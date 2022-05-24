Как Москве реагировать на арест своего союзника в Молдавии

Взгляд
24 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
Разделы

У Европы при отказе от российского газа есть лишь одно спасение

Российская нефть еще долго будет нужна Западу tk2/ZUMA/Global Look Press
Как будет жить Европа, если воплотит в реальность свои планы отказаться от российских энергоносителей? На этот счет у западных экспертов есть две точки зрения: либо ускорить так называемый зеленый переход на возобновляемые источники энергии, либо увеличить добычу углеводородов. В реальности им мог бы помочь третий путь, но вряд ли они его выберут. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем грозит отправка военных кораблей Британии в Одессу

royalnavy.mod.uk
Британия поддержала идею Литвы об отправке военных кораблей в Одессу для обеспечения вывоза украинского зерна на Запад. Правда, Россия сама неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для торговых судов. В чем заключается суть разногласий между Россией и странами НАТО по украинским портам, и чем обернется самовольная отправка британских военных кораблей в Черное море? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Польша готова повоевать на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Весьма вероятно, что уже в скором будущем отдельные польские военнослужащие или подразделения формально смогут участвовать в борьбе против России под украинским флагом. И не нужно недооценивать моральную готовность поляков к такому развитию событий. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему у России почти нет союзников на постсоветском пространстве

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация на Украине обнажила множество существующих для Москвы проблем как внутриполитического, так и внешнеполитического характера. Одной из этих проблем стала политика России на постсоветском пространстве. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Из зеркала на украинца глядит русский

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Если б у нынешнего политического Кыева была необходимость объявить, что они больше не славяне, а кто угодно – арии, индусы, джедаи, – они б отказались от своего славянского имени. С русскими ничего не должно роднить. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Прорыв фронта в Донбассе

Байден стал опасен для всего мира

Зеленский уничтожит Порошенко из-за страха

Перейти в раздел…

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...

Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...

«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?
  • Да, буду следовать правилу, если его введут

  • Да, уже так пишу

  • Нет, но буду следовать правилу, если его введут

  • Нет, буду писать с маленькой буквы
Ваше отношение к идее создания всероссийской детской организации?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю

  • Затрудняюсь ответить
Как возрождать автомобильный бренд «Москвич»?
  • Собственными силами

  • В партнерстве с иностранными автопроизводителями

  • Не надо возрождать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины
    В ДНР заявили о планах блокировать Авдеевку Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в коррупции и госизмене На Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России Лидер Приднестровья заявил о причастности силовиков Молдавии к теракту 13 мая
    Солдат ВСУ отправили в СИЗО за обращение к Зеленскому Россия запретила въезд 154 лордам британского парламента В Госдуме обвинили Каспарова в попытках сегрегации россиян KFC заменила западную газировку напитками «Черноголовки»
    В Энергодаре задержали группу из пяти диверсантов Задержанный в Ростовской области признался в вербовке 800 человек в «Азов» Минобрнауки: Россия намерена перейти на собственную систему высшего образования Парижанин назвал глупостью стикеры в поддержку Зеленского на могилах Бальзака и Эдит Пиаф

    «грядут потрясения»


    Киссинджер призвал Украину пойти на уступки на переговорах с Россией

    минная опасность


    Завершено разминирование Мариупольского порта

    «Варяг» и «Кореец»


    Экс-дипломат счел несерьезным предложение переименовать Курильские острова

    Видео

    комплексы «Гарпун»


    Украине дают устаревшее средство против Черноморского флота России

    пожизненный срок


    Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

    война за Тайвань


    Президент Байден стал опасен для всего мира

    военная спецоперация


    Россия пробила украинский фронт в Донбассе

    показания Медведчука


    Зеленский приготовил для Порошенко тюрьму за трубу

    военная элита


    Владислав Шурыгин: Нам была очень нужна победа в Мариуполе

    настоящий голодомор


    Владимир Прохватилов: Рука голода тянется на Украину с Запада

    неприкрытый выпад


    Глеб Простаков: Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете предложение закрепить в правилах русской орфографии написание слова «Бог» с заглавной буквы?

