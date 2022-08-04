Самую нищую страну Европы ждут новые проблемы

Республике Молдова этим летом сильно не везет. Ее преследуют инфляция, засуха и неоплаченные астрономические счета за газ. Впрочем, зимой вспоминать про засуху молдаване будут с ностальгией – правительство уже предупредило, что из-за отсутствия российского газа топить дома придется дровами. Даже сторонники президента Майи Санду призывают ее начать диалог с Москвой ради спасения страны.

Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Для потребителей цена за кубометр газа вырастет на четверть – с 18,62 лея (0,96 доллара) до 23 леев (1,19 доллара).

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.

Стоит напомнить, что во вторник «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август. Однако, как сообщил вице-премьер Андрей Спыну, «ответа пока не получили». В начале недели тот же Спыну шокировал молдавское общество, заявив, что зимой часть потребителей намечено перевести на «альтернативные источники» топлива: мазут, биомассу, уголь и даже дрова. Обсуждается план, согласно которому будет отключено освещение улиц ночью, а температура центрального отопления в домах будет снижена до 19 градусов. Детей в школах, сотрудников ряда организаций и предприятий переведут на «удаленку». Тем самым власти надеются сократить потребление газа зимой на 15%.

«Существует риск уничтожения многих отраслей экономики, сложилась драматическая ситуация, – заявил по этому поводу в четверг бывший спикер парламента Молдавии Александр Слусарь. – На мой взгляд, премьер Наталья Гаврилица должна пойти на переговоры с правительством России – нужно донести до российской стороны, что если возникнут перебои с поставками газа, то это произойдет и на территории Приднестровья».

Слусарь признал, что переговоры не будут простыми, но «правительство должно проявить ответственность и профессионализм, чтобы договориться с Газпромом, так как население не простит нынешней власти таких ошибок». Кстати, этот политик два года назад был союзником Санду – в то время, когда та добивалась поста президента.

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В среду президент Молдавии Майя Санду запросила Вашингтон о поддержке в связи с ростом цен на газ, продовольствие, другие товары и услуги. В разговоре с прибывшим в Кишинев конгрессменом Эриком Суолуэллом президент выразила надежду, что США помогут «преодолеть кризисы, усугубленные военными действиями на Украине».

В тот же день, когда президент принимала заокеанского гостя, сторонники оппозиционной партии «Шор» принесли на митинг к резиденции Санду корзинку сушеного навоза-кизяка, которым в молдавских селах топят печи. Они скандировали: «Долой правительство!», «Нет росту цен!». Предшественник Санду, бывший президент Игорь Додон раскритиковал планы правительства по экономии. «Майя Санду и ПДС (правящая Партия действия и солидарности) готовы окончательно уничтожить государственные учреждения, общество, образование, людей. За глупость этих политических марионеток старики и дети Молдовы должны тяжело расплачиваться», – негодовал он.

По мнению Додона, лидеры Молдавии должны смягчить свою антироссийскую риторику, умерить гордость и отправиться в Москву на переговоры.

Социально-экономическую ситуацию иначе как ужасной не назовешь, соглашается глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Наверное, так близко к банкротству своей государственности Молдова еще не была.

Мы действительно можем потерять страну. И не в результате внешней военной угрозы, как пытается представить нынешняя власть, а в результате уничтожения изнутри», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Режимом сегодня недовольны не только условно левые. Можно подумать, граждане с проевропейскими взглядами не оплачивают ЖКХ? Эта власть ударила по всем слоям общества без исключения. Все задыхаются от растущих цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости, от охваченной коррупцией юстиции, от правового беспредела, от провальной политики Санду», – сказал общественный деятель.

До сих пор никто не провел деолигархизацию Молдавии, нами продолжают править люди беглого олигарха Влада Плахотнюка – просто с новыми кураторами из ПДС, возмущается Тулянцев: «Схемы работают, доли от распила распределяются, легитимность от коллективного Запада на репрессии получена. Так что деньги будут пилить и оппозицию будут мочить».

Как напоминает ТАСС, годовой уровень инфляции в Молдавии весной достиг рекордной отметки в 27,07%, более чем на треть выросли цены на продукты, энергоносители, другие товары и услуги.

«Молдавия сегодня – это безумные цены на энергоносители и на продукты питания, чудовищно завышенные тарифы ЖКХ, – говорит директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – В умах местных элит царит разрыв между установками институтов Джорджа Сороса, где воспитывалась Санду, и той реальностью, с которой столкнулись она и ее окружение». В этой ситуации неудивительно, что оппозиционные партии дружно выступают против главы республики, добавил эксперт.

«Эту самую нищую страну в Европе сегодня накрывает идеальный политический шторм. Однако он не дает шансов на победу никому из действующих молдавских политиков», – предупреждает Мартынов.

«У граждан ранее были большие надежды на Додона, потом эти надежды перешли на Санду. Но надежды в итоге не оправдались. Ни один системный политик здесь теперь не обладает должным авторитетом», – полагает Мартынов. «К примеру, та же партия Илана Шора в Молдавии никогда не выйдет на первый план, – уверен эксперт. – Сам Шор известен в Молдавии как крупный аферист. Он заочно осужден молдавским судом на большой срок. Популярностью этот человек не пользуется».

Даже в условиях нынешнего обнищания эксперт не ожидает массовых протестов, способных свалить режим Санду. «Очередное политическое возмущение может закончиться тем, что молдавский народ уйдет в кухонную оппозицию», – предрекает он.

«А официальный Кишинев в такой ситуации включает старую песню: мы будем покупать российский газ, но заплатим за каждую партию через год-полтора. Есть мнение, что в Кишиневе российский газ просто своруют, продадут налево, а котельные топить будут кизяком», – иронизирует Мартынов.

Благоприятная атмосфера для массовых протестов в Молдавии возникает достаточно часто, но сейчас ни одна из партий не способна стать катализатором таких волнений, соглашается и Тулянцев. «Сейчас нет смысла делать ставку на отдельно взятую оппозиционную силу – например, на ту же партию «Шор» политика и бизнесмена Илана Шора. Если уж и поднимется протест, то он широкий, общенародный. Кстати, именно в таком случае он будет обладать и большей легитимностью», – надеется общественный деятель.

Тем временем национальный банк Молдавии увеличил базовую ставку на три процентных пункта – до 21,5% годовых, чтобы обуздать темпы инфляции. А вдобавок ко всем прочим неурядицам республику поразила засуха – сильнейшая за последнее десятилетие. Как признался министр сельского хозяйства Владимир Боля, по этой причине власти планируют объявить ЧП в области окружающей среды.

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