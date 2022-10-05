НАТО готовится вооружать Молдавию

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5 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Китай перешел на более дешевый уголь, а дорогой СПГ перепродает Европе dpa/picture-alliance/TASS
Пекин нашел необычный способ заработать на энергетическом кризисе, который переживает Евросоюз. Он активно перепродает американский СПГ Европе, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов на одной только партии. Скорее всего, так же он поступает и с российским СПГ. И это лишь одна выгода Китая. Какие еще преференции он получает от российско-европейского конфликта? Подробности...
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«План Маска» не подходит для России

«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого» REUTERS
Самый богатый человек мира Илон Маск выразил мнение, что Украину может спасти только договор с Россией – отказ от Крыма и, скорее всего, от других вошедших в состав РФ территорий. В Киеве этот «план капитуляции» тут же отвергли в пользу обострения конфликта. Но заявления о том, что он «пророссийский», не правда. России «план Маска» тоже не подходит.  Подробности...
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Как Сталин боролся с расстрелами в Красной армии

История Великой Отечественной до сих пор содержит малоизвестные страницы Ольга Ландер/РИА Новости
4 октября исполняется годовщина одному из самых знаковых, но малоизвестных приказов Сталина. В Красной армии во время Великой Отечественной происходили массовые случаи «незаконных расстрелов и рукоприкладства». Сталин решил лично положить конец этим репрессиям. За что и почему советские командиры лично расстреливали подчиненных? Подробности...
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Чего ждать от нового украинского корвета в Черном море

Корвет «Гетман Мазепа» спущен на воду, но еще будет достраиваться Скриншот из видео
После погрома, устроенного ВС РФ украинскому флоту, он пытается восстанавливаться. В Турции для ВМС Украины спущен на воду корвет «Гетман Мазепа». Что несет вероятное появление нового украинского корабля в Черном море? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Завоюют ли глобалисты Сербию

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Кто будет воспитывать сербских детей – ЛГБТ-активисты или Церковь – пока не ясно, и решается это в споре между сербской общественностью и международными организациями. Подробности...
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Как появились и исчезли олигархи

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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Кирилл Крок
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

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    НАТО готовится вооружать Молдавию

    Молдавия решила укрепить армию с помощью НАТО и по стандартам альянса
    Молдавия просит у Запада помощь в создании полноценных вооруженных сил
    		   5 октября 2022, 10:52
    Фото: @MDAarmy
    Текст: Олеся Отрокова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на угрозу замерзнуть предстоящей зимой из-за долгов перед Газпромом, Кишинев может начать создание своей армии. Сейчас у обладающей нейтральным статусом Молдавии есть декоративная армия, состоящая из нескольких тысяч человек. Однако НАТО готово создать Молдавии полноценные вооруженные силы. Сколько времени и средств на это потребуется и как Кишинев планирует решить в этом случае проблему Приднестровья?

    Молдавия нуждается в укреплении армии и рассчитывает, что республике в этом помогут зарубежные партнеры. Об этом заявил вице-премьер и одновременно глава МИД республики Нику Попеску, выступая во вторник в Кишиневе на совместном брифинге с британским министром по делам Европы Лео Дохерти. Как сообщил ТАСС, среди основных партнеров по части укрепления армии Попеску назвал США, Британию, Евросоюз, а также НАТО. Напомним, что с Североатлантическим альянсом Кишинев сотрудничает в рамках плана индивидуального партнерства, одобренного еще в 2006 году.

    На прошлой неделе президент республики Майя Санду заявила – в вопросах безопасности Молдавия должна полагаться на сильную армию, а не на нейтральный статус, закрепленный в конституции. А в понедельник стало известно: Санду призналась в телефонном разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (выдавшими себя за украинского премьера Дениса Шмыгаля), что республика может провести мобилизацию «если русские подойдут близко к Одессе». При этом, как пояснил газете ВЗГЛЯД экс-спикер парламента непризнанного Приднестровья Денис Щерба, сама идея мобилизации противоречит конституции Республики Молдова.

    «В Молдавии долгое время шло противоборство пророссийских и прозападных блоков. Сегодня, как мы видим, президент республики, не скрывая, выражает прозападные и пронатовские настроения», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин.

    Помимо прочего, Санду сообщила «Шмыгалю» о наращивании контактов с ближайшей страной – членом НАТО: «Мы работаем над укреплением нашего оборонного сектора, мы очень тесно сотрудничаем с румынами в рамках обучения наших специалистов и мы просим наших партнеров оказать определенную поддержку». Отметим, что в субботу спикер молдавского парламента Игорь Гросу (соратник Санду по правящей партии «Действие и солидарность») провел переговоры с министром обороны Румынии Василе Дынку. Подробности переговоров не разглашаются.

    В понедельник российский военкор Семен Пегов сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в Кишиневе: «Кураторы уже поручили Санду проработать вопрос для проведения в Молдавии масштабной военной мобилизации – для того, чтобы вместе с румынскими войсками открыть для России дополнительный фронт». По словам Пегова, не исключается вариант, по которому молдавских мобилизованных могут направить в распоряжение ВСУ, в частности на Николаевско-Херсонское направление. Отметим, впрочем, что эта информация не подтверждена.

     

    В любом случае Брюссель, Берлин и Лондон уже обозначили, как именно они могут помочь оснастить молдавскую армию. ЕС одобрил финансовую помощь Кишиневу на сумму около 47 млн евро, что позволит удвоить годовой бюджет Молдавии на военные нужды.

    В минувшую субботу глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт на совместном брифинге с молдавским коллегой Анатолием Носатым сообщила: ФРГ поможет Кишиневу закупить боевые беспилотники. Со своей стороны, госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа сообщил, что республиканская армия получит, помимо БПЛА, современную бронетехнику и средства связи, передает ТАСС.

    Добавим, что в мае нынешний премьер Британии Лиз Трасс (возглавлявшая на тот момент английский МИД) сообщила: союзники Лондона по НАТО обсуждают вопрос о том, чтобы не только Украина, но и Молдавия были вооружены по стандартам альянса.

    Милитаристские заявления в Кишиневе вызвали обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья (чья территория представляет собой узкую полосу земли между Молдавией и Украиной), а также России, которая обеспечивает миротворческую операцию на берегах Днестра. В российском МИД выражали сомнение, что эти действия позволят укрепить безопасность Молдавии. Ведомство считает, что это не создаст также благоприятной атмосферы для прогресса в переговорах по приднестровскому урегулированию, сообщает ТАСС.

    Впрочем, в данный момент не следует опасаться, что Молдавия может сыграть какую-либо серьезную роль на приднестровском или одесском направлениях, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «Молдавия – страна, демилитаризованная официально, по конституции. Да и армии у республики не было с самого начала. Еще в 1992 году, чтобы подавить сепаратистские движения в Приднестровье и Гагаузии, власти вообще выпускали из тюрем заключенных и раздавали им оружие», – напомнил политолог. «Когда весной Лиз Трасс еще была министром иностранных дел, она захотела организовать в Молдавии «второй фронт». После визита в Киев Трасс посетила Кишинев, посмотрела, как там обстоят дела с армией, и уехала грустная. Весь этот дискурс спустили на тормозах», – подчеркивает Мартынов.

    Военные эксперты, со своей стороны, допускают, что Запад может вложиться в перевооружение – а фактически в создание молдавской армии.  «Молдавии для образования полноценных вооруженных сил нужно минимум 10 млрд, а по-хорошему – 20 млрд долларов, чтобы было приемлемое количество танков, артиллерии и прочего. Но много тут зависит от структуры этих гипотетических ВС, а об этом Кишинев пока не говорит», – отмечает доктор военных наук Константин Сивков.

    По словам военного аналитика, теоретически, учитывая политические реалии в Европе, Запад не против выделения такой суммы Молдавии. Но проблема в том, что у основных доноров НАТО в большей степени израсходован свой запас военной техники, которая была поставлена Украине. «НАТО сейчас даже Украине не может уже выделять требуемый объем вооружения, поэтому в ближайшее время просьбы Молдавии вряд ли будут удовлетворены в полной мере», – сказал он.

    «Сейчас у Молдавии есть свои советские системы вооружения, но этого, конечно, совершенно недостаточно для самостоятельной обороны в случае какого-либо конфликта. У Румынии, которая, конечно же, будет углублять с Молдавией военное сотрудничество, та же проблема, и помочь соседу она вряд ли сможет на каком-то существенном уровне», – добавил собеседник.

    НАТО и Евросоюз должны оказать поддержку прозападному режиму в Кишиневе – и, скорее всего, окажут ее, тем более учитывая беспокойство по части безопасности, которое сегодня существует среди западных стран, отмечает Вадим Козюлин. «Великобритания, например, уже говорит о необходимости разработки аналога «плана Маршалла» для Украины, Молдавии тоже может что-то перепасть из этой помощи», – указал эксперт-международник.

    Козюлин напомнил: только в этом году Киев получил несколько десятков миллиардов долларов военной помощи от Запада, поэтому Молдавии США и ЕС тоже могут выделить порядка 50 млрд долларов.

    «На самом деле, эта сумма вполне посильна для НАТО, США и Евросоюза, и Молдавии ее вполне хватит, чтобы создать полноценные вооруженные силы страны.

    При этом в любом случае при серьезном конфликте без внешней помощи Молдавия не сможет защитить свою страну», – считает он.

    Эксперт напомнил и о том, что сейчас страны Евросоюза запускают работу нескольких оборонных заводов, продукция которых после завершения спецоперации России на Украине может частично передаваться и Молдавии. «На фоне всего происходящего есть вероятность того, что руководство Молдавии будет инициировать отказ от нейтрального статуса страны. Такие шаги Кишинева намного вероятнее сейчас, чем, например, год назад. А недовольство Приднестровья по этому вопросу решать экономическими и другими возможными рычагами воздействия», – заключил эксперт.

    Добавим, что кишиневский режим строит планы перевооружения армии на фоне углубляющегося политического кризиса, который, в свою очередь, вызван кризисом топливным. Во вторник Газпром сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если Кишинев нарушит обязательство по оплате российского топлива до 20 октября. Все последние месяцы в Молдавии проходили массовые акции протеста с требованиями отставки руководства республики. Так, в сентябре оппозиционеры из компартии и партии «Шор» митинговали под лозунгом «Меняем Санду на дрова!». 40-тысячная протестная манифестация прошла в Кишиневе в минувшее воскресенье.

    В борьбе против оппозиции Санду также рассчитывает на помощь Запада. В разговоре с российскими пранкерами президент заявила, что США «помогают» правительству Молдавии бороться с оппозицией в стране и регулярно «делятся некоторой информацией».

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