Жительница Молдавии пожаловалась на дискриминацию русскоговорящих граждан

Молдавские власти целенаправленно ведут политику языковой сегрегации, чтобы заставить граждан забыть об экономических проблемах и сосредоточиться на взаимной вражде, заявила жительница Кишинева Марина, рассказывая о дискриминации русскоговорящих граждан Молдавии.

Марина родом из Гагаузии, где большинство населения знают и говорят на русском языке, но сейчас она живет в Кишиневе, куда переехала несколько лет назад. По словам женщины, случаи дискриминации в столице Молдавии есть. «Лично у меня была перепалка с соседом. Мы немного повздорили, и в течение нашего спора он заявлял, что я обязана говорить на румынском языке. Я понимаю этот язык, но не говорю на нем. Я ответила ему, что живу в свободной стране и буду говорить на том языке, на котором хочу», – рассказала женщина в комментарии изданию ФАН.

Она обратила внимание, что сосед говорил именно про румынский, а не молдавский язык. «В нашей стране ведутся споры. Многие заявляют, что они говорят на своем родном молдавском и что не признают румынский. А другая часть говорит, что их язык – румынский, и они сами себя считают румынами. Живя в Молдавии, они уже приписали себя к румынам», – пояснила жительница Кишинева

Женщина призналась, что некоторые ее сограждане негативно относятся как к русскому языку, так и к русскоязычному населению. «Они демонстрируют свою нелюбовь, даже ненависть – это ощущается. Даже если человек тебе не сказал, что ты должна говорить на молдавском или румынском, по выражению его лица сразу видно, что он ненавидит тебя. Нам, гагаузам, они говорят, что мы даже не имеем права жить в Молдавии. Что мы пришли как оккупанты и что нам надо отсюда уходить, неизвестно только куда. Люди не знают историю», – подчеркнула Марина.

Жительница Молдавии продолжила, что в поликлиниках и аптеках с ней гарантированно будут говорить на румынском языке. «Даже если сотрудники и владеют русским, они все равно будут отвечать на румынском – это дело принципа. Недавно я сдавала анализы в частной клинике, и медсестра говорила на румынском с акцентом и очень быстро, я не сразу все понимала. Я ей по-русски задавала вопросы, а она мне все равно отвечала на румынском», – заметила Марина.

По ее мнению, в Молдавии сейчас руководствуются принципом «разделяй и властвуй». «Людей хотят разделить по языковому принципу, чтобы мы ненавидели друг друга, спорили между собой. Пока мы будем что-то делить, нас будут обворовывать дальше. Они будут набивать себе карманы деньгами, а мы будем рвать друг другу глотки, споря о том, кто на каком языке должен говорить. У меня к румыноязычным людям нет никакой ненависти. Пусть говорят на своем языке, я ничего против не имею. Правда, у них к нам много ненависти, так сложилось», – заявила жительница Кишинева.

Марина заключила, что языковая дискриминация по отношению к русскоязычным в Молдавии есть, пусть и не такая выраженная, как на Украине. «Там вообще непонятно, что происходит с русским языком. Но у нас тоже есть первые отголоски. После того как президентом стала Майя Санду, многие жители бьют себя в грудь, что они румыны, а мы – оккупанты, что они имеют право оскорблять тех, кто говорит по-русски. А то, что они живут в нищете, так же, как и русскоязычное население, их не волнует? В Молдавии экономика вообще никакая, люди уезжают поголовно отсюда из-за маленьких зарплат», – отметила женщина.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, запрещающий въезд в Россию иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.