Восхваление нацистов ведет Молдавию к самоуничтожению

По мнению молдавских властей, «освободителями» страны являются нацисты и их союзники, а вовсе не советские войска. По крайней мере, сложно иначе понять установку в Кишиневе памятника в честь 80-летней годовщины «освобождения» Бессарабии и Северной Буковины. О чем идет речь и при чем здесь переделывание Молдавии в Румынию?

Иногда в публичном поле звучит удивление на предмет того, почему Российская Федерация так активно борется против переписывания истории Второй мировой войны. За рубежом Москву порой обвиняют в популизме, в попытках найти черного кота в комнате, где его никогда и в помине не было.

Уверяют, что все всё помнят и никто ничего не переписывает – просто, мол, в войне были не только черные и белые, а еще и другие тона. Что коллаборанты, сотрудничавшие с нацистами (Степан Бандера, Мамед Расулзаде, Гарегин Нжде, различные прибалтийские деятели), являлись не предателями СССР, а национальными героями. И через помощь Гитлеру они боролись за независимость их народов, поэтому народы должны ставить им памятники, писать о них книжки и впихивать их в свой суверенный пантеон героев.

Особенно продвинулись на этом направлении украинские власти, дошедшие в своей героизации до регулярных маршей в память о дивизии СС «Галичина», состоявшей из местных коллаборантов, а также до чествования персон, участвовавших в массовых убийствах евреев на территории Украины.

Подарок на годовщину

Мало кто тогда мог подумать, что лидерство Украины может кто-то в ближайшее время оспорить. Ан нет, оспорили. И не кто иной, как руководство Молдавии. Лишний раз показав, насколько справедливы требования России не допускать переписывания истории.

26 октября в Кишиневе был открыт памятник, посвященный 80-летней годовщине «освобождения» Бессарабии и Северной Буковины. У историков, конечно, сразу возникает диссонанс с цифрами. Если говорить о так называемой Бессарабской операции (по итогам которой СССР вернул Бессарабию, оккупированную Румынией в 1918 году во время Гражданской войны в России, и создал на этой территории нынешнюю Молдавию), то она состоялась в 1940 году, то есть 81 год назад. Если же речь идет о Ясско-Кишиневской операции, по итогам которой Молдавия была освобождена от гитлеровских войск, то это август 1944 года – то есть 77 лет назад.

Однако никакой ошибки авторы памятника не допустили – в их понимании освобождение Бессарабии и Северной Буковины произошло именно 80 лет назад. В 1941 году, румынскими войсками, которые оккупировали эту территорию как официальные союзники нацистов.

По-братски?

На первый взгляд, решение об установке памятника румынским оккупантам – это не просто нонсенс, а самый настоящий сюр. Прежде всего потому, что румынские «освободители» относились к молдаванам как к людям второго сорта (кем молдаване и были в Румынии в период с 1918 по 1940 год). Десятки тысяч местных жителей были убиты, угнаны в рабство, подвергнуты пыткам.

К евреям же «освободители» относились вообще не как к людям. В рамках политики по очищению «румынской нации» фюрер Румынии Ион Антонеску взял курс на тотальное истребление евреев на своей территории – и начал именно с Бессарабии. Так что «освободители» являются полноправными участниками Холокоста. Иначе говоря, румынские власти в то время были не только союзниками нацистов, но и сами были нацистами.

Румынские войска напали на СССР в то же самое время, что и немецко-фашистские – 22 июня 1941 года, в одних рядах с гитлеровцами. Румыны принимали активное участие в захвате и оккупации Одессы, вторжении в Крым. Две румынские армии были уничтожены советскими войсками под Сталинградом. И этих «освободителей» теперь чествуют молдавские власти.

Кроме того, возводя монументы, восхваляющие нацистов, молдавские власти демонстративно унижают советские памятники и мемориалы. Речь, разумеется, о нашумевшей истории с погасшим Вечным огнем в Кишиневе, вслед за чем был потушен Вечный огонь еще в одном молдавском городе.

Наконец, время для установки памятника – антимолдавского, античеловеческого и, естественно, антироссийского – было выбрано просто блестяще. Именно сейчас Кишинев ведет сложнейшие переговоры с Газпромом о заключении нового контракта на поставку голубого топлива. Точнее, переговорами в полном смысле слова это действо назвать нельзя – речь скорее идет о просьбах молдаван продолжать им поставлять газ по ценам существенно ниже рыночных. С аргументами из серии «денег на выплату газового долга в сотни миллионов долларов нет», «денег на покупку газа по рыночным ценам нет», поэтому «просим понять и дать по-братски».

Собственно, на моменте начала переговоров уже мало кто понимал, зачем Россия должна субсидировать Молдавию. После же установки памятника число понимающих вообще стремится к нулю, при этом растет число тех, кто требует Молдавию наказать. Как через газовый, так и через другие вопросы.

Москва о таком наказании, разумеется, не говорит – политические вопроcы и энергетика строго разделены. «Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит коммерческий прикладной характер, никакой политизации здесь нет и быть не может», – говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальная же реакция Москвы на установку памятника ограничивается гневным заявлением посольства РФ в Молдавии. «Разделяем реакцию здравых сил молдавского общества, осудивших этот вопиющий случай прославления гитлеровских палачей в стране, потерявшей в войне с фашизмом около 200 тысяч человек, в числе которых женщины, старики и дети», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

Взвешенная реакция России может объясняться нежеланием провоцирования очередного кризиса вокруг Приднестровья. А также пониманием, как ни странно, логичности нынешних действий кишиневских властей по восхвалению деяний румынских союзников Гитлера. Свои восхваляют своих.

Молдаване превращаются....

Дело в том, что Молдавия – уникальная страна. Значительная часть ее политической и, так сказать, интеллектуальной элиты отказывается признавать молдавскую субъектность и суверенитет. В их понимании территория Молдавии – это часть Румынии, которая была выбита из «материнского дома» сапогом советского солдата. Попытки Бухареста освободить «родную землю» во время Второй мировой не удались, поэтому сейчас молдавские власти должны выполнить историческую задачу по возвращению в родную гавань.

Да, пока вернуться не очень получается. Прежде всего из-за того, что население страны, согласно опросам, не очень бурно разделяет подобный взгляд на историю. И не очень хочет терять собственную идентичность ради приобретения чужой.

Кроме того, из-за наличия приднестровского конфликта. Нищая Румыния, и без того скептически смотрящая на присоединение еще более нищей Молдавии, в принципе не готова ее брать с таким проблемным прицепом, выписывая себе тем самым не только экономические траты, но и билет (себе и НАТО) на войну с Россией, чьи миротворцы охраняют свободу приднестровских граждан.

Поэтому молдавским румыномыслящим ничего не остается, кроме как заниматься румынизацией страны. Сюда входит и выдача гражданам румынских паспортов (на это Бухарест согласен), и официальный, оформленный через решение Конституционного суда, отказ от названия национального языка «молдавским», который теперь официально именуется «румынским». И, конечно же, переписывание истории. Все это в совокупности позволяет румыномыслящим элитам навязывать молдаванам румынскую идентичность – и элементом этого навязывания является как раз памятник «румынским освободителям» в Кишиневе.

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И поскольку румынизация рассматривается молдавскими властями как приоритетная (наряду с евроинтеграцией) задача, то никто не будет жертвовать ею ради улучшения отношений с Россией. Даже если эти отношения приведут к улучшению экономического положения Молдавии. Даже если эти отношения являются единственной возможностью для улучшения экономического положения Молдавии. Ведь румынские «освободители» помогать не хотят – сами нищие, а Евросоюз после знаменитой «аферы века» и вывода молдавскими Остапами Бендерами из банковской системы страны миллиарда долларов как-то не стремится субсидировать Молдавию. И тем не менее для кишиневских элит, видимо, выдуманная идентичность дороже благосостояния граждан.

Их право. Только вот молдавские элиты не должны забывать, что сколько бы они не вкладывали в телевизор, он все равно рано или поздно проиграет холодильнику. Особенно если на стороне холодильника будут холодные же батареи.