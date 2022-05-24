Как Москве реагировать на арест своего союзника в Молдавии

В Кишиневе взят под стражу экс-президент Игорь Додон, считающийся пророссийским политиком Молдавии. Его обвиняют в коррупции и измене Родине. Сторонники Додона уже пообещали устроить массовые акции протеста. Как арест экс-президента скажется на отношениях Москвы и Кишинева и к каким последствиям приведет в самой Молдавии?

Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан во вторник в рамках расследования дела о коррупции. Как сообщила ТАСС представительница молдавской генпрокуратуры Мариана Керпек, арест продлится как минимум 72 часа. То, что Додон рискует встретить ночь уже в тюремной камере, стало ясно уже утром, когда в доме экс-президента начался обыск. После обыска, который продолжался больше девяти часов, Додона под конвоем усиленного отряда карабинеров увезли в кишиневский СИЗО, сообщило издание Point.

Елена Казакова, руководитель Антикоррупционной прокуратуры, рассказала, что обыскивали не только дом Додона, но и «ряда других людей». В результате изъяты документы и крупные суммы. По ее словам, по одному из адресов были найдены деньги в конверте с партийной символикой. Она уточнила, что задержан еще один человек, чье имя пока не называется.

По данным прокуратуры, обыски проводились в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям, причем две из них «политические» – это измена Родине и финансирование политической партии со стороны преступной организации. Остальные две – уголовные (пассивная коррупция и незаконное обогащение). По версии ведомства, нарушения происходили в период с 2014 года.

Узнав про обыски, сотни активистов оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) вышли к зданию парламента. Собравшиеся скандировали «Руки прочь от оппозиции» и «В отставку!», передал репортер ТАСС с места событий.

«Имена людей, оказавшихся в центре громких коррупционных скандалов, известны, однако ни одно дело не доведено до конца. Вместо этого мы видим это дешевое политическое шоу: они проводят обыск в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Что они там ищут?» – риторически спрашивал толпу исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Он напомнил, что депутаты парламента и активисты партии в регионах получают ежедневные угрозы.

«Мы вернулись в те времена, когда прослушивают телефоны, когда за депутатами следят, когда оппозицию преследуют.

Это та власть, которая обещала людям красивую жизнь на выборах», – возмущался однопартиец Додона. Он заверил, что социалисты теперь инициируют более массовые протесты.

Мэр Кишинева Иван Чебан обрушился с резкой критикой на правящую Партию действия и солидарности. «Сегодняшние обыски у бывшего главы государства должны нас обеспокоить, потому что наверняка готовятся новые повышения цен или деструктивные решения, о которых они знают, а такими действиями хотят успокоить людей. Будут жертвы и во внутренних «кланах» власти, сейчас ищут «козлов отпущения», – написал Чебан на своей странице в соцсетях, добавив, что «все эти дымовые завесы призваны прикрыть все их промахи».

Напомним, что прозападные силы во главе с Майей Санду обыграли Додона и на президентских (полтора года назад), и на парламентских (год назад) выборах, но с тех пор, по словам Чебана, не сумели добиться ничего из предвыборных обещаний: «возврат украденного миллиарда, борьба с коррупцией, реформа судебной системы, лучшая жизнь, децентрализация местного самоуправления».

Директор московского Института новейших государств Алексей Мартынов не исключает, что Додон попал за решетку именно сейчас, поскольку молдавские силовики решили выслужиться перед нынешним президентом, которая, кстати, находится с визитом в США. «Как раз во вторник Майе Санду исполнилось 50 лет. Возможно, арест – такой подарок генерального прокурора президенту», – сказал эксперт.

Но статья «измена Родине» применительно к Додону как экс-президенту звучит абсурдно, считает Мартынов. «Это нездоровый прецедент, который раньше встречался только на соседней Украине. Теперь такая практика добралась и до Молдавии. Но на самом деле власти в Кишиневе взялись за Додона сразу же, как только он потерял пост главы государства. В частности, против него использовали как компромат видеозапись, на которой Додон общается с Владом Плахотнюком», – напомнил эксперт.

Мартынов имеет в виду нашумевшую запись 2019 года, на которой запечатлен разговор Додона и Плахотнюка наедине. При этом молдавский олигарх, которого многие считают бывшим спонсором Додона, передает президенту пакет, в котором, предположительно, находятся деньги. Запись обнародовал оппозиционный Додону политик Юрий Риенцэ.

Однако соратники Додона (например, экс-премьер, экс-спикер парламента Зинаида Гречаная) считают, что Додона преследуют по чисто политическим причинам.

«Ситуация вокруг нашей маленькой страны нестабильная. Политическое преследование бывшего президента ведет к эскалации внутренней политической борьбы, расколу в обществе, которые нам не нужны», – сказала Гречаная. Она напомнила, как после начала конфликта на соседней Украине президент Майя Санду сама пригласила к диалогу разные партии, попросив их отказаться «в это нелегкое время от внутренней конфронтации», чтобы сохранить стабильность в стране. «Есть определенные силы извне, которые хотят дестабилизировать ситуацию в республике. Мы призываем власти, все политические силы консолидироваться, чтобы не допустить этого», – отметила Гречаная.

Кишиневские эксперты не ждут, что арест Додона может расшатать обстановку в республике. Директор молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский напоминает, что оппоненты Додона из силовых структур еще в 2019 году пытались начать его уголовное преследование, но тогда он еще был президентом и даже в союзе с Санду сформировал очередное правительство. «Тогда оппоненты решили, что не нужно разрушать работающий союз, иначе стране может грозить дестабилизация, и прокуратура приостановила дело. Сейчас ситуация изменилась, и арест Додона ни внутри Молдавии, ни за границей никакой особой реакции не вызовет. К тому же большинство граждан Молдавии верит в обвинения следствия», – предположил аналитик.

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«Не ждут в Кишиневе и санкций Москвы, в том числе – в газовой сфере, из-за дела Додона. Власти уверены, что теперь арест никак не затронет отношения с Россией. Его уже не воспринимали как лидера оппозиции. Кроме того, обвинения слишком серьезны, чтобы какая-то третья сторона выступала в качестве адвоката экс-президента», – сказал газете ВЗГЛЯД Андриевский. Политолог не исключает, что в качестве «измены Родине» Додону как раз и предъявят его тесные связи с Россией: прокуратура может обвинить экс-президента в том, что тот вел переговоры о федерализации с Приднестровьем «под диктовку» из Москвы.

Как известно, будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. Он регулярно ездил с визитами в Москву и даже присутствовал на параде в День Победы. На 9 Мая в нынешнем году Додон пришел в Кишиневе с георгиевской ленточкой на пиджаке, за что впоследствии и был оштрафован на 470 долларов. В бытность президентом Додон не раз называл Крым де-факто «российской территорией».

Стоит отметить, что пророссийские силы в республике разочаровались в фигуре Додона задолго до его поражения на президентских выборах. К примеру, в октябре 2020 года предвыборные соцопросы показывали, что рейтинг президента России Владимира Путина в Молдавии куда выше рейтингов всех тогдашних кандидатов в президенты страны. За условно «пророссийских» кандидатов Додона, Ренато Усатого и Виолетту Иванову тогда обещали отдать свои голоса 60 процентов опрошенных. Суммарный результат Санду и другого прозападного кандидата – Андрея Нэстасэ – достигал лишь 40 процентов. Но в пункте соцопроса, кто предпочтительнее, Додон или Санду, разрыв между этими кандидатами составил всего восемь процентов. В этот слой, как считается, вошли избиратели, которые отказались голосовать за Додона, хотя при этом себя считали пророссийскими.

Тем временем, в Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией. «Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений, взаимовыгодных отношений с РФ, то есть с нашей страной, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены».