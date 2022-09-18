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На массовой акции протеста в Кишиневе предложили менять «Санду на дрова»
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Массовая акция протеста началась в молдавской столице перед зданием администрации президента, манифестанты требуют отставки руководства страны и новых выборов в парламент, передает источник с места событий.
Ранее многотысячный протест анонсировали оппозиционная в Молдавии партия «Шор» и коммунисты (ПКРМ). Причиной недовольства властями стали рост цен продукты, высокие тарифы на энергоносители, а также преследование политических оппонентов правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является нынешний президент Майя Санду.
Движение транспорта в периметрах улиц, где расположены парламент страны и президентский дворец, перекрыто. Полиция следит за порядком, не вмешиваясь в действия протестующих, сообщил источник РИА «Новости».
Манифестанты скандируют: «Досрочные выборы», «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!» Меняем Санду на дрова!», «Нет политическому преследованию оппозиции!», «Мы хотим жить!», «Не уничтожайте страну!».
Председатель Оргеевского района Дину Цуркану заявил на митинге, что протесты будут идти в режиме нон-стоп, до полной отставки руководства страны.
Нынешние протесты поддержали другие оппозиционные политики. Например, бывший союзник Санду по коалиции ACUM («Сейчас») Андрей Нэстасе и экс-президент страны, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон, хотя официально социалисты не участвуют в акциях партии «Шор».
Ранее президент Молдавии Майя Санду исключила отставку правительства Натальи Гаврилицы, а также диалог с парламентской оппозицией, назвав эти партии коррумпированными.
Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».
Юрий Антонов высказался о признании Максима Галкина иноагентом
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История Максима Галкина (признан иноагентом) явление негативное для всей страны в целом, он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится, заявил эстрадный певец и композитор Юрий Антонов.
По словам артиста, он не может понять, почему суперпопулярный в России Максим Галкин (признан иноагентом) так «переродился».
«Я не могу понять, в чем причина такого перерождения, в чем причина отказа от возможности продолжать свою любимую работу, работу на телевидении, концертах. Я не могу сказать, почему он так переродился, в чем заключается причина отказа от работы в России, отказа от нормального освещения событий. В мозги заглянуть очень трудно. Он выбрал свой путь, пусть несет свой крест там, где он находится. Я не могу точно сказать о его ориентации в пространстве. Что поделать, раз он так себя ведет. Это его решение», – цитирует ФАН Антонова.
Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.
Позднее российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.
Ургант отреагировал на сообщения об отказе встать под гимн России
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Телеведущий Иван Ургант опроверг информацию об инциденте перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова, когда якобы он и Кристина Орбакайте отказались встать под гимн России и почтить память погибших в Донбассе.
«Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», – цитирует ТАСС Урганта.
«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», – заявила Кристина Орбакайте «Газете.Ru».
По ее словам, в последний раз она была в компании Ивана Урганта в Театре Наций на премьере спектакля «Кабаре» режиссера Евгения Писарева.
«На фото мы с мамой и Ургантом на премьере в Театре Наций, это мой единственный выход в театр за последнее время из-за плотного графика», – заключила она.
В Telegram-каналах появилась информация, что якобы Ургант и Орбакайте пришли на премьеру спектакля театра Вахтангова. Перед показом руководство театра предложило почтить память погибших в Донбассе российских военных. Под гимн России встал весь зал, якобы кроме Орбакайте и Урганта.
Ранее Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9».
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Захарова рассказала о любопытных выводах западных аналитиков по украинской тематике
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После анализа австралийскими исследователями из университета Аделаиды более 5 млн англоязычных публикаций по украинской тематике в «Твиттер» с 23 февраля по 8 марта выяснилось, что наиболее влиятельными оказались пророссийские аккаунты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В частности, выяснилось, что наиболее «влиятельными» стали условно «пророссийские аккаунты», которые ведут живые люди, – в эту категорию записали всех тех, кто критически оценивал заполнившую Сеть западную пропаганду о событиях на Украине. Их публикации распространялись, в том числе, в нейтральном и проукраинском сегментах «Твиттера», получили в среднем гораздо больший охват, чем комментарии, сгенерированные ЦИПсО киевского режима и украинскими ботами, которых, по данным тех же австралийских исследователей, – до 90%(!)», – написала Захарова в своем Telegram-канале со ссылкой на исследование.
По ее словам, авторы исследования умалчивают, что речь здесь не идет о равной конкуренции идей, смыслов и фактов в социальных сетях.
«С одной стороны, созданный коллективным Западом режим наибольшего благоприятствования для ботов и троллей киевского режима и их группы поддержки, с другой – жесткая цензура, использование непрозрачных алгоритмов, блокировка и удаления «неправильных» мнений, включая опубликованные на официальных ресурсах (под раздачу регулярно попадают и МИД, и наши загранучреждения), «отмена» честных, критически мыслящих блогеров и журналистов, пытающихся непредвзято разобраться в происходящем», – отметила официальный представитель МИД России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа начинает митинговать за Россию.
Автомобиль телеведущего Дмитрия Киселева сожгли в Крыму
В Крыму сожгли машину телеведущего Дмитрия Киселева, поджигателя разыскивает полиция.
По данным Telegram-канала «Mash на волне», пожар произошел около двух часов ночи в Коктебеле. От огня пострадали «Лэнд Ровер Фрилэндер» и гольф-кар, передает Ura.ru.
Очевидцы рассказывают, что поджигатель был в медицинской маске, очках, капюшоне и бахилах, его разыскивает полиция.
Напомним, в конце апреля президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева.
Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.
Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети
После почти недельного использования генераторов и резервных линий Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети, сообщили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).
«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», – говорится в сообщении МАГАТЭ, передает РИА «Новости».
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что власти Киева возобновили провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Напомним, последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
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Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС
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Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.
«Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.
Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».
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В Румынии предложили Украине вернуться в естественные границы
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Украина находится в неестественных границах и должна уступить свои территории России, Венгрии, Польше и Румынии, заявил бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга.
«Украина должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран», – цитирует РИА «Новости» Маргу.
Он подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.
«Пока что там еще очень далеко до демократии, на Украине запрещены партии, контролируется телевидение, есть олигархи, которые покидают страну с деньгами. Государство, откуда большинство уезжает со своими накоплениями, не может быть ни демократическим, ни развитым», – объяснил эксперт.
Марга также добавил, что пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, Россией, Германией, Украиной и Китаем, мира в Европе не будет.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы,
До этого Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля последней над «историческими владениями» на Украине.
По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства, отметил директор СВР.
Михалков раскрыл связанную со спецоперацией на Украине аферу США
Военная помощь США бросит Украину в долговую пропасть, выгода от поставок оружия – только для американского военно-промышленного комплекса, заявил режиссер Никита Михалков.
Михалков напомнил заявление президента США Джо Байдена. Тот гордо заявлял, что страна выделяет крупнейший пакет помощи Украине. Речь идет о 3 млрд долларах.
«Как выделяется? Это три миллиарда долларов американских, которые останутся в Америке и которые лягут тяжелейшим ярмом на Украину, загоняя ее не просто в долговую яму – в долговую пропасть. В результате на три миллиарда изготавливается оружие, за которое потом Украина будет расплачиваться. А это оружие изготавливается, для того чтобы попасть на Украину, для того чтобы убивать нас. Америка в шоколаде. Мечта», – приводит «Царьград» слова Михалкова.
Происходящее Никита Михалков назвал попыткой вести конфликт чужими руками.
«Раньше нас это понял товарищ Сталин. Вот что он сказал. «Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа». И в этом случае, конечно же, всех устраивает президент-наркоман, который не ведает, что творит», – подытожил режиссер.
Напомним, администрация США включила в новый пакет военной помощи Украине на сумму 600 млн долларов боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore.
В МИД России предупреждали, что возможные поставки на Украину американских ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал поставлять Киеву больше тяжелых вооружений.
Группу диверсантов ликвидировали в Херсоне
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В Херсоне в результате контртеррористической операции ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, сообщили в экстренных службах Херсонской области.
В экстренных службах пояснили, что были «оцеплены кварталы в районе железнодорожного вокзала до улицы Ильи Кулика». Как сообщается, сначала «были «прилеты» в этом районе», после «началась перестрелка». «Предварительно, идет ликвидация ДРГ. Подтянута техника», – сообщили в экстренных службах, подчеркнув, что никакого «прорыва» украинской армии в регион нет.
Как говорится в сообщении, «ДРГ в целом ликвидировали», «остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются». Ситуация в городе находится под полным контролем вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Позднее представитель оперативных служб сообщил, что «была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление». Он рассказал, что «российские силовики оперативно выехали на место». В результате «преступников нейтрализовали», среди мирных жителей «жертв и пострадавших нет». Сейчас «стрельба закончилась», передает ТАСС.
Представитель экстренных службах региона сообщил, что во время перестрелки в некоторых домах выбило стекло.
Пресс-служба администрации Херсонской области сообщила: «В центре Херсона произошло столкновение между частями российских вооруженных сил, осуществлявших патрулирование улиц города, и неустановленной группой лиц. После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены».
Администрация сообщила, что жертв среди военнослужащих также нет, «существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано». Подчеркивается, что «территория города Херсона и области полностью контролируется вооруженными силами и правоохранительными органами» России.
Напомним, представитель оперативных служб сообщил, что стрельба из автоматического оружия слышна в субботу вечером в центре Херсона. Вечером в субботу в Херсоне также прогремело несколько взрывов, предположительно, работала российская ПВО. При этом в небе над городом не видно следов от ракет.
New York Times опубликовала признание украинским солдатом тяжелых потерь ВСУ
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В американской газете New York Times было опубликовано заявление украинского солдата, участвующего в боях на передовой, который сообщил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает войска Украины с занятых позиций в Донбассе.
Солдат отметил масштаб работы российской артиллерии. Он сообщил, что вооруженные силы Украины «несут тяжелые потери в Донбассе». «Русские штурмуют нас каждый день», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России
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Многие жители Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, заявил венгерский писатель Аттила Демко в комментарии изданию Politico.
Издание отметило растущий разрыв между Будапештом и Западом, который пытается навязать стране прогрессивные ценности.
«После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда», – приводит слова Демко РИА «Новости».
Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана.
«Учитывая, что Орбан представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности вызывают привлекательность», – говорится в статье.
За последние годы в Венгрии приняли целый комплекс законов, направленных на защиту традиционных ценностей. Так, в середине сентября 2022 года женщин, собирающихся делать аборт, обязали на приеме у акушера-гинеколога послушать сердцебиение плода. В конце 2020 года страна приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной. В мае того же года парламент Венгрии проголосовал за запрет менять людям пол, указанный при рождении в документах. А годом ранее Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом. Кроме того, Будапешт намерен провести референдум об отношении граждан к ЛГБТ-пропаганде среди детей.
Между тем Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с «функционированием Конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев» и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.
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Орбан предупредил Украину о потере половины территорий
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Украина может потерять значительную часть своих земель, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече партии «Фидес – Венгерский гражданский союз».
«Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Nepszava.
Кроме того, он возложил вину за полномасштабные боевые действия на Запад. «Конфликт на Украине был бы локальный, но вмешался Запад и сделал его глобальным», – отметил премьер.
Так же Орбан раскритиковал санкции ЕС против России и назвал их выстрелом себе в ногу. «Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности», – заявил премьер Венгрии.
Он добавил, что выступит против продления антироссийских санкций.
Ранее Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз нашел способ наказать Орбана за дружбу с Россией.
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Глава ДНР указал самый сложный участок боев
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Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Красный Лиман, Ямполь», – сказал Пушилин, отметив, что на этом направлении ВСУ «минимизировали сейчас работу диверсионных групп и перешли к обстрелу артиллерией данных населенных пунктов». Также остается непростой ситуация в районе поселка Яровая. «Противник из Яровой на данный момент, на данный вечер, пока не выбит», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что ВСУ не контролируют полностью село Диброва и поселок Щурово, расположенные вблизи города Красный Лиман. По его словам, «продолжаются бои как на северо-восточной части Щурово, где сегодня достаточно серьезные боестолкновения, так и в Диброва», там также находится подразделение ДНР, но «в режиме боевых действий с противником».
Пушилин рассказал, что вооруженные силы Украины попытались наладить переправу через реку в районе села Студенок, союзные силы уничтожили около 70 военных и 18 единиц техники.
Глава ДНР сообщил, что на донецком, горловском, угледарском направлениях фронта в последние сутки существенных изменений не было. Определенные успехи были достигнуты союзными силами на артемовском направлении, сообщил он. Пушилин назвал проявлением терроризма со стороны украинских властей массированные артиллерийские обстрелы, которым подвергся в субботу Донецк и ряд других населенных пунктов ДНР.
Глава республики сообщил, что дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Он сказал, что в течение трех дней люди «должны увидеть изменения», а также они смогут приобретать топливо не по талонам, а за деньги, передает РИА «Новости».
Украинские войска обстреляли в субботу вечером Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров. На днях в ДНР заявили о стабилизации ситуации в Красном Лимане.
Власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
Власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности, рассказал представитель российского силового ведомства.
«В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с администрацией региона», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, в том числе один из депортированных использовал админресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, оказывал финансовую поддержку средствам массовой информации, пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в регионе. Другой выдворенный гражданин осуществлял деятельность по дестабилизации общественной безопасности.
Как передает источник, российские силовики доставили четверых мужчин до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили в пешем порядке за освобожденную территорию области.
Ранее Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 130 пособников ВСУ и СБУ.
Чиновник НАТО надел украинские носки с оскорбительной для россиян надписью
Глава Центра стратегических коммуникаций НАТО в Риге Янис Сартс пришел на конференцию в Варшаве в носках, на которых была оскорбительная для россиян надпись, сообщают информационные агентства.
Надпись находится на щиколотках носков украинского бренда. Снимок с Сартсом в этих носках появился в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства, так как на встрече был министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Сам украинский бренд использовал данный случай для рекламы. Сартс также подтвердил, что был на встрече именно в этих носках, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке. Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди.