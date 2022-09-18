На массовой акции протеста в Кишиневе предложили менять «Санду на дрова»

Массовая акция протеста началась в молдавской столице перед зданием администрации президента, манифестанты требуют отставки руководства страны и новых выборов в парламент, передает источник с места событий.

Ранее многотысячный протест анонсировали оппозиционная в Молдавии партия «Шор» и коммунисты (ПКРМ). Причиной недовольства властями стали рост цен продукты, высокие тарифы на энергоносители, а также преследование политических оппонентов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является нынешний президент Майя Санду.

Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих, сообщил источник РИА «Новости».

Манифестанты скандируют: «Досрочные выборы», «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!» Меняем Санду на дрова!», «Нет политическому преследованию оппозиции!», «Мы хотим жить!», «Не уничтожайте страну!».

Председатель Оргеевского района Дину Цуркану заявил на митинге, что протесты будут идти в режиме нон-стоп, до полной отставки руководства страны.

Нынешние протесты поддержали другие оппозиционные политики. Например, бывший союзник Санду по коалиции ACUM («Сейчас») Андрей Нэстасе и экс-президент страны, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон, хотя официально социалисты не участвуют в акциях партии «Шор».

Ранее президент Молдавии Майя Санду исключила отставку правительства Натальи Гаврилицы, а также диалог с парламентской оппозицией, назвав эти партии коррумпированными.

Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».