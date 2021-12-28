Чем России грозит ликвидация Молдавии

В Молдавии вновь заговорили о воссоединении – либо с Румынией, с которой не удалось слиться в начале 1990-х, либо с отколовшимся тогда же Приднестровьем. Причем примирение двух берегов Днестра предложил Тирасполь, а в Кишиневе больше уповают на вхождение в «Великую Румынию» как на залог попадания в ЕС. Но в этом случае Молдавия утратит самостоятельность и станет частью страны НАТО.

Объединение Молдавии с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею, заявила президент республики Майя Санду. По ее словам, «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на кишиневский телеканал Pro TV. «Посмотрим, как будут развиваться события», – сказала Санду, и напомнила, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.

Отметим, что одновременно Санду пообещала добиваться включения республики в Евросоюз. «Я считаю, что присоединение Молдавии к ЕС реально. Многое зависит от нас. Конечно, существуют и внешние вызовы, и риски, которые могут вмешаться и затормозить реформы, отвлекая наши силы», – подчеркнула президент.

На первый взгляд, перспектива вступления одного из беднейших (наряду с Украиной) государств Европы в ЕС – призрачная. Сейчас статус кандидатов на вступление в Евросоюз есть лишь у пяти государств – Турции, Северной Македонии, Черногории, Албании и Сербии. Что же касается Молдавии, то она, как и две другие бывшие советские республики – Грузия и Украина, находится на самой ранней стадии интеграции. «Трио» заключило с ЕС соглашения об ассоциации, но на этом процесс остановился. На прошедшем в середине декабря саммите проекта ЕС «Восточное партнерство», глава Евросовета Шарль Мишель вел речь о неких индивидуальных партнерских проектах для Молдавии, Грузии и Украины. Но еврочиновник ничего не сказал о сроках рассмотрения заявок на вступление в ЕС.

С другой стороны, из самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) прозвучало сенсационное предложение. Президент ПМР Вадим Красносельский призвал срочно начать переговоры с Санду о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт. В открытом письме президенту лидер ПМР пишет, что готов обсуждать окончательное решение вопроса как с глазу на глаз, так и в «ином взаимно согласованном формате». Первая встреча могла бы состояться уже до конца года, чтобы «подарить жителям обоих берегов Днестра надежду на прочный мир и перемены к лучшему уже в начале нового, 2022 года».

За всю историю конфликта, который длится с начала 90-х, Тирасполь лишь в 2003 году выражал готовность говорить о воссоединении с Кишиневом. В то время активно обсуждался проект создания федеративного государства, в котором Приднестровье и Гагаузия имели бы статус субъектов. Но в итоге Кишинев отверг план, в работе над котором участвовал первый замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак (документ так и назывался – Меморандум Козака). Как пишет «Коммерсант», Москва поддержала сенсационное предложение Красносельского, но молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали. В августе Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.

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Кишинев пока не отреагировал на предложение лидера ПМР. Похоже, здесь с большим интересом следят за сигналами, которые приходят не из-за Днестра, а из-за реки Прут, которая отделяет Молдавию от Румынии. В отличие от Грузии и Украины, у Молдавии есть явный лоббист в Евросоюзе и в НАТО – Бухарест. Так, 20 декабря румынский премьер Николае Чукэ на встрече с президентом Евросовета Мишелем подчеркнул: Бухарест предпримет все усилия для осуществления процесса скорейшего вступления Молдавии в структуры Европейского союза, а также интеграции этой республики в Североатлантический альянс.

У Молдавии, в отличие от тех же Грузии и Украины, теоретически есть довольно простой способ евроатлантической интеграции. Правда, он подразумевает упразднение молдавского государства и вхождение его в единокровную Румынию. По состоянию на 2018 год румынское гражданство получил каждый седьмой житель Молдавии из 2,6 млн. Румынский паспорт есть и у президента Санду, о чем она сообщила накануне выборов. Если судить нескольким социологическим опросам, унионистскую идею – присоединение Молдавии к Румынии или слияние двух стран в единое государство – поддерживают от 20% до 40% граждан республики.

Впрочем, надо учесть: многие участники этих соцопросов, которые говорят о желательности унии, таким образом выражают свое разочарование поведением молдавской элиты, заметил кишиневский политолог Виталий Андриевский. При этом, напомнил он, на последних президентских выборах кандидаты, которые называли себя унионистами, получили жалкие 1–2% голосов. Унионистские партии не прошли в парламент, что ярко показывает фактическую непопулярность идеи слияния. «Интересно, что Румыния и не помогала этим унионистским партиям, хотя для этого нужны не такие большие средства.

В Бухаресте тоже не хотят сажать себе на шею дополнительные несколько миллионов человек,

учитывая, что уровень жизни в Румынии ощутимо выше, чем в Молдавии», – отметил аналитик. Судя по словам Андриевского, у идеи объединения «двух румынских государств» сейчас куда меньше реальных сторонников, чем это было, например, в конце 1980-х – начале 1990-х.

У идеи унии румынских земель – довольно давняя история, восходящая едва ли не к началу XIX века, когда восточная часть Молдавского княжества, получившая название Бессарабия, вошла в состав России, а западная часть уже в середине XIX века вместе с Валахией образовала Румынское королевство. После распада Российской империи, во времена гражданской войны, Румыния захватила бессарабскую территорию по Днестр (Приднестровье таким образом осталось вне оккупации). В 1918 году в условиях интервенции был провозглашен акт воссоединения Бессарабии с Великой Румынией, но ни Советская Россия, ни впоследствии СССР не признавали потери этой территории. Приднестровье стало основой для созданной в 1924 году Молдавской АССР со столицей в Тирасполе. В 1940 году Румыния передала Бессарабию Советскому Союзу, на большей части возвращенной территории была создана Молдавская ССР со столицей в Кишиневе. Во время Великой Отечественной войны союзница Третьего Рейха Румыния оккупировала и Бессарабию, и Приднестровье (Транснистрию), вновь объявив эти земли «воссоединенными». После освобождения Молдавии в 1944-м и вхождения Румынии в соцлагерь об унионистской идее по понятным причинам забыли.

Новый всплеск объединительного движения пришелся на конец перестройки в СССР и на румынскую революцию, свергнувшую Николае Чаушеску. Националисты из Народного фронта, пришедшие к власти в Республике Молдова, начали с перевода молдавского языка на латиницу, принятую в Румынии, и с провозглашения государственным языком румынского (а не молдавского). Ускоренная румынизация, которую начали кишиневские унионисты, стала причиной провозглашения независимости в многонациональном Приднестровье и последующей войны 1991–1992 годов.

Если теоретически предположить, что сейчас Кишинев пойдет на воссоединение с Румынией, вопрос об интеграции непризнанной ПМР и остальной Молдавии будет сразу закрыт, подчеркивают эксперты. Кроме того, не надо забывать, что в составе молдавского государства есть официально признанная автономия – Гагаузия (которая в 1990–1994 годах также была непризнанным образованием), отметил Андриевский. Румыния – унитарное государство, и гагаузская автономия не вписывается в эту структуру, пояснил кишиневский политолог. В Румынии есть свои территории, которые теоретически могут стать очагами сепаратизма: венгры в Трансильвании и болгары в Добрудже, отметил Андриевский. «Они тоже могут затребовать автономию по образцу Гагаузии. В общем, Бухаресту попросту не нужна такая новая головная боль», – заметил эксперт.

Приднестровье, безусловно, еще более серьезная проблема, подчеркнул Андриевский. В отличие от Гагаузии, этот населенный русскими, украинцами и молдаванами регион официально не имеет никакого автономного статуса, однако де-факто уже 30 лет не подчиняется Кишиневу. Эксперт напомнил, что Румыния – член НАТО, а в альянс не берут страны с нерешенными территориальными конфликтами, вроде приднестровского. «Стоит отметить, что идея вступления в Североатлантический альянс среди части населения Молдавии обсуждается только из-за напряженности на российско-украинской границе. НАТО рассматривается как «зонтик» от Москвы. Но эту мысль поддерживает не подавляющая часть населения», – пояснил собеседник.

Для объединений Молдавии и Румынии нужно провести два референдума в каждой из стран, где большинство высказалось бы за присоединение, пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Но в таком случае

Молдавия навсегда должна отказаться от территории, которую сейчас занимает ПМР, и вступать в Румынию в урезанном виде.

«Вся новая история Молдавии, за исключением Приднестровья, это иллюстрация нежелания Кишинева иметь свое государство. Приднестровье же живет по другим убеждениям. Кстати, только в ПМР остался исконный кириллический молдавский язык», – напомнил эксперт.

По его словам, ПМР нужна Кишиневу в основном для того, чтобы получать отовсюду выгоду: с Запада – деньги, из России – дешевые энергоносители, а также доступ к рынкам сельскохозяйственной продукции и рабочей силы. К тому же, добавил Мартынов, Анкара может инициировать такой же референдум среди гагаузов – православных турок, живущих на юге республики, в регионе Буджак. «Реджеп Тайип Эрдоган считает его частью своей «новой Османской империи». И тогда Молдавия потеряет при уходе в Румынию сразу две свои территории», – подчеркнул эксперт.

Кстати, интеграция двух стран может привести к появлению сил НАТО в Молдавии, отметил Мартынов. «В представленных Россией Вашингтону и Брюсселю проектах гарантий безопасности как раз и говорится именно о недопустимости расширения Альянса в нашем направлении», – напомнил собеседник.

В этой связи, указал Мартынов, для Москвы кратно повышается значение дислокации военного контингента в Приднестровье. «Обращу внимание, что в ПМР живет более 200 тысяч граждан России, а в пригороде Тирасполя находится военный аэродром, который может принимать тяжелые транспортные самолеты. Несколько лет назад там было полностью обновлено навигационное оборудование. В случае возникновения каких-то трудностей у российских граждан Россия теоретически может перекинуть туда свои воинские подразделения», – предположил эксперт. Правда, для полета в Тирасполь самолетам сперва потребуется преодолеть воздушное пространство либо Украины, либо Молдавии.

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