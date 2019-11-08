Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза в Кишиневе

Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко (1907-1982) на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе, сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

«На мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе произошел очередной акт вандализма в отношении памятника Герою Советского Союза, уроженцу Молдавии, майору Георгию Черниенко. Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза», – приводит слова руководителя клуба ТАСС.

Он напомнил, что полгода назад новый глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе решил ликвидировать пост карабинеров, охранявших мемориал.

Напомним, в марте Молдавии осквернили мемориал на месте смерти русского князя, создателя и первого главноначальствующего Черноморского флота Российской империи, основателя Севастополя, Николаева, Екатеринослава (Днепропетровска) и многих других городов генерал-фельдмаршала Григория Потемкина.

Напомним также, в конце октября украинские националисты демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского военкомата.