    Как Москве реагировать на арест своего союзника в Молдавии

    Экс-президент Игорь Додон взят под стражу по обвинению в «измене Родине»
    		   24 мая 2022, 21:00
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Артур Приймак

    В Кишиневе взят под стражу экс-президент Игорь Додон, считающийся пророссийским политиком Молдавии. Его обвиняют в коррупции и измене Родине. Сторонники Додона уже пообещали устроить массовые акции протеста. Как арест экс-президента скажется на отношениях Москвы и Кишинева и к каким последствиям приведет в самой Молдавии?

    Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан во вторник в рамках расследования дела о коррупции. Как сообщила ТАСС представительница молдавской генпрокуратуры Мариана Керпек, арест продлится как минимум 72 часа. То, что Додон рискует встретить ночь уже в тюремной камере, стало ясно уже утром, когда в доме экс-президента начался обыск. После обыска, который продолжался больше девяти часов, Додона под конвоем усиленного отряда карабинеров увезли в кишиневский СИЗО, сообщило издание Point.

    Елена Казакова, руководитель Антикоррупционной прокуратуры, рассказала, что обыскивали не только дом Додона, но и «ряда других людей». В результате изъяты документы и крупные суммы. По ее словам, по одному из адресов были найдены деньги в конверте с партийной символикой. Она уточнила, что задержан еще один человек, чье имя пока не называется.

    По данным прокуратуры, обыски проводились в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям, причем две из них «политические» – это измена Родине и финансирование политической партии со стороны преступной организации. Остальные две – уголовные (пассивная коррупция и незаконное обогащение). По версии ведомства, нарушения происходили в период с 2014 года.

    Узнав про обыски, сотни активистов оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) вышли к зданию парламента. Собравшиеся скандировали «Руки прочь от оппозиции» и «В отставку!», передал репортер ТАСС с места событий.

    «Имена людей, оказавшихся в центре громких коррупционных скандалов, известны, однако ни одно дело не доведено до конца. Вместо этого мы видим это дешевое политическое шоу: они проводят обыск в доме бывшего президента страны Игоря Додона. Что они там ищут?» – риторически спрашивал толпу исполнительный секретарь ПСРМ, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Он напомнил, что депутаты парламента и активисты партии в регионах получают ежедневные угрозы.

    «Мы вернулись в те времена, когда прослушивают телефоны, когда за депутатами следят, когда оппозицию преследуют.

    Это та власть, которая обещала людям красивую жизнь на выборах», – возмущался однопартиец Додона. Он заверил, что социалисты теперь инициируют более массовые протесты.

    Мэр Кишинева Иван Чебан обрушился с резкой критикой на правящую Партию действия и солидарности. «Сегодняшние обыски у бывшего главы государства должны нас обеспокоить, потому что наверняка готовятся новые повышения цен или деструктивные решения, о которых они знают, а такими действиями хотят успокоить людей. Будут жертвы и во внутренних «кланах» власти, сейчас ищут «козлов отпущения», – написал Чебан на своей странице в соцсетях, добавив, что «все эти дымовые завесы призваны прикрыть все их промахи».

    Напомним, что прозападные силы во главе с Майей Санду обыграли Додона и на президентских (полтора года назад), и на парламентских (год назад) выборах, но с тех пор, по словам Чебана, не сумели добиться ничего из предвыборных обещаний: «возврат украденного миллиарда, борьба с коррупцией, реформа судебной системы, лучшая жизнь, децентрализация местного самоуправления».

    Директор московского Института новейших государств Алексей Мартынов не исключает, что Додон попал за решетку именно сейчас, поскольку молдавские силовики решили выслужиться перед нынешним президентом, которая, кстати, находится с визитом в США. «Как раз во вторник Майе Санду исполнилось 50 лет. Возможно, арест – такой подарок генерального прокурора президенту», – сказал эксперт.

    Но статья «измена Родине» применительно к Додону как экс-президенту звучит абсурдно, считает Мартынов. «Это нездоровый прецедент, который раньше встречался только на соседней Украине. Теперь такая практика добралась и до Молдавии. Но на самом деле власти в Кишиневе взялись за Додона сразу же, как только он потерял пост главы государства. В частности, против него использовали как компромат видеозапись, на которой Додон общается с Владом Плахотнюком», – напомнил эксперт.

