Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

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4 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:48  |  vz.ru
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Российская нефтянка удивила не только Запад

Европа грозит лишить российскую нефть санкционных лазеек Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
ЕС неуклюже пытается лишить Россию лазеек для продажи нефти на европейском рынке. Еще пару месяцев назад мало кто ожидал, что российская нефтяная отрасль так быстро восстановится после провала весной. Переписывать прогнозы в сторону роста приходится не только западным банкам, но и российскому Минфину. Ведь даже несмотря на санкционный дисконт, бюджет получает сверхдоходы от продажи нефти.  Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог

На Украине заранее готовятся к освобождению российской армией еще одного крупного города РИА Новости
Россия готовит наступление на малую родину президента Украины Владимира Зеленского – Кривой Рог. Об этом заявил не только советник президентского офиса Алексей Арестович, но и более серьезные источники – командование «Юг» ВСУ и глава военной администрации Кривого Рога. Велика ли вероятность, что 30 российских батальонных тактических групп в ближайшее время действительно выдвинутся из Херсона на север? Подробности...
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Украина блокировала Европе важнейший торговый путь

Дунай перестал был безопасным для навигации по вине Украины REUTERS
За неделю на Дунае уже три украинских судна напоролись на «неизвестное взрывное устройство». Парадокс в том, что суда взрываются отнюдь не на российских, а на собственных минах. В начале спецоперации ВСУ с перепугу сыпали минами вокруг Одессы беспорядочно, часть из них течениями занесло в соседний Дунай. В результате ни сама Украина, ни Европа пользоваться устьем своей великой реки больше не могут. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Британский спецназ убивал мирных афганцев ради отчетности

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Отверстия от пуль в стенах свидетельствуют о том, что стреляли в лежащих на земле людей. У SAS свой характерный почерк – погибшие получали минимум две пули: в голову и сердце. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Китай не сердится – Китай сосредотачивается

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Россия укрепляет свои позиции в «остальном» мире

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное. Подробности...
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Бои в Карабахе. Опять война?

Зачем русскому человеку юань

Китай отомстит за Тайвань

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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    Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

    В общении с властью молдавская улица использует для наглядности навоз
    		   4 августа 2022, 22:55
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Алена Задорожная,
    Артур Приймак

    Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны.

    Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Для потребителей цена за кубометр газа вырастет на четверть – с 18,62 лея (0,96 доллара) до 23 леев (1,19 доллара).

    Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.

    Стоит напомнить, что во вторник «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август. Однако, как сообщил вице-премьер Андрей Спыну, «ответа пока не получили». В начале недели тот же Спыну шокировал молдавское общество, заявив, что зимой часть потребителей намечено перевести на «альтернативные источники» топлива: мазут, биомассу, уголь и даже дрова. Обсуждается план, согласно которому будет отключено освещение улиц ночью, а температура центрального отопления в домах будет снижена до 19 градусов. Детей в школах, сотрудников ряда организаций и предприятий переведут на «удаленку». Тем самым власти надеются сократить потребление газа зимой на 15%.

    «Существует риск уничтожения многих отраслей экономики, сложилась драматическая ситуация, – заявил по этому поводу в четверг бывший спикер парламента Молдавии Александр Слусарь. – На мой взгляд, премьер Наталья Гаврилица должна пойти на переговоры с правительством России – нужно донести до российской стороны, что если возникнут перебои с поставками газа, то это произойдет и на территории Приднестровья».

    Слусарь признал, что переговоры не будут простыми, но «правительство должно проявить ответственность и профессионализм, чтобы договориться с Газпромом, так как население не простит нынешней власти таких ошибок». Кстати, этот политик два года назад был союзником Санду – в то время, когда та добивалась поста президента.

    В среду президент Молдавии Майя Санду запросила Вашингтон о поддержке в связи с ростом цен на газ, продовольствие, другие товары и услуги. В разговоре с прибывшим в Кишинев конгрессменом Эриком Суолуэллом президент выразила надежду, что США помогут «преодолеть кризисы, усугубленные военными действиями на Украине».

    В тот же день, когда президент принимала заокеанского гостя, сторонники оппозиционной партии «Шор» принесли на митинг к резиденции Санду корзинку сушеного навоза-кизяка, которым в молдавских селах топят печи. Они скандировали: «Долой правительство!», «Нет росту цен!». Предшественник Санду, бывший президент Игорь Додон раскритиковал планы правительства по экономии. «Майя Санду и ПДС (правящая Партия действия и солидарности) готовы окончательно уничтожить государственные учреждения, общество, образование, людей. За глупость этих политических марионеток старики и дети Молдовы должны тяжело расплачиваться», – негодовал он.

    По мнению Додона, лидеры Молдавии должны смягчить свою антироссийскую риторику, умерить гордость и отправиться в Москву на переговоры.

    Социально-экономическую ситуацию иначе как ужасной не назовешь, соглашается глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

    «Наверное, так близко к банкротству своей государственности Молдова еще не была.

    Мы действительно можем потерять страну. И не в результате внешней военной угрозы, как пытается представить нынешняя власть, а в результате уничтожения изнутри», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    «Режимом сегодня недовольны не только условно левые. Можно подумать, граждане с проевропейскими взглядами не оплачивают ЖКХ? Эта власть ударила по всем слоям общества без исключения. Все задыхаются от растущих цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости, от охваченной коррупцией юстиции, от правового беспредела, от провальной политики Санду», – сказал общественный деятель.

    До сих пор никто не провел деолигархизацию Молдавии, нами продолжают править люди беглого олигарха Влада Плахотнюка – просто с новыми кураторами из ПДС, возмущается Тулянцев: «Схемы работают, доли от распила распределяются, легитимность от коллективного Запада на репрессии получена. Так что деньги будут пилить и оппозицию будут мочить».

    Как напоминает ТАСС, годовой уровень инфляции в Молдавии весной достиг рекордной отметки в 27,07%, более чем на треть выросли цены на продукты, энергоносители, другие товары и услуги.

    «Молдавия сегодня – это безумные цены на энергоносители и на продукты питания, чудовищно завышенные тарифы ЖКХ, – говорит директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – В умах местных элит царит разрыв между установками институтов Джорджа Сороса, где воспитывалась Санду, и той реальностью, с которой столкнулись она и ее окружение». В этой ситуации неудивительно, что оппозиционные партии дружно выступают против главы республики, добавил эксперт.

    «Эту самую нищую страну в Европе сегодня накрывает идеальный политический шторм. Однако он не дает шансов на победу никому из действующих молдавских политиков», – предупреждает Мартынов.

    «У граждан ранее были большие надежды на Додона, потом эти надежды перешли на Санду. Но надежды в итоге не оправдались. Ни один системный политик здесь теперь не обладает должным авторитетом», – полагает Мартынов. «К примеру, та же партия Илана Шора в Молдавии никогда не выйдет на первый план, – уверен эксперт. – Сам Шор известен в Молдавии как крупный аферист. Он заочно осужден молдавским судом на большой срок. Популярностью этот человек не пользуется».

    Даже в условиях нынешнего обнищания эксперт не ожидает массовых протестов, способных свалить режим Санду. «Очередное политическое возмущение может закончиться тем, что молдавский народ уйдет в кухонную оппозицию», – предрекает он.

    «А официальный Кишинев в такой ситуации включает старую песню: мы будем покупать российский газ, но заплатим за каждую партию через год-полтора. Есть мнение, что в Кишиневе российский газ просто своруют, продадут налево, а котельные топить будут кизяком», – иронизирует Мартынов.

    Благоприятная атмосфера для массовых протестов в Молдавии возникает достаточно часто, но сейчас ни одна из партий не способна стать катализатором таких волнений, соглашается и Тулянцев. «Сейчас нет смысла делать ставку на отдельно взятую оппозиционную силу – например, на ту же партию «Шор» политика и бизнесмена Илана Шора. Если уж и поднимется протест, то он широкий, общенародный. Кстати, именно в таком случае он будет обладать и большей легитимностью», – надеется общественный деятель.

    Тем временем национальный банк Молдавии увеличил базовую ставку на три процентных пункта – до 21,5% годовых, чтобы обуздать темпы инфляции. А вдобавок ко всем прочим неурядицам республику поразила засуха – сильнейшая за последнее десятилетие. Как признался министр сельского хозяйства Владимир Боля, по этой причине власти планируют объявить ЧП в области окружающей среды.

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