В Молдавии осквернили памятник русскому князю

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19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
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Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
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Будущий канцлер единой Европы грозит остановить «Северный поток – 2»

Ангела Меркель хочет сделать своим преемником на посту канцлера нового лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а Манфреда Вебера поставить на руководство общеевропейским правительствомФото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Общеевропейские структуры все еще пытаются остановить «Северный поток – 2», хотя позиция Германии и ключевых европейских стран, выступающих за его строительство, не меняется. Тем интересней позиция политика, претендующего на пост главы правительства Евросоюза. Манфред Вебер заявил, что если он станет главой Еврокомиссии, то сделает все, чтобы заблокировать работу газопровода. Подробности...
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«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
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США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...

В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...

Украинский национализм выдыхается

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
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            В Молдавии осквернили памятник русскому князю

               19 марта 2019, 13:29
            Фото: rusmoldova.org
            Текст: Алексей Дегтярев

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            В Молдавии неизвестные украли барельеф с изображением князя Григория Потемкина с его памятника и повредили пьедестал, сообщил советник президента Молдавии по вопросам образования Корнелиу Попович.

            «Вандалы осквернили памятник Григорию Потемкину в селе Старые Рэдены», – сообщил Попович, передает ТАСС.

            Отмечается, что памятник поставили еще в 1792 году по приказу графини Браницкой на второй год после смерти князя. Первоначально монумент представлял собой столб, в середине XIX века на его месте поставили обелиск из белого камня высотой 13 метров, а рядом с ним расположили щит с памятной надписью «Hа семъ местъ преставился князъ Григорiй Александровичъ Потемкинъ «Таврическiй» 5 октября 1791 года».

            В 2016 году его капитально отреставрировали по инициативе посольства России и при поддержке российских властей.

            Напомним, в начале января 2018 года в Молдавии был осквернен мемориал советским воинам.


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