    Мартынов имеет в виду нашумевшую запись 2019 года, на которой запечатлен разговор Додона и Плахотнюка наедине. При этом молдавский олигарх, которого многие считают бывшим спонсором Додона, передает президенту пакет, в котором, предположительно, находятся деньги. Запись обнародовал оппозиционный Додону политик Юрий Риенцэ.

    Однако соратники Додона (например, экс-премьер, экс-спикер парламента Зинаида Гречаная) считают, что Додона преследуют по чисто политическим причинам.

    «Ситуация вокруг нашей маленькой страны нестабильная. Политическое преследование бывшего президента ведет к эскалации внутренней политической борьбы, расколу в обществе, которые нам не нужны», – сказала Гречаная. Она напомнила, как после начала конфликта на соседней Украине президент Майя Санду сама пригласила к диалогу разные партии, попросив их отказаться «в это нелегкое время от внутренней конфронтации», чтобы сохранить стабильность в стране. «Есть определенные силы извне, которые хотят дестабилизировать ситуацию в республике. Мы призываем власти, все политические силы консолидироваться, чтобы не допустить этого», – отметила Гречаная.

    Кишиневские эксперты не ждут, что арест Додона может расшатать обстановку в республике. Директор молдавского Института эффективной политики Виталий Андриевский напоминает, что оппоненты Додона из силовых структур еще в 2019 году пытались начать его уголовное преследование, но тогда он еще был президентом и даже в союзе с Санду сформировал очередное правительство. «Тогда оппоненты решили, что не нужно разрушать работающий союз, иначе стране может грозить дестабилизация, и прокуратура приостановила дело. Сейчас ситуация изменилась, и арест Додона ни внутри Молдавии, ни за границей никакой особой реакции не вызовет. К тому же большинство граждан Молдавии верит в обвинения следствия», – предположил аналитик.

    «Не ждут в Кишиневе и санкций Москвы, в том числе – в газовой сфере, из-за дела Додона. Власти уверены, что теперь арест никак не затронет отношения с Россией. Его уже не воспринимали как лидера оппозиции. Кроме того, обвинения слишком серьезны, чтобы какая-то третья сторона выступала в качестве адвоката экс-президента», – сказал газете ВЗГЛЯД Андриевский. Политолог не исключает, что в качестве «измены Родине» Додону как раз и предъявят его тесные связи с Россией: прокуратура может обвинить экс-президента в том, что тот вел переговоры о федерализации с Приднестровьем «под диктовку» из Москвы.  

    Как известно, будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. Он регулярно ездил с визитами в Москву и даже присутствовал на параде в День Победы. На 9 Мая в нынешнем году Додон пришел в Кишиневе с георгиевской ленточкой на пиджаке, за что впоследствии и был оштрафован на 470 долларов. В бытность президентом Додон не раз называл Крым де-факто «российской территорией».

    Стоит отметить, что пророссийские силы в республике разочаровались в фигуре Додона задолго до его поражения на президентских выборах. К примеру, в октябре 2020 года предвыборные соцопросы показывали, что рейтинг президента России Владимира Путина в Молдавии куда выше рейтингов всех тогдашних кандидатов в президенты страны. За условно «пророссийских» кандидатов Додона, Ренато Усатого и Виолетту Иванову тогда обещали отдать свои голоса 60 процентов опрошенных. Суммарный результат Санду и другого прозападного кандидата – Андрея Нэстасэ – достигал лишь 40 процентов. Но в пункте соцопроса, кто предпочтительнее, Додон или Санду, разрыв между этими кандидатами составил всего восемь процентов. В этот слой, как считается, вошли избиратели, которые отказались голосовать за Додона, хотя при этом себя считали пророссийскими.

    Тем временем, в Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией. «Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены, что опять подобная практика и преследование применяется в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных отношений, взаимовыгодных отношений с РФ, то есть с нашей страной, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Поэтому мы, конечно, хотели бы надеяться и хотели бы быть уверенными, что все законные права Додона будут соблюдены».
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •