где-то недосчитали прочность стекла, в результате чего аквариум лопнул. Возможно, проблема была в конструкции под ним – бетон мог дать деформацию, скосить аквариум и привести к аварии», – говорит автор YouTube-канала «Русский аквариум» Андрей Ревков.

С аквариумом в московском «Авиапарке» немного другая ситуация, продолжает собеседник. Сам сосуд собран по частям, а кольца, которые можно видеть снаружи, держат всю конструкцию. Разрушить его гораздо сложнее, нежели аквариум из цельного стекла, каким был берлинский.

«Эти аквариумы сделаны из акрилового стекла, которое достаточно толстое. Если брать наш аквариум, то внизу где-то 20 сантиметров толщиной кольцо, а вверху – пять. Полагаю, что в Берлине стекло еще толще было. Первый признак разрушения таких конструкций – деформация стекла, можно даже увидеть искажение в таком месте. Также в основании, в бетоне, могут появиться какие-то трещины, которые впоследствии приведут к разрушению. Это основные признаки», – объяснил эксперт.

В свою очередь основатель проекта «Green art» Виталий Шорохов считатет, что при проектировании таких аквариумных систем всегда учитывается запас прочности и разрушение берлинского аквариума вызвало механическое воздействие на него. «Я уверен, что инцидент в Берлине произошел не из-за нарушения технологического процесса при производстве аквариума, а из-за каких-то внешних факторов – удар или деформация. Не думаю, что этот случай ставит под угрозу все объекты подобной конструкции», – полагает специалист.

По его словам, чаще всего аквариумы разрушаются в результате неправильной эксплуатации. Например, категорически запрещается перемещать наполненный водой аквариум. Неровная поверхность основания также может быть причиной разрушения. Качество склейки, конечно, тоже имеет значение.

«Первые признаки начавшеготя разрушения – протечки. Течь можно заметить по потекам с внешней стороны аквариума. Если обнаружена протечка, аквариум нужно срочно сливать и готовить к ремонту или замене. Если причиной потери герметичности послужило слишком тонкое стекло, то от первых признаков разрушения (потрескивания) до непосредственно самого разрушения проходит буквально несколько секунд и предотвратить его невозможно», – объясняет Шорохов.

Ранее в центре Берлина в отеле Dom Aquaree разбился 16-метровый аквариум. Сообщается, что он полностью разрушен, вода «бесконтрольно» хлынула наружу. По предварительной оценке, все больше данных указывает на техническую неисправность.



Аквариум в ТРЦ «Авиапарк» в 2016 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий цилиндрический аквариум в мире. Его высота более 20 метров, диаметр – 6 метров, объем воды – 370 кубометров. В аквариуме обитают более 800 рыб.