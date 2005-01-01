В Молдавии осквернили памятник русскому князю

В Молдавии неизвестные украли барельеф с изображением князя Григория Потемкина с его памятника и повредили пьедестал, сообщил советник президента Молдавии по вопросам образования Корнелиу Попович.

«Вандалы осквернили памятник Григорию Потемкину в селе Старые Рэдены», – сообщил Попович, передает ТАСС.

Отмечается, что памятник поставили еще в 1792 году по приказу графини Браницкой на второй год после смерти князя. Первоначально монумент представлял собой столб, в середине XIX века на его месте поставили обелиск из белого камня высотой 13 метров, а рядом с ним расположили щит с памятной надписью «Hа семъ местъ преставился князъ Григорiй Александровичъ Потемкинъ «Таврическiй» 5 октября 1791 года».

В 2016 году его капитально отреставрировали по инициативе посольства России и при поддержке российских властей.

Напомним, в начале января 2018 года в Молдавии был осквернен мемориал советским воинам.