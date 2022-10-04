Газпром допустил прекращение поставок газа Молдавии

Политолог Мартынов: Проведение мобилизации в Молдавии выглядит абсурдно

У молдавского государства, по сути, вообще нет вооруженных сил. Эта страна демилитаризированная. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Мартынов, комментируя обещание президента Молдавии Майи Санду провести мобилизацию, «если русские подойдут к Одессе».

«Из четырех миллионов «списочного» населения в Молдавии реально живет около половины. Это видно по официальным цифрам, – например, во время выборов. То есть половина активного населения постоянно находится на заработках, кто в России, кто в Европе. Причем это и мужчины, и женщины. А вторая половина, которая остается в стране, – старики и дети. Ну, плюс чиновники – они да, находятся в стране. Поэтому сама по себе идея объявить там мобилизацию выглядит абсурдно», – считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Молдавия – страна, демилитаризованная официально, по Конституции. Да и армии у республики не было с самого начала. Еще в 1992 году, чтобы подавить сепаратистские движения в Приднестровье и Гагаузии, власти вообще выпускали из тюрем заключенных и раздавали им оружие», – напомнил политолог.

«Минобороны там возглавляет гражданский политик. У них есть два батальона – почетный караул, который отвечает за встречу и проводы гостей и другие торжественные мероприятия. Второй обслуживает небольшой парк военной техники, вроде вертолетов, КАМАЗов и так далее. Когда весной Лиз Трасс еще была министром иностранных дел, она захотела организовать в Молдавии «второй фронт». После визита в Киев она посетила Кишинев, посмотрела, как там обстоят дела с армией, и уехала грустная. Весь этот дискурс спустили на тормозах», – рассказал Мартынов.

«Кроме того, сама по себе Майя Санду – очень своеобразная женщина. 10 лет она чему-то училась в Штатах, потом ее забросили обратно в Молдову в качестве политика. Но на самом деле она ничего из себя как политик не представляет, типичная тетенька из Оргеева, которую развести на такой разговор с пранкерами труда не составляет», – подытожил политолог.

Молдавия может провести мобилизацию, «если русские подойдут близко к Одессе». Об этом в понедельник заявила президент страны Майя Санду в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Пранкеры говорили от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Как передает ТАСС, в опубликованном фрагменте мнимый Шмыгаль спрашивает у Санду, не думает ли она, что в стране пора провести мобилизацию.

«Конечно, мы должны быть к этому готовы», – ответила она. Позже администрация президента заявила, что видеозапись разговора – фальсификация. В пресс-службе отметили, что утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности и являются результатом использования монтажа изображений и звука, пишет РИА «Новости».