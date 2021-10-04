Советский памятник восстановили в Молдавии после акта вандализма

В Молдавии волонтеры восстановили разбитый вандалами памятник, установленный у реки Прут на месте выхода Красной армии на рубежи государственной границы в марте 1944 года, сообщил руководитель молдавского Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«Памятник воинам-десантникам полковника Ивана [Никитича] Конева, первым вышедшим на государственную границу, восстановлен», – написал Петрович в своем Facebook, передает ТАСС.

По его словам, разбитая вандалами памятная плита была обновлена силами активистов движения «Чтобы помнить» при содействии администрации Единецкого района Молдавии.

Этот памятный знак подвергся акту вандализма не впервые, раньше его обливали краской, разрушали гранитную плиту. Последний раз это произошло в канун празднования 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма, в августе этого года.

Ранее мемориальный комплекс советским солдатам в молдавском городе Вулканешты был осквернен вандалами, которые вырвали из постамента звезду Вечного огня. Виновные в осквернении мемориала были установлены, монумент привели в прежний вид.

Осквернение мемориалов советским войнам в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО.

Так, руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович сообщил, что в селе Кошница вандалы разбили мемориальные плиты, установленные советским солдатам-участникам боев 1941 года.

До этого стало известно о случае вандализма на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе.