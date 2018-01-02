Вандалы осквернили мемориал советским воинам в Молдавии

Мемориальный комплекс «Виктория» у села Леушены Хынчештского района Молдавии был осквернен вандалами, сообщил руководитель Русского историко- патриотического клуба Алексей Петрович.

«В очередной раз надругались над боевой машиной - танком Т-34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишиневской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку», – передает ТАСС сообщение Петровича в Facebook.

Он рассказал также, что общественные организации собираются написать заявление в правоохранительные органы с требованием найти правонарушителей, а также приведут в порядок мемориал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Молдавии начали демонтировать памятники Великой Отечественной войны; по указанию министра обороны страны Анатолия Шалару на территории одной из мотострелковых частей молдавской армии был снят с постамента и увезен легендарный танк «Т-